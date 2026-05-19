『ARC Raiders(R)』5月のアップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド）が開発するPvPvEエクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)（アークレイダース）』について、本日2026年5月19日（火）、新規取引要素や武器を追加するアップデートを実施いたしました。

本アップデートで追加された「放浪の使者」は、プレイヤーが保有する武器やアイテムを、期間限定の貴重なアイテムと交換できる取引要素です。アイテム交換以外にも、保管庫の拡張や最大5つまでアイテムを保管できる「遠征用金庫」を購入することができます。

また、低コストかつ強力な一撃を放つことができる新規武器「ラスカル」の追加や、遠距離におけるサポート性能を向上させる「拡張バレル」のアップデートなどを実施しました。

本アップデートに関する概要については、下記をご参照ください。

▼アップデートの主な内容▼

■新取引要素「放浪の使者」

新要素「放浪の使者」は、プレイヤーが獲得した武器やアイテムを、期間限定の貴重なアイテムと交換することができる取引システムです。「放浪の使者」の一人である「アーマル」と取引を行い、希少な武器や高価値のARCパーツと引き換えに、限定コスメティックアイテムや設計図、レイダートークンなどの豪華報酬と交換することが可能です。

また、週替わりの特別なオファーに加えて、保管庫の拡張や新たな保管機能「遠征用金庫」を購入することも可能です。この「遠征用金庫」を購入すると、最大5つのアイテムを安全に保管でき、遠征終了後に回収することができます。

※拡張した保管庫および遠征用金庫は、遠征終了後リセットされますので、ご注意ください。

■新武器「ラスカル」

新規武器「ラスカル」を追加しました。既存武器「ハルクラッカー」に代わる本武器は、軽量かつ低コストながらも強力な一撃を放つことができます。一方で、壊れやすくリロードや弾道が不安定になりやすいため、使いこなすにはプレイヤーとしての腕が試されます。

■その他アップデート

・武器アタッチメント「拡張バレル」の改善を実施し、遠距離におけるサポート性能を強化しました。また、多くのプレイヤーが「拡張バレル」を利用できるよう、入手しやすい2種類の下位モデルを追加しました。

・新規コスメティックアイテム「サンドヴェール・セット」の販売を開始しました。3色のカラーバリエーションを持つ衣装アイテムをはじめ、専用のバックパックやフェイスタトゥー、もみあげなどをまとめて入手可能です。

本アップデートの詳細については、下記の公式サイトをご覧ください。

https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

※アイテム名等の表記は実際のゲーム内と異なる場合があります。

■『ARC Raiders』について

『ARC Raiders』は、大規模なPvPvEサンドボックスの中で、プレイヤー自身で物語を開拓するエクストラクション・アドベンチャーです。

プレイヤーは崩壊した世界を駆け回る、ならず者のガンマン「レイダー（Raider）」となり、凶悪な機械生命体「ARC」や敵対するレイダー、そして常に待ち受ける様々な脅威に立ち向かいます。緊張感あふれる戦闘や、謎とチャンスに満ちた世界を舞台に、プレイヤーは危険な地表で物資を収集し、地下の居住区「スペランザ」に自らの拠点を築いていきます。

ハイリスクなエクストラクションやサバイバルゲームの長年のファンも、このジャンルを初めてプレイする方も、チームあるいはソロのレイダーとして、『ARC Raiders』であなた自身の道や物語、運命を切り開きましょう。お好みのプラットフォームで『ARC Raiders』をダウンロードし、地表に挑みましょう。

『ARC Raiders』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどでご確認ください。

●公式サイト ：https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

●X ：https://x.com/arcraidersjp

●Discord ：https://discord.com/invite/arcraiders

●YouTube ：https://www.youtube.com/@ARCRaidersGame

[ゲームイメージ]

■Embark Studios AB https://www.embark-studios.com/

Embark Studios（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、代表取締役：PatrickSoderlund／パトリック・ソダーランド、以下Embark）は、2018年に設立された、ストックホルムを拠点とするゲーム開発会社で、深い探究心とアンダードッグ精神のもと、ゲーム開発の常識に挑戦しています。現在、300名以上のゲームクリエイターを擁し、新たなテクノロジーとアイデアを追求によって、ジャンルを超越した驚くべきゲーム体験を提供いたします。Embarkは2023年に最初のタイトル『THE FINALS(R)』をリリースし、2025年10月には新タイトル『ARC Raiders(R)』をリリースしました。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。