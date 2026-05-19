【楽天市場・今だけ70%OFF】豪華6点セット付き AORLYM P11 Android 16 × Gemini AI搭載11インチ高性能タブレットが16,170円！利益度外視の赤字キャンペーン開催
AORLYM P11 楽天市場・今だけ70%OFF
通常価格53,900円（税込）のところ、**今だけ16,170円（税込）という超破格価格で提供。さらに、届いてすぐ使える豪華6点セット（キーボード・マウス・タッチペン・専用ケース・保護フィルム・有線イヤホン）**も同梱。 「タブレット 安い 高性能」「キーボード付き タブレット」「動画視聴 タブレット」など、日本市場で検索される人気キーワードを徹底反映した高コスパモデルです。前回セールでは
今だけの継続赤字キャンペーン
商品名：AORLYM P11
楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11-pr/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11-pr/)
原価：53,900円（税込）
70%セール：16,170円（税込）
期間：5/20-5/31
70%クーポン獲得リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE9RSS03WkxYLUJSODUtUkJWQw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE9RSS03WkxYLUJSODUtUkJWQw--&rt=)
■ “今売れている理由”を詰め込んだ高コスパ構成
「Android タブレット」 「タブレット 安い 高性能」 「キーボード付き タブレット」 「動画視聴 タブレット」 「仕事用タブレット」日本市場で検索需要の高い人気カテゴリを徹底分析し、ユーザーが欲しいスペックを集約したのがAORLYM P11です。
高性能スペック詳細 モデル：AORLYM P11
OS：Android 16（Gemini AI対応）
CPU：Unisoc T7250 オクタコア 最大1.8GHz
RAM：最大48GB（8GB＋拡張40GB）
ROM：128GB / microSD最大2TB対応
ディスプレイ：11インチ IPS 90Hz
バッテリー：8800mAh
カメラ：前面5MP / 背面13MP
通信：Wi-Fi 2.4/5GHz、Bluetooth 5.0
重量：約537g / 厚さ約7.9mm
11インチIPS大画面 × 90Hz高リフレッシュレート スクロール・動画・ゲームも滑らか、解像度1280×800、Widevine L1対応でNetflixフルHD視聴可能
- 解像度：1280×800
- IPS液晶採用
- Widevine L1対応
- NetflixフルHD視聴可能
YouTube、Prime Video、Netflixなどの動画コンテンツを快適に楽しめます。
Android 16 × Gemini AI対応 最新OS「Android 16」を搭載。
さらに、今話題のGemini AIにも対応。
AI検索、文章作成、翻訳、情報整理など、次世代のスマート体験を実現します。
■ 最大48GB RAM＋128GB ROM
8GB物理RAMに加え、最大40GBの仮想拡張RAMに対応。合計最大48GB RAMにより、マルチタスクもスムーズ。さらに128GBストレージ＋microSD最大2TB拡張対応で、動画・写真・アプリもたっぷり保存可能です。
■ 8800mAh大容量バッテリー搭載
大容量8800mAhバッテリーにより、長時間の動画視聴や作業も安心。
外出先、出張、オンライン授業、旅行先でもバッテリー残量を気にせず使用できます。
■ “届いてすぐ使える”豪華6点セット
AORLYM P11は、本体だけではありません。
追加購入不要のフルアクセサリーセットとして：
Bluetoothキーボード マウス タッチペン 専用ケース 保護フィルム 有線イヤホン
を同梱。
「初心者向けタブレット」
「子供へのプレゼント」
「仕事用サブPC」
としても高い人気を集めています。
■ 仕事・学習・エンタメまでこれ1台
AORLYM P11は、幅広いシーンで活躍します。
ビジネス用途
- 在宅ワーク
- Office作業
- Zoom会議
- メール・資料確認
学習用途
- オンライン授業
- 電子書籍
- 語学学習
- 子供用学習端末
エンタメ用途
- YouTube
- Netflix
- Prime
- Video
- SNS
- ゲーム
■ 店舗情報
POCKAM楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1)
前回買えなかったユーザーからの再販希望が続出。 “今だけ価格”の高性能タブレットを、この機会にぜひ体験してください。