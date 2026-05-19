株式会社ベルコ 神戸支社 INAC神戸レオネッサ大型集客プロジェクト「ALL IN FOR KOBE」にてベルコ公式アプリ「ベルコメンバーズ」PRイベントを実施

株式会社ベルコ

株式会社ベルコ 神戸支社は、2026年5月16日（土）にINAC神戸レオネッサのホームスタジアムであるノエビアスタジアム神戸にて開催された、2025/26 SOMPO WEリーグ最終節「INAC神戸レオネッサ vs サンフレッチェ広島レジーナ」戦において、ベルコ公式アプリ「ベルコメンバーズ」のPRイベントを実施いたしました。

当日は、INAC神戸レオネッサがクラブ創設25周年を記念して展開していた大型集客プロジェクト「ALL IN FOR KOBE ～揺らせ、ノエスタ。～」の一環として開催され、来場者2万人超を目標に、地域・企業・サポーターが一体となった取り組みが行われました。

会場では、株式会社ベルコ 神戸支社を中心に、ベルコ公式スマートフォンアプリ「ベルコメンバーズ」の認知拡大と地域の皆さまとの交流を目的として、ガラガラ抽選会などのPRイベントを実施。試合観戦に訪れた多くの来場者に参加いただき、会場は終日賑わいを見せました。

「ALL IN FOR KOBE」は、“神戸のために、全力を尽くす。”という想いのもと実施されたプロジェクトで、地域活性化や女子サッカーのさらなる発展を目指した取り組みとして大きな注目を集めました。試合当日は、音楽ライブや地域連携イベントなども開催され、スタジアム全体が熱気に包まれました。

最終的な来場者数は7,970人となり、目標の2万人には届かなかったものの、多くのサポーターや地域企業が参加し、神戸のスポーツ文化を盛り上げる一日となりました。

株式会社ベルコは今後も、地域に根差した企業として、スポーツ・文化活動への協賛やイベント参加を通じ、地域社会の活性化とコミュニティづくりに貢献してまいります。

【イベント概要】

■イベント名：ALL IN FOR KOBE ～揺らせ、ノエスタ。～

■開催日時：2026年5月16日（土）

■開催場所：ノエビアスタジアム神戸

■対戦カード：INAC神戸レオネッサ vs サンフレッチェ広島レジーナ

■実施内容：ベルコ公式アプリ「ベルコメンバーズ」PRイベント、ガラガラ抽選会 ほか