株式会社アーキタイプ、事業拡大に伴い本社オフィスを「虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー」へ移転

株式会社アーキタイプ

Web制作・DX支援・デジタル人材支援事業を展開する株式会社アーキタイプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 順一、以下「ARCHETYP」）は、事業拡大および組織体制強化に伴い、本社オフィスを「虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー」へ移転したことをお知らせいたします。

■本社移転の背景

ARCHETYPはこれまで、Web制作・システム開発を軸に、企業のデジタル領域における課題解決を支援してまいりました。

近年では、企業のDX推進やAI活用ニーズの拡大を背景に、制作支援に加え、デジタル人材による伴走支援やプロジェクト支援など、事業領域を拡大しています。

こうした事業成長と組織拡大に伴い、採用強化および社内外コミュニケーションのさらなる活性化を目的として、このたび本社オフィスを移転する運びとなりました。

移転先となる「CIC Tokyo」は、多様な企業・人材・情報が集積するビジネス拠点であり、今後の事業成長をさらに加速させる基盤になると考えています。

新オフィスでは、クライアント・パートナー・メンバー同士のコラボレーションをさらに強化し、より柔軟かつスピーディーな支援体制を構築してまいります。

■新本社概要

【新住所】

〒105-6415

東京都港区虎ノ門1-17-1

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15F

【旧住所】

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-16-7

HAGIWARA BLDG.7 4階

【業務開始日】

2026年05月01日

【アクセス】

・東京メトロ日比谷線『虎ノ門ヒルズ駅』B3.B4出口直結

・東京メトロ銀座線『虎ノ門駅』虎ノ門ヒルズ森タワー方面を出てB4出口 (地下通路直結)

・東京メトロ千代田線・丸ノ内線・日比谷線『霞ヶ関駅』A12出口より徒歩約8分

・都営三田線『内幸町駅』A3出口より徒歩約8分

・JR 山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線『新橋駅』より徒歩約11分

■今後の展望

ARCHETYPは、「デジタル領域における本質的な課題解決」をミッションに、Web制作・DX支援・人材支援を横断したサービス提供を行っています。

今後も、企業の変化に伴走できる組織として、クリエイティブ・テクノロジー・人材の領域を横断しながら、より高品質なサービス提供と組織成長を目指してまいります。

また、新オフィスを拠点として、採用活動やパートナー連携をさらに強化し、AI・DX領域を含めた新たな価値提供を推進してまいります。

■会社概要

社名：株式会社アーキタイプ

代表取締役：齋藤 順一

取締役副社長：神谷 修平

事業内容：

1.Webビジネスに関するコンサルティング、戦略立案

2.Webサイトの企画、制作、運営

3.アプリケーション開発及びサーバー、システム構築

4.ブランディングにおけるコンサルティング、戦略立案、制作物の開発

5.労働者派遣事業（派13-308610）

6.有料職業紹介事業 （13-ユ-308964）

※上記に関連する一切の事業

〒105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15F

TEL 03-6416-4701

FAX 03-6416-4702

拠点：東京本社、福岡支店

URL： https://www.archetyp.jp/