Uravation、法人向けAI研修・AIエージェント導入支援の累計導入企業数が100社を突破。Claude Code活用を中心に教育機関・物流・商社など幅広い業種で実施

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、2022年12月の設立以来提供してまいりました法人向け生成AI研修・AIエージェント導入支援サービスにおいて、累計導入企業数が100社を突破したことをご報告いたします。Claude CodeをはじめとするAIツールを活用した研修プログラムを中心に、教育機関・物流業・商社・製造業・ITサービス等、業種を問わず幅広い法人にご導入いただいています。

■ 設立3年弱で累計100社へ到達

Uravationは2022年12月に設立後、生成AI研修事業を出発点に、AIエージェントの導入支援・AI開発実装支援・AIコンサルティングへとサービス領域を拡げてまいりました。AIの実務活用が経営課題として広く認識されるようになる中、各企業の業務テーマに合わせた支援を提供してきた結果、このたび累計導入企業数が100社を突破するに至りました。

100社の中には、大手上場企業から中堅・中小企業、専門学校等の教育機関、士業事務所まで幅広い業種・規模の法人が含まれており、業種・規模を問わず生成AIの実務活用ニーズが広がっている状況がうかがえます。

■ 導入企業の業種傾向

累計100社の導入企業は、特定の業種に偏らず以下のような幅広い業種にまたがっています。

・教育機関（専門学校・スクール等）

・物流・倉庫業

・商社・物産系企業

・製造業

・ITサービス・ネットサービス

・士業・専門職事務所（税理士法人等）

■ 提供サービスと研修内容例

Uravationの法人向けサービスは、企業の状況・業種・目的に合わせて以下のような内容を組み合わせて提供しています。

・Claude Code・AIエージェントを活用した業務自動化研修

・業種特化型の生成AI研修（業務テーマに合わせたカスタマイズ）

・経営層向けのAI活用個別指導プログラム

・AIエージェントの導入支援・実装コンサルティング

■ 研修・支援の形式

受講企業の状況に応じて、対面研修・オンライン研修・ハンズオン演習・マンツーマン個別指導など複数の形式から最適な提供方法をご提案しています。

・対象: 企業の従業員・経営層（職種・役職を問わず）

・形式: 対面 / オンライン（ハンズオン演習を含む）

・構成: 共通基礎パート + 受講企業の業務テーマに合わせた実践パート

■ 代表コメント

設立から3年弱で累計100社にご導入いただけたことは、生成AIの実務活用が経営課題として広く認識されるようになった現状と、各企業が業種ごとの業務テーマに合わせた支援を求めている流れの両方を強く感じる節目となりました。今後も、業種・規模を問わず、企業ごとの現場業務に合わせた研修・実装支援を丁寧に提供してまいります。

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・設立: 2022年12月

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922