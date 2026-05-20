ENNOVI、バッテリーショー・ヨーロッパでFPC機能を含むバッテリーセル接触システムを主要なセルフォーマットに対応して展示

シンガポール, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- 高度相互接続およびパワーソリューションの世界的リーダーであるENNOVIは、The Battery Show Europe 2026 （ホール5、ブースC40）でバッテリーセルコンタクトシステム（CCS）機能を展示します。ENNOVIは、同社のCCS技術が、幅広い電動化用途における主要なセル形式すべてに対応する統合的なアプローチをどのように実現するかを実演します。ブースを訪れた人は、EVや二輪車からエネルギー貯蔵システム（ESS）、新たなロボット・プラットフォームまで、用途に応じたCCSソリューションのライブ・デモンストレーションを体験することができます。



ENNOVI Showcases Battery Cell Contacting System, including FPC Capabilities, Across All Major Cell Formats at The Battery Show Europe



ENNOVIは、AKM Meadvilleとの協力関係を継続し、同社の高度なフレキシブルプリント基板（FPC）製造能力を活用することで、欧州のCCS 顧客に対する技術的優位性とコスト競争力を強化していきます。両社はともに、次世代バッテリーシステムの統合性向上、コンパクト設計、電気性能の強化を実現してきました。

「AKM Meadvilleとの継続的な協力関係は、革新的で競争力のあるソリューションをCCSの顧客に提供するという我々の使命において重要な役割を果たしています」と、ENNOVIの最高経営責任者（CEO）であるStefan Rustlerは述べています。「AKM Meadvilleが持つFPCの専門知識を当社のサプライチェーンに統合することで、当社は引き続き欧州の顧客のニーズに応える能力を強化し、CCS市場における効率性と価値の向上を推進します。」

「欧州でのプレゼンスを拡大するなか、ENNOVIと協力できることを誇りに思います」と、AKM Meadvilleの最高経営責任者（CEO）であるC.W.Fong氏は述べています。「我々の協力関係は、バッテリー技術が進化し続けるなかで、高品質のソリューションを提供し、顧客をサポートするという共通のコミットメントを反映しています。」

CCSの主な特長としては、ENNOVIの特許取得済み「U-Turn」技術や、新しい接着剤不要の代替技術を含む、高度なホットラミネーションおよびコールドラミネーション機能が挙げられます。また、EVバッテリーパックやジャンクションボックス内で使用される高電圧押し出しバスバーも特徴として挙げられます。その他の相互接続技術には、はんだベアリングリード、プレスフィットコネクター、圧接コンタクトなどがあります。

参加者の皆様は、ENNOVIおよびAKM Meadville（ホール5、ブースC40）にお立ち寄りいただき、これらの技術を実際に体験し、エンジニアリングの専門家と直接お話しください。また、ゲストのヒューマノイドロボット「Unitree G1」にもご挨拶いただけます。

AKM Meadvilleについて

AKM Meadville は、IC基板、基板のようなPCB、高度なHDIおよびあらゆるレイヤー技術、リジッドフレックス、FPC、FPCA、パワーバッテリーモジュールを専門としています。同社は、研究開発、精密製造、SMTアセンブリにまたがるワンストップ・ソリューションを世界中の顧客に提供しています。

ENNOVIについて

ENNOVIは、世界中の産業界が電化とAIによる変革を加速させ、よりスマートで、より速く、より持続可能な成長を推進できるよう支援しています。

代理店連絡先：

Pretzl

Erin McMahon

erin.mcmahon@pretzl.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2981416/ENNOVI_Showcases.jpg?p=medium600







（日本語リリース：クライアント提供）

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