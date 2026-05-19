【海洋博公園】「美ら海通信6月号」発行！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園では、園内の最新情報やイベント情報をお届けする広報誌『美ら海通信』2026年6月号を発行いたしました。本号では、祝日がなく気分が上がらない6月も、海洋博公園で楽しめる様々なプログラムを紹介しております。本格的に暑くなり、日差しが強くなるこの時期こそ非日常的な体験をして、楽しみましょう！

イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/183_1_06dbcc0f0702355d4762ef752b08b771.jpg?v=202605200951 ]

そのほか、わくわく海のくらし文化教室や押し花で作るうちわ作りなど、楽しいイベントが盛りだくさん！この機会にぜひ、家族みんなで海洋博公園にお越しください！

「海洋博公園」

1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会跡地に翌年開園した国営公園。亜熱帯性気候の沖縄にあり東シナ海に抱かれた広大な敷地には、“海―その望ましい未来―を志向した万博の精神やレガシーを受け継ぐ多彩な施設群が整備され、数多くの“本物”に触れる中で「太陽と花と海」を感動体験できます。特に沖縄の海に丸ごと出逢える沖縄美ら海水族館や、海とともに生きる人の営み・文化に触れられる海洋文化館、海や人の土台となる大自然の生命力を古代遺跡や熱帯植物を通じて感じるパワースポット、熱帯ドリームセンターは、絶対に見逃せない世界有数の3大スポット。長い歴史や地球規模での多様な文化に触れ、それを鏡として自己への理解や世界の認識の在り方を更新する場所、また人と海との関わりの原点に立ちかえり海を捉え直し、海の望ましい在り方を探る場所、それが海洋博公園です。“美ら海”を興味の入口として、その奥に広がる悠久の時や文化を体感してください。