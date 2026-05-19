『Tower of Fantasy（幻塔）』最新大型アップデートVer.6.0「永遠に捧ぐ、哀と歓びの賛歌」が本日5月19日(火)より配信開始！新アバター「ハルモフェウス」登場！

PERFECT WORLD GAMES (SINGAPORE) PTE. LTD.

Perfect World Gamesは本日5月19日(火)より、未来を共に駆けるオープンワールドRPG『Tower of Fantasy（幻塔）』最新アップデートVer.6.0「永遠に捧ぐ、哀と歓びの賛歌」の配信を開始することをお知らせします。

■新マップ「ロックハート」登場

ーーハガードの記録によれば、ロックハート州はアイダ星の熱帯域に位置し、多様な地形と大きな標高差によって、熱帯にありながら雪山と高原の深い湖が共存する、類まれな景観を形作っている。かつてこの地はアイダ随一のリゾート地として栄え、「アイダの宝珠」と称えられていた。

だが、大厄災の後ーーアイダはこのかけがえのない輝きを、永遠に失うこととなった。

■新エピソード「永遠に捧ぐ、哀と歓びの賛歌」開放

スポットライトの届かない影の奥で、密やかな爪がすでにこちらへと伸びている。ロックハートへようこそーー『永生の潮』はまもなく響き始める。あなたは、その音に耳を澄ませる準備はできているだろうか？

■新アバター「ハルモフェウス」登場

新規限定アバターキャラクター「ハルモフェウス」と限定武器「絶えざる調べ」が登場。現在公式YouTubeにて「ハルモフェウス」アバターPV「探し求めて、そして共鳴へーー」 が公開中！

気になる方は是非ご視聴ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J4PmG_rxzzQ ]

■「永遠に捧ぐ、哀と歓びの賛歌」バージョンイベント開催中

期間限定「永生の潮 」シリーズイベント本日より開催！ぜひイベントに参加して豪華報酬を入手しよう！

・「星の花火」

デイリークエストを達成すると、イベント専用の暗号化コアを獲得できます。コアを解放して封印されたモンスターを撃破し、イベント専用報酬を獲得できます。

・「燃舞狂潮」

ひと踊りの時間で何ができるでしょうか。情熱を燃やし、魅力を解き放ち、報酬はあなたを待っています。

・「スピードレーサー」スピードと情熱が再び加速します。見慣れたスポットを駆け抜け、誰が先にゴールへ到達するか競い合いましょう。スピードの王者を目指しましょう。

・「古機解析」緊急クエストが発令されました。世界各地に散らばったデータの断片の捜索にご協力ください。失われた旧時代の資料を補完しましょう。イベント期間中、ワールドを探索することで特別なアイテムを獲得できる場合があります。古機解析の進行を進め、進捗が指定の目標に到達すると、アイテム報酬や強化バフを獲得できます。

・「城塞バトル」

カードを使用してモンスターを召喚し、相手のモンスターやバーチャル要塞を攻撃します。カードごとの能力や組み合わせ効果を把握し、戦略的に活用して相手のバーチャル要塞を撃破しましょう。新たに能力カードの要素が追加されています。

イベント開催期間は公式X、または下記イベントカレンダーからご確認ください！

▽最新情報はこちらから

『Tower of Fantasy（幻塔）』の公式SNSでは、随時最新情報やゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。

公式サイト：https://tof.perfectworld.com/jp/index.html

公式X：https://twitter.com/ToF_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@toweroffantasyJP

公式Discord：discord.gg/tofjp

▽ゲーム概要

タイトル：『Tower of Fantasy（幻塔）』

ジャンル：オープンワールドRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/PC/PS5(R)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

▽Perfect World Gamesについて

Perfect World Games（パーフェクトワールドゲームズ）は、世界中のユーザーに高品質なオンラインエンターテインメントコンテンツを提供するデジタル文化企業です。傘下にはHotta Studio、BlackWings Game Studioなどのゲーム開発スタジオを擁しています。ゲームの開発・運営・配信を一体化したグローバルゲーム企業として、これまでにアメリカ、日本、韓国、フランスを含む100以上の国と地域にゲームを提供してきました。

自社開発タイトルには『NTE: Neverness to Everness 』、『パーフェクトワールド -完美世界-』、『Persona 5：The Phantom X』等があります。