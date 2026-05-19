1024Wh大容量＆1500W高出力。FOSSiBOT新型ポータブル電源「F1800」発売｜限定クーポン配布

最短約1時間フル充電を実現。FOSSiBOT、新世代ポータブル電源「F1800」を発売

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

1024Wh大容量・1500W高出力・UPS機能搭載。停電対策からアウトドアまで幅広く活躍

FOSSiBOTは、1024Wh大容量バッテリーと1500W高出力を搭載した次世代ポータブル電源「FOSSiBOT F1800」を発売いたしました。

最短約1時間の高速充電、UPS機能、最大500Wソーラー入力、ECOモード搭載、アプリ遠隔管理など、多機能をコンパクトボディへ凝縮。防災・停電対策はもちろん、キャンプ・車中泊・DIY・日常の節電用途まで幅広く活用いただけます。

さらに発売を記念して、PR TIMES限定の非公開クーポンを配布中です。

新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。

【有効期間】先着10名様・5月25日（月）23:59まで

非公開・クーポンコード：VQHF-R96J-VDKT-Y243

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f1800set/

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ujk2Si1WUUhGLVZES1QtWTI0Mw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ujk2Si1WUUhGLVZES1QtWTI0Mw--&rt=)

製品の特徴

業界初AC入力調整機能を搭載

最短約1時間でフル充電

FOSSiBOT F1800は、400W／800W／1200W／の3段階AC入力調整に対応。（APPでは12段階で調整可能です。）

高速充電だけでなく、ブレーカー対策やバッテリー負担を抑えた低速充電も選択可能です。

さらにAC充電と最大500Wソーラー充電の同時入力にも対応。万が一の停電時にも、心強いパートナーとして活躍します。

総入力1200W以内で安全かつ効率的に制御し、最短約1時間でフル充電を実現しました。

初導入！ECOモード搭載

ソーラー電力を優先的に活用するECOモードにより、効率的な節電運用を実現します。

停電時や災害時にも安心の電力環境をサポートします。

ECOモードをONにすると、ソーラーパネル接続時は、入力された太陽光電力を優先的に使用。

家電を使いながら効率よく給電でき、日々の電気代節約にも貢献します。

1024Wh大容量＆1500W高出力

幅広い家電製品に対応

1024Whの大容量バッテリーに加え、定格1500W・瞬間最大3000Wの高出力設計を採用。

スマートフォンやノートPCはもちろん、炊飯器・電気ケトル・電動工具など高出力家電にも対応し、停電時やアウトドアシーンでも安定した電力供給を行います。

また、140W高出力USB-Cポートを2基搭載し、最新ノートPCの急速充電にも対応しています。

停電時も安心のUPS機能搭載

0.01秒以内で自動切替

F1800はUPS機能を搭載し、停電時には0.01秒以内でバッテリー給電へ自動切替。

PC・Wi-Fiルーター・冷蔵庫など重要機器の電源を維持し、突然の停電によるトラブルを防ぎます。

さらにECOモードでは、ソーラーとバッテリーを優先利用し、必要時のみ家庭用電源へ自動切替。

防災対策だけでなく、日常の節電運用にも貢献します。

クラス最軽量レベル

約11.25kgの軽量コンパクト設計

1024Whクラスながら、本体重量は約11.25kg。

サイズは約371×206×258mmとコンパクトで、車内や収納スペースにもすっきり収まります。

人間工学に基づいたハンドル設計により、片手でも安定して持ち運び可能。

キャンプや車中泊、防災備蓄としても扱いやすい設計です。

長寿命LFPバッテリー採用

約15年使える高耐久設計

電気自動車にも採用されるリン酸鉄リチウムイオン電池（LiFePO4）を搭載。

4000回以上の充放電後も80％以上の容量維持を実現し、1日1回使用しても10～15年の長期利用が可能です。

BMSバッテリーマネジメントシステムによる発熱監視・保護制御も搭載し、安全性と長寿命を両立しています。

アプリ対応、スマホで遠隔管理可能

専用FOSSiBOTアプリにより、

・入出力状況確認

・AC/DC/USB出力切替

・入力スピード調整

・UPS/ECOモード切替

などをスマートフォンから遠隔操作可能。

BluetoothとWi-Fi接続に対応し、外出先からでもリアルタイムでバッテリー状態を確認できます。

防災性能にもこだわった安心設計

F1800は震度7相当の耐震試験をクリア。

難燃素材、多重保護システム、埋め込み型LEDライトを採用し、災害時にも安心して使用できます。

さらに、新搭載の「主電源オフ」機能により自然放電を大幅に抑制。

長期保管時でも安心の防災対応モデルです。

製品仕様

・製品名：FOSSiBOT F1800

・バッテリー容量：1024Wh（LiFePO4）

・定格出力：1500W

・瞬間最大出力：3000W

・AC入力：最大1200W

・ソーラー入力：最大500W

・USB-C出力：140W×2

・重量：約11.25kg

・充放電サイクル：4000回以上

・保証期間：レビュー特典で最長7年保証

店舗情報

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/heystop/

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

X(旧Twitter)：https://x.com/fossibot_japan

Instagram： https://www.instagram.com/fossibotjapan/

youtube：https://www.youtube.com/@fossibotofficial