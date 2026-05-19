大雨浸水対応のための夜間総合排水訓練を、4月24日に諏訪排水樋管で実施しました。

川崎市

川崎市上下水道局は、排水ポンプ車の設置や排水ポンプによる排水等の「夜間総合排水訓練」を令和８年４月２４日（金）に諏訪排水樋管で実施いたしました。本訓練は、６月からの出水期に備え、大雨への対応力の強化を図ることを目的に実施したものです。

川崎市上下水道局ではこれまで、令和元年に発生した東日本台風による浸水被害を鑑み、多摩川沿いにおける浸水対策として、排水ポンプ車による排水訓練を、各排水樋管の周辺で実施してまいりました。

今後も、訓練や活動の改善を重ね、周辺地域の皆様が安心して暮らせるよう、排水樋管における浸水対策の強化に努めてまいります。

１ 実施日時及び対象となる樋管

２ 訓練の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/326_1_f12f40d907227c48d33b8cbbac1407fc.jpg?v=202605200951 ](1)訓練の前提条件

大雨の影響により、多摩川の水位が「職員参集開始水位」（田園調布（上）水位観測所Ａ.Ｐ.４.５ｍ（※））となり、その後の水位上昇によって、河川水の逆流防止と排水ポンプによる内水排除等の対策が必要な状況

※東京湾近くの水位観測所において、大潮で最も水面が低くなった時の水面の高さを０ｍとした場合において、河川水位がその地点から４．５ｍの高さにあること。

(2)「夜間総合排水訓練」の内容

１.参集訓練 ２.現地パトロール訓練 ３.連絡記録（情報共有）訓練 ４.メールニュース配信訓練 ５.排水ポンプ車配置訓練 ６.排水ポンプ設置・運転訓練 ７.排水ホース敷設訓練

３ 訓練の場所

(1)諏訪排水樋管（高津区諏訪２丁目 諏訪交差点周辺）

(2)中部下水道事務所

(3)等々力水処理センター

(4)川崎市役所南庁舎（管路保全課内）

※(1)から(4)までの場所をオンラインでつなぎ、各活動の様子を相互に確認

４ 訓練の参加者

(1)上下水道局職員（５０名）

(2)協力事業者（２０名）

問合せ先

【訓練全景】（諏訪交差点）【班長ミーティング】（中部下水道事務所）【各訓練箇所をオンラインで中継・相互確認】（中部下水道事務所）【連絡記録（情報共有）訓練】(中部下水道事務所)【メールニュース配信訓練】（川崎市役所南庁舎）【排水ポンプ車規制帯内配置訓練】（多摩沿線道路）【排水ホース敷設訓練】（諏訪交差点内陸側）【L型管接続訓練】（諏訪交差点内陸側）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課 沼田

電話 ０４４-２００-２８２４