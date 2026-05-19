『ヒカルの碁 原画展』愛知会場 5/23（土）よりスタート！名古屋PARCO西館店頭イベントスペースにキッチンカー登場

写真拡大 (全20枚)

株式会社パルコ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(C)ほったゆみ・小畑健／集英社

株式会社パルコは、空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』の原画展の巡回を名古屋PARCOで開催いたします。（主催ムービック）週刊少年ジャンプで連載された原作・ほったゆみ、漫画・小畑健による「囲碁」をテーマにした大ヒット漫画『ヒカルの碁』。愛知県岡崎市出身のほったゆみ先生が原作の本作品、数多の出会いを通じ成長していくヒカルの物語を、貴重な原画でご覧ください。


また、展覧会会期中は、名古屋PARCO西館店頭イベントスペースにキッチンカーが登場！


愛知会場限定のコラボレーションメニューを提供いたします。


進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラをイメージしたドリンク3種の他、碁をイメージしたプリン2種を提供いたします。


こちらは展覧会ご入場の有無に関わらず、ご利用可能です。


『ヒカルの碁 原画展』愛知会場

会　　 期：2026年5月23日(土)~6月14日(日) 10:00～20:00


　　　　　※入場は閉場の30分前まで※最終日17:00閉場


会　　場：名古屋PARCO 南館10F EVENT SPACE


　　　　　愛知県名古屋市中区栄3-29-1


主　　催：名古屋PARCO


ヒカルの碁原画展 公式サイト：https://hikarunogo-exhibition.com/


ヒカルの碁原画展 公式X：@hikarunogo_ex(https://x.com/hikarunogo_ex)


愛知会場公式HP：https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1878



混雑緩和のため、5月23日(土)・5月24日(日)が日時指定となります。


入場特典に花札風カード(全8種・ランダム)でお渡しします。(有料入場の方のみ)


【前売券】イープラスにて販売中


前売券には【日時指定】と【指定期間中有効券】がございます。【指定期間中有効券】は5月25日(月)以降に1回ご利用いただけるチケットです。


日時指定券：2,000円／指定期間中有効券：2,000円


限定グッズ「アクリルスタンド」引換券：1,500円


■販売URL：https://eplus.jp/hikarunogo-ex/(https://eplus.jp/hikarunogo-ex/)


■販売期間：2026年3月14日(土)10:00～2026年5月22日(金)23:59


当日券2,200円は展覧会入場口にて販売いたします。


※表示価格は全て税込です


愛知会場からの新商品も多数登場！詳細は商品ページでご確認ください。


『ヒカルの碁 原画展』KITCHEN CAR THE GUEST CAFE BY PARCO



○開催日程：2026年5月23日(土)～6月14日(日)　23日間


●営業時間：平日11:00～18:00／土日11:00～20:00　※最終日18:00閉店


○開催場所：名古屋PARCO西館１F店頭イベントスペース


　※雨天実施、荒天の場合店休、もしくは営業時間を短縮する場合がございます。


●HP：https://cafe.parco.jp/event/hikarunogo-exhibition_nagoyakitchencar?area=031106



メニュー集合写真

ノベルティイラストカード（全8種）

ドリンク３種、デザート２種をご提供！


ご注文のメニュー1品につき、イラストカード（全8種）をランダムにて1枚お渡しいたします。


●ドリンク3種


　進藤ヒカルのマンゴーソーダフロート　


　藤原佐為の葡萄ソーダフロート　　　　


　塔矢アキラのブルーソーダフロート　　各864円


●デザート2種


　進藤ヒカルのチョコプリン／塔矢アキラのミルクプリン　　各918円　　※表示価格は全て税込です


＜ご注文に関しての注意事項＞おひとり様につき1回のオーダーでデザートメニュー2品、ドリンクメニュー3品までご注文いただけます。


オリジナルメニュー

おひとり様につき1回のオーダーでデザートメニュー2品、ドリンクメニュー3品までご注文いただけます。




進藤ヒカルのマンゴーソーダフロート　864円　　　　　　　　　　　　　　ホイップとマンゴーソース、マンゴーダイスをトッピングしたマンゴーソーダ　

藤原佐為の葡萄ソーダフロート　　　　864円　　　　　　　　　　　　　　ホイップと葡萄ソース、葡萄をトッピングした葡萄ソーダ　

塔矢アキラのブルーソーダフロート　　864円　　　　　　　　　　　　　　ホイップと青い練乳、ブルーベリーをトッピングしたライチ風味のブルーソーダ　　　　　　　　　


進藤ヒカルのチョコプリン　　　　　　918円　　　　　　　　　　　　　　　ビターなチョコプリンにチョコソースをかけ、碁石イメージのマカロンにフルーツをトッピング

塔矢アキラのミルクプリン　　　　　　918円　　　　　　　　　　　　　　　クリーミーなミルクプリンに練乳をかけ、碁石イメージのマカロンにフルーツをトッピング


※価格は税込みです。


※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。


※アレルギーは追ってHPに追記いたします。


ノベルティイラストカード（全8種）

ご注文のメニュー1品につき、イラストカード（全8種）をランダムにて1枚お渡しいたします。




『ヒカルの碁原画展』愛知会場新商品

愛知会場から販売する新商品と愛知会場限定物販特典をご紹介！


他にも記念商品を多数販売いたしますので、詳しくは公式サイトをご確認ください！



■ぱしゃこれ(全30種)　275円

■靴下コレクション(全8種)　990円


■ネームバッジコレクション(全8種)　660円

■フェイスタオル　　　　進藤ヒカル　2,200円

　　　　　　　　　　　　藤原佐為　2,200円

　　　　　　　　　　　　塔矢アキラ　2,200円


■お守り　880円

■オーロラアクリルキーホルダー　　和谷義高　880円

■トランプ　2,750円



※キッチンカーは商品の販売はございません。南館10F『ヒカルの碁原画展』会場内ショップでの販売となります。


※展覧会のご入場にはチケットが必要となります。グッズショップのみのご利用はできません。


※画像はイメージです。


※全て税込です。


※商品は数に限りがございます。


※購入制限や注意事項は公式サイトにてご確認ください。