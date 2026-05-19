1024Wh大容量＆1500W高出力。FOSSiBOT新型ポータブル電源「F1800」発売｜限定クーポン配布

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Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd


最短約1時間フル充電を実現。FOSSiBOT、新世代ポータブル電源「F1800」を発売


1024Wh大容量・1500W高出力・UPS機能搭載。停電対策からアウトドアまで幅広く活躍


FOSSiBOTは、1024Wh大容量バッテリーと1500W高出力を搭載した次世代ポータブル電源「FOSSiBOT F1800」を発売いたしました。
最短約1時間の高速充電、UPS機能、最大500Wソーラー入力、ECOモード搭載、アプリ遠隔管理など、多機能をコンパクトボディへ凝縮。防災・停電対策はもちろん、キャンプ・車中泊・DIY・日常の節電用途まで幅広く活用いただけます。


さらに発売を記念して、PR TIMES限定の非公開クーポンを配布中です。


新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。



【有効期間】先着10名様・5月25日（月）23:59まで


非公開・クーポンコード：VQHF-R96J-VDKT-Y243


商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f1800set/


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製品の特徴



業界初AC入力調整機能を搭載


最短約1時間でフル充電


FOSSiBOT F1800は、400W／800W／1200W／の3段階AC入力調整に対応。（APPでは12段階で調整可能です。）
高速充電だけでなく、ブレーカー対策やバッテリー負担を抑えた低速充電も選択可能です。


さらにAC充電と最大500Wソーラー充電の同時入力にも対応。万が一の停電時にも、心強いパートナーとして活躍します。
総入力1200W以内で安全かつ効率的に制御し、最短約1時間でフル充電を実現しました。




初導入！ECOモード搭載


ソーラー電力を優先的に活用するECOモードにより、効率的な節電運用を実現します。
停電時や災害時にも安心の電力環境をサポートします。


ECOモードをONにすると、ソーラーパネル接続時は、入力された太陽光電力を優先的に使用。


家電を使いながら効率よく給電でき、日々の電気代節約にも貢献します。




1024Wh大容量＆1500W高出力


幅広い家電製品に対応


1024Whの大容量バッテリーに加え、定格1500W・瞬間最大3000Wの高出力設計を採用。


スマートフォンやノートPCはもちろん、炊飯器・電気ケトル・電動工具など高出力家電にも対応し、停電時やアウトドアシーンでも安定した電力供給を行います。


また、140W高出力USB-Cポートを2基搭載し、最新ノートPCの急速充電にも対応しています。




停電時も安心のUPS機能搭載


0.01秒以内で自動切替


F1800はUPS機能を搭載し、停電時には0.01秒以内でバッテリー給電へ自動切替。


PC・Wi-Fiルーター・冷蔵庫など重要機器の電源を維持し、突然の停電によるトラブルを防ぎます。


さらにECOモードでは、ソーラーとバッテリーを優先利用し、必要時のみ家庭用電源へ自動切替。
防災対策だけでなく、日常の節電運用にも貢献します。




クラス最軽量レベル


約11.25kgの軽量コンパクト設計


1024Whクラスながら、本体重量は約11.25kg。
サイズは約371×206×258mmとコンパクトで、車内や収納スペースにもすっきり収まります。



人間工学に基づいたハンドル設計により、片手でも安定して持ち運び可能。
キャンプや車中泊、防災備蓄としても扱いやすい設計です。




長寿命LFPバッテリー採用


約15年使える高耐久設計


電気自動車にも採用されるリン酸鉄リチウムイオン電池（LiFePO4）を搭載。
4000回以上の充放電後も80％以上の容量維持を実現し、1日1回使用しても10～15年の長期利用が可能です。


BMSバッテリーマネジメントシステムによる発熱監視・保護制御も搭載し、安全性と長寿命を両立しています。




アプリ対応、スマホで遠隔管理可能


専用FOSSiBOTアプリにより、


・入出力状況確認


・AC/DC/USB出力切替


・入力スピード調整


・UPS/ECOモード切替


などをスマートフォンから遠隔操作可能。


BluetoothとWi-Fi接続に対応し、外出先からでもリアルタイムでバッテリー状態を確認できます。




防災性能にもこだわった安心設計


F1800は震度7相当の耐震試験をクリア。
難燃素材、多重保護システム、埋め込み型LEDライトを採用し、災害時にも安心して使用できます。


さらに、新搭載の「主電源オフ」機能により自然放電を大幅に抑制。
長期保管時でも安心の防災対応モデルです。


製品仕様

・製品名：FOSSiBOT F1800


・バッテリー容量：1024Wh（LiFePO4）


・定格出力：1500W


・瞬間最大出力：3000W


・AC入力：最大1200W


・ソーラー入力：最大500W


・USB-C出力：140W×2


・重量：約11.25kg


・充放電サイクル：4000回以上


・保証期間：レビュー特典で最長7年保証



店舗情報

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/heystop/



FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。


革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。


私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。



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