Nintendo Switch/Nintendo Switch 2「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」オープニングムービー公開

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. （東京都港区 代表取締役社長：浅田誠）は、 2026年7月23日発売予定のNintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)用アドベンチャーゲーム「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」について、オープニングムービーを公開したことをお知らせいたします。

■ヒロイン・椎名真昼がゲームオリジナルソングを歌唱！ ゲーム「お隣の天使様」オープニングムービーを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fG29LWwYbrE ]

2026年4月よりTVアニメ第2期の放送が開始され、話題沸騰の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」について、オープニングムービーを公開しました。

主題歌は、ヒロイン・椎名真昼（CV.石見舞菜香）が歌唱するゲームオリジナルソング「この想い、あなたへ」。

本ムービーでは、ポップな楽曲に乗せて、恋人である周・そしてクラスメイトの樹・千歳と沖縄で過ごすひと夏の想い出がたっぷりつまった映像をお届けします。

マリンスポーツ、バーベキュー、水族館、海水浴など、楽しいイベントが盛りだくさん！

そして、周との甘酸っぱい想い出も…！

本作でしか味わえない、オリジナルストーリーをオープニングムービーで是非先行して体験ください！

YouTubeにて公開中！

https://youtu.be/fG29LWwYbrE

【楽曲情報】

「この想い、あなたへ」

作詞：天ヶ咲麗（solfa）

作編曲：橋咲透（solfa）

歌唱：椎名真昼（CV.石見舞菜香）

■作品概要

物語の舞台は沖縄！クラスメイト4人で過ごすオリジナルストーリー

本作はテキストを読み進めていくことで進行する、全編フルボイスのテキストアドベンチャーゲームです。

周と真昼がお付き合いをするようになってから初めての夏休み。

スーパーの福引で当てた沖縄旅行に、クラスメイトの樹と千歳と4人で行くことに。

4人が訪れる沖縄の観光地は、実際に存在する施設が登場し、沖縄ならではのイベントが展開。

リアリズムあふれるビジュアルとストーリーはまるで4人と一緒に沖縄旅行をしているかのような体験ができます。

選ぶ旅行プランによって物語が分岐するマルチストーリーが展開！

プレイヤーは、周の視点で物語が展開します。

4人それぞれが持ち寄った、どの旅行プランを採用するかによって物語が分岐し、訪れる施設やストーリーが変わるマルチストーリーを採用。

どのルートにも、沖縄ならではの描写と甘酸っぱいドキドキの物語が展開します。

全8種類の多様なエンディングを用意しています。

■あらすじ

『天使様』

そんなあだ名で呼ばれる学校一の美少女と偶然にもお隣さんだった周。

一緒に過ごすうちに二人の関係は“お隣さん”から“恋人”へ。

そしてやってきた初めての夏休み。

幸運にも沖縄旅行のチケットが当たったことからひと夏の物語がはじまる──

■限定版特典

限定版には、描き下ろしイラストを使用した特製外箱に、4つの豪華特典が同梱！

■アクリルスタンド×2枚

通常版・限定版の描き下ろしイラストを使用した、特製アクリルスタンドです。

サイズ：約H130×W70mm

■クリアしおり×4枚

周、真昼、樹、千歳の4人のイラストを使ったクリアしおりです。

■オリジナルドラマCD×1枚

周と真昼の甘い日常を真昼のセリフだけでドラマCD化。真昼の焦れったい気持ちをモノローグで楽しんでいただけます。

出演：椎名真昼（CV.石見舞菜香）

■ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1枚

主題歌を含む、ゲームオリジナルBGMを収録した1枚です。

限定版パッケージは、可愛い水着姿の真昼が目印通常版・限定版のパッケージイラストを使用したアクリルスタンド。クリアしおり4枚セット。原作ノベルを読む際のお供にも。

■商品情報

【タイトル】お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation

【ジャンル】アドベンチャー

【発売日】2026年7月23日予定

【機種】Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM) ※Nintendo Switch(TM) 2はダウンロードのみ

【CERO】B（12歳以上対象）

【権利表記】(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会 (C)MAGES.

【価格】

通常版 7,480円（税込）

限定版 12,980円（税込）

ダウンロード版 6,380円（税込）

デジタルデラックスエディション 9,680円（税込）

【限定版特典】

・アクリルスタンド×2枚

・クリアしおり×4枚

・オリジナルドラマCD×1枚

・ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1

【出演】

坂泰斗（藤宮周役）

石見舞菜香（椎名真昼役）

八代拓（赤澤樹役）

白石晴香（白河千歳役）

■ゲーム公式サイト https://tenshisama.mages.co.jp/

■ゲーム公式X https://x.com/tenshisama_game