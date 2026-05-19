【重版出来！】「このライトノベルがすごい！2026」単行本・ノベルズ部門 第8位『迷宮クソたわけ』1巻の即重版が決定！さらに待望の2巻が6月25日発売へ

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）が運営するライトノベルレーベル「ダンガン文庫」は、2026年4月24日に全国書店にて発売したイワトオ著『迷宮クソたわけ 1』の重版を決定いたしました。

『迷宮クソたわけ』は、電子書籍オンリーで展開されながら『このライトノベルがすごい！ 2026』（宝島社）単行本・ノベルズ部門で第8位を獲得した話題作です。電子書籍レーベル発のタイトルとしては異例とも言える評価を受け、熱狂的な読者層に支えられて今回の全国書店への紙書籍流通が実現しました。

発売直後から書店様より想定を超えるご注文をいただき、このたび早期での重版の運びとなりました。

本シリーズは、小説投稿サイト「カクヨム」にて累計6000万PVに迫る人気作として新たなビジュアルと15,000文字超の書き下ろしを加えて再始動した作品になります。

また、再始動を記念して実施されたクラウドファンディングでは、開始わずか4時間で目標金額100万円を達成し、最終的には315万円を超える支援を集めるなど、ファンの皆様からの熱烈な支持を証明いたしました。

あわせて、待望の続巻となる『迷宮クソたわけ 2』も6月25日（木）に全国書店にて発売が決定しております。

声優・永瀬アンナ氏を起用したASMR作品の展開も進めており、ダンガン文庫は今後も本作をレーベルを牽引する重要IPと位置づけ、多角的な展開を継続してまいります。

発売は2026年5月下旬を予定しております。

作品紹介

【あらすじ】

悪意の迷宮。勇猛果敢な英雄が仲間たちと徒党を組み、神話に出てくる魔物たちと戦い、財宝を得る。そんな御伽噺の舞台へと足を踏み入れた僕らは、薄暗い迷宮のなかで眼前に迫る敵に対して身構える。……三匹の大ネズミ。喜劇的とも言える死闘。ネズミに翻弄され、息も絶え絶えになる前衛に、たった一度しか回復魔法を唱えられない僧侶の少女、そしてたった一度、火球を出せるだけの魔法使いの僕。

激闘と尊い犠牲の末に手に入れることができたのは、汚い革製の帽子が一つ……

奴隷狩りに捕まり債権奴隷になった少年の冒険が始まる。

【実績】

・『このライトノベルがすごい！2026』単行本・ノベルズ部門 第8位獲得！

・小説投稿サイト「カクヨム」累計5,800万PV突破！

・クラウドファンディング開始4時間で目標100万円達成！（最終支援額315万円超）

・電子書籍版 第1巻の実売実績 14,083部突破！（2025年12月末時点）

【商品ページ】

『迷宮クソたわけ』シリーズ

https://dangan.bookbase.jp/works/kmQy-yC3

【CV:永瀬アンナ】閉じ込められた迷宮の中での密着ASMR

https://x.gd/wPkvG