【新連載】『冷遇されたワンコ系地味令嬢は魔術学園でワケあり女装王子に溺愛される』竹コミ！にて連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『冷遇されたワンコ系地味令嬢は魔術学園でワケあり女装王子に溺愛される』（原作：まえばる蒔乃 漫画：榊こつぶ）を5月19日(火)12:00より「竹コミ！」にて連載スタートいたします。

「冷遇されたワンコ系地味令嬢は魔術学園でワケあり女装王子に溺愛される」バナー

不遇の私に差し伸べられた救いの手。けれど彼女には大きなヒミツが…!?

❏あらすじ

フェリシア・ヴィルデイジー男爵令嬢は苦学生。

実家はフェリシアを不器量で地味な前妻の娘として冷遇し、

明るく陽キャな義母と義妹に婚約者まで奪われた。

フェリシアは諦めない。目指すは自立した女魔術師！

そんな思いで入学した魔術学園だが、入学早々いじめられてしまう羽目に。

入学後のギャップで気持ちが折れそうになった時ーー彼女を助けてくれた人がいた。

カイ・コーデリック公爵令嬢。フェリシアはカイの強さに惹かれた。

自分もカイのように、強くてかっこいい人になりたい…と。

フェリシアはカイと親友になった。カイの秘密を知ることもないままに。

ーーカイの秘密。それは隣国から亡命した第二王子であること。

カイは女装して王国に潜伏していたのだ。

❏見どころ

実家でも学園でも不遇の身であったフェリシアは

カイという女性の助けを得て学園内で活躍していきますが、

実はカイは亡命中の隣国王子。

タイトルにもあるように、魔道具の艤装によって女性に扮しています。

この魔道具、誰かと心を通わせると偽装効果が弱まってしまいます。

フェリシアとカイの、縮まりそうで縮められないもどかしい関係がみどころです。

❏作家情報

▼原作：まえばる蒔乃（まえばる まきの）

『最強魔術師の溺愛才女 ～元パートナーと復縁したら、二度と離してもらえなくなりました～』

『婚約破棄だ、発情聖女。』『婚約破棄された『空気』な私、成り上がりの旦那様に嫁ぎました。 THE COMIC』など著作多数。

著者Xアカウント：@maebarumakino(https://x.com/maebarumakino)（https://x.com/maebarumakino）



▼漫画：榊こつぶ（さかき こつぶ）

代表作に「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（双葉社刊）

「他人には言えないお料理の先生」（小社刊）などがある。

❏連載情報

・タイトル：冷遇されたワンコ系地味令嬢は魔術学園でワケあり女装王子に溺愛される

・原作：まえばる蒔乃先生 漫画：榊こつぶ先生

・配信開始：2026年5月19日（火）

・配信ページ：竹コミ！https://takecomic.jp/series/8dddcc44c13bd

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