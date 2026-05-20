ADGM、AUMの57%成長と2026年第1四半期における13,000件超のアクティブライセンス獲得により、MEASAをリードする国際金融センター（IFC）としての地位を強化





アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センターであるADGMは、金融エコシステムの継続的な拡大と世界的な投資家からの持続的な信頼に支えられ、2026年の好調なスタートを発表しました。

アクティブライセンスの総数は13,353件を超え、そのうち961件が2026年第1四半期のみで発行されました。ADGMはこの指標において、MEASA地域最大の金融センターとしての地位を確固たるものにしました。 2026年3月の新規アクティブライセンス数も2025年3月と比べて5.2%増加しており、ADGMに対する持続的な需要と継続的なビジネスの信頼感をさらに証明しています。当金融センターは、運用資産残高（AUM）において57%の増加を記録しました。これは堅調なビジネスの勢いと、世界および地域の資産運用会社からの需要の高まりを反映しています。

この記録的な業績は、ADGMを世界トップ5の金融センターに位置づけるという、長期的な戦略ビジョンを反映したものです。

ADGMのAhmed Jasim Al Zaabi会長は次のように述べています。「2026年第1四半期におけるADGMの業績は、アブダビの金融エコシステムの規模、ペース、そして世界的な重要性の高まりを反映しています。アクティブライセンス数が13,000件を突破し、運用資産残高が57%の成長を記録したことは、ADGMの成長軌道における新たな重大な節目であり、世界で最も急速に成長している国際金融センターの一つとしての地位を強化するものです。アブダビに対する投資家の信頼は依然として強固です。資本の流入は続き、グローバル企業は拡大を続け、人材のアブダビへの移転も継続しています。近年の地域的な不確実性の時期にあっても、ADGMは成長を続けました。これはアブダビの制度的環境に対する持続的な需要と長期的な信頼を反映しています。」

同氏はさらに付け加えました。「この継続的な勢いは、世界クラスのインフラ、強固で将来を見据えた規制の枠組み、および国際的な人材や専門知識へのアクセスの深化に支えられた、安定し信頼できるグローバルな投資先としてのアブダビの地位を強固にするものです。」

また、次のようにも述べています。「今日のグローバル経済において、競争力は、制度的な強さ、規制の信頼性、そして資本に対して長期的な確実性を提供する能力によってますます定義されるようになっています。ADGMは、開放性、イノベーション、強固なガバナンスを融合させ、この新しい時代に向けて設計された、グローバルに接続された金融センターを構築し続け、同時に資本の首都としてのアブダビの地位をさらに強固にしていきます。」

AUMの57%という力強い成長に加え、アセットマネージャーおよびファンドマネージャーの数は179社に達し、2025年第1四半期の144社から24%増加しました。ADGMを拠点に運用されているファンドの総数も263本に達し、前年同期の184本から43%増加しました。この成長は、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタル、ヘッジファンド、そして持続可能な金融戦略にまたがるADGMのファンドエコシステムの深さと多様性を裏付けるものです。

2026年にADGMへの設立を発表した資産運用会社が世界全体で管理する運用資産総額は合わせて4.4兆米ドルを超えており、機関投資家資本のハブとしての当センターの高まる存在感を裏付けるとともに、2026年第1四半期におけるAUM全体の成長に貢献しています。

ADGMの広範なビジネスエコシステムは拡大を続け、2026年第1四半期中に発行された961件の新規ライセンスを含め、アクティブライセンスの総数は13,353件に達しました。ライセンスの純増数は2025年第1四半期以降で2,783件にのぼり、持続的な景況感と各セクターにおける旺盛な需要を実証しています。

実際に稼働している事業体の数も3,741社へと大幅に増加し、2,781社から34.52%の増加を記録しました（2025年第1四半期）。

この成長は、不動産セクターに関連するADGMの複数の取り組みによって支えられています。その直近の例として、不動産基準の向上を目的とした「Broker Classification Framework（ブローカー分類枠組み）」の導入や、ADGMのRegistration Authority（登記局）によるセクター内のアクセシビリティと柔軟性を高めるための新しい不動産サービス一式の提供が挙げられます。

ADGMはまた、2026年2月にアル・マリヤ島の「The Galleria」に新しいサービスセンターを開設したことを発表し、アル・マリヤ島およびアル・リーム島全域の企業や住民との直接的なエンゲージメントを強化しました。

ADGMは金融サービスセクターにおいて持続的な成長を記録し、金融サービス事業体の数は365社に増加、2025年第1四半期の281社と比較して30%の増加となりました。

一方、金融サービス規制局（FSRA）は、2026年第1四半期に合計22件の原則的承認（IPA）を発行しました。さらに、同期間中に各事業体によって29件の新しい金融サービス許可（FSP）が取得され、2025年第1四半期と比較して45%の増加を記録しました。

最新の2026年の統計は、グローバルおよび地域の資産運用会社や金融機関がADGMに進出するという注目度の高い一連の発表を示しています。これらには、Capital Group、Man Group、Barings、Bain Capital、Hillhouse Investment、Muzinich & Co.,、Madison Realty Capital、Grow Investment Groupなど、数十億ドルから数兆ドル規模のAUMを持つ企業が含まれます。これと並行して、Rokos Capital Management、Polygreen Holdings、Hashedなどの企業もADGMでの設立を発表しており、ヘッジファンド、オルタナティブ投資、デジタル資産にわたる当センターの資産運用ランドスケープをさらに多様化させています。

この成長は、ADGMの先進的な規制枠組みの強みを浮き彫りにすると同時に、英国コモンローを直接適用する地域唯一の金融センターとしての特徴を際立たせており、多様なグローバル金融機関を誘致する能力を強化しています。

ADGMの従業員数も大幅に増加し続けて47,047人に達し、2026年第1四半期に44%の増加を記録しました。この成長は、アブダビの広範な人的資本開発に貢献し、ダイナミックで国際競争力のある金融エコシステムの発展を支える、主要な人材ハブとしてのADGMの役割を強化するものです。

ADGMは2026年、一連のハイレベルなエンゲージメント、戦略的パートナーシップ、および主要なグローバルフォーラムへの参画を通じて、国際的な存在感を強化し続けました。

アジアにおいて、ADGMは二国間関係の深化とクロスボーダーの投資フロー強化を目的とし、中国、インド、シンガポールを含む主要な金融ハブでの活動を通じてアウトリーチを拡大しました。特に、ADGMが深圳の福田区と戦略的パートナーシップを締結したことで、アブダビと中国有数の金融センターの一つとの協力関係がさらに強化され、イノベーションの促進、資本市場の接続性、およびビジネス交流に重点が置かれるようになりました。

アブダビは、ADGMの会長が主導するイタリアとの戦略的エンゲージメントを通じて、投資、金融サービス、機関投資家パートナーシップにわたる協力関係の強化を後押しし、世界的な金融面でのつながりをさらに強固にしました。

さらに最近では、ADGMは、世界の投資家、政策立案者、業界リーダーが集う世界最高峰の会議の一つである「Milken Institute Global Conference 2026」への参加を通じて、米国でも強い存在感を維持しています。

カンファレンスの傍ら、ADGMはBain Capital、Vista Equity Partners、Man Groupを含む一流のグローバル金融機関と一連のハイレベルな二者間会合を行い、より深い協力とアブダビの金融エコシステムへのさらなる進出の機会を模索しました。

世界的な経済状況が変化する中、ADGMは地域市場と国際市場の間の資本フローにおける信頼されたゲートウェイとしての地位を強化し続けており、企業や投資家双方に対し、強靭で透明性が高く、将来を見据えたエコシステムを提供しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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