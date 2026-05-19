司音(jio)がアソビシステムに所属

アソビシステム株式会社

この度、ソロシンガー「司音(jio)」が、当社に所属しましたことをお知らせいたします。

また、6月17日（水）に3ヶ月連続リリースの第1弾となる新曲「超速特急天国行き」の配信リリースが決定しました。

さらに、楽曲リリース同日の6月17日（水）、東京都・namco TOKYOにて主催イベント「TOKYO GARDEN」の開催が決定。今回はSuupeas 、一ノ瀬みか、おやすみホログラムを迎えた開催となり、5月19日（火）20時より前売り券が販売開始となります。「TOKYO GARDEN」は今後も毎月開催予定です。

■Profile

司音(jio) 【読み ジオ】

18歳で上京後、バンド活動を経てアーティスト活動へと転身。

独自の感性と世界観を活かし、週に2本のペースで「歌ってみた」動画を精力的に投稿。

そのクオリティと熱量が話題を呼び、活動開始から約2ヶ月でYouTube登録者数1万人を突破。

2026年5月より、ソロシンガーとしてアソビシステムに所属。

新たな音楽表現への挑戦が、「イマ」始まる。

持ち味である力強さと繊細さを併せ持つ歌声で、

あなたに「フアンテイ」を唄い届けます。

YouTube：https://www.youtube.com/@jio-jio-jio-official

X：https://x.com/jio__jio__jio

note：https://note.com/jio__jio__jio

＜楽曲リリース情報＞

司音(jio) 1st Digital Single「超速特急天国行き 」

作詞作曲：上北健 / 編曲：ひろせひろせ

配信日：2026年6月17日（水）

＜主催ライブ情報＞

「TOKYO GARDEN vol.1」

日程：2026年6月17日（水）

会場：東京都 namco TOKYO

時間：開場 19:00 ／ 開演 19:30

出演：司音(jio)、Suupeas 、一ノ瀬みか、おやすみホログラム

料金：前売 \2,000 ／ 当日 \2,500（+1D）

チケット購入はこちら：https://livepocket.jp/e/qj-ot