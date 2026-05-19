Masahiko Ozumi Paris天満橋本店、5日間限定の4周年ケーキコレクションを開催
株式会社Masahiko Ozumi Paris（大阪市中央区）は、2026年6月6日（土）～10日（水）の5日間限定で、天満橋本店4周年アニバーサリーイベントを開催いたします。
本イベントでは、“ニットのようなモンブラン”で話題を集めるブランドならではの限定ケーキコレクションを展開。
4周年限定の新作ケーキをはじめ、過去コレクションの復刻販売など、特別ラインナップをご用意いたします。
さらに、〈pionunnal（ピオヌンナル）〉との限定コラボ保冷バッグセットも数量限定で再登場。
期間中は、フランス ノルマンディー産クリームチーズを使用した限定チーズケーキを、毎日先着50組様へプレゼントいたします。
“まるでニット”と話題に。
3D CADから生まれる、
Masahiko Ozumi Parisの造形美
Masahiko Ozumi Paris（マサヒコオズミパリ）は、パティシエ・小住匡彦が手掛けるパティスリーブランド。
フランスで培った技術をベースに、日本ならではの繊細な美意識や造形感覚を掛け合わせたスイーツを展開しています。
ブランドを象徴する“ザブトンモンブラン”は、まるでニットのように編み込まれた独自のフォルムが特徴。
また、3D CAD技術を活用した設計による精密な造形表現も特徴のひとつで、「まるでアートピースのよう」とSNSやメディアでも話題を集めています。
2022年に天満橋本店をオープン。
現在は大阪を中心に、東京にも店舗を展開しており、2026年3月には神戸阪急への出店も加わり、全5店舗での展開となります。
4周年を記念した、5日間限定の特別ラインナップ
今回のイベントでは、4周年を記念した新作ケーキや限定商品が登場。
さらに、過去コレクションの中でも特に人気を集めたケーキの限定復活販売も予定しています。
イベント限定仕様のケーキを、数量限定でご用意いたします。
なお、4周年限定ラインナップの詳細は、
Masahiko Ozumi Paris公式Instagramにて順次公開予定です。
4周年に寄せて
4周年を迎えられたことを、心より嬉しく思っております。
日々ご来店くださるお客様をはじめ、支えてくださる皆様のおかげで、こうしてお店を続けることができています。
今回の5日間は、感謝の気持ちを込めて、この期間だけの特別なラインナップをご用意しました。
皆様に楽しんでいただける時間となれば幸いです。
ご来店を心よりお待ちしております。
オーナーシェフパティシエ
小住 匡彦
オーナーシェフパティシエ 小住匡彦
話題となった、
pionunnalコラボが復活
“持ち歩けるスイーツ体験”を
テーマに限定展開
今回の4周年イベントでは、〈pionunnal（ピオヌンナル）〉とのコラボレーション保冷バッグを、数量限定で再販売いたします。
ピオヌンナルならではの柔らかなヌビキルト素材を使用し、マサヒコオズミパリのケーキBOXが収まるサイズ感に仕上げた特別仕様。
内側には保冷剤を入れられるポケットを備えており、保冷バッグとしてもご使用いただけます。
また、本体は洗える仕様となっており、食品を入れるバッグとして使いやすい点も特徴です。
ピオヌンナル セザムノワール
ピオヌンナル カシス
セット内容
■ pionunnal（ピオヌンナル）「something」保冷バッグ
※ネイビーカラー限定
■ 限定ケーキ 2種
・ピオヌンナル セザムノワール
・ピオヌンナル カシス
■【限定 60 セット】
価格：13,300円（税込）
※ケーキ2個入りセット
販売について
販売開始：2026年５月２３日（土）
※数量限定・売り切れ次第終了
こちらの商品は、BASEオンラインショップにて予約販売を実施いたします。
BASE マサヒコオズミパリ :
https://masahikoozu.base.shop/categories/6371642
Present - 感謝の気持ちを込めて -
フランス ノルマンディーのクリームチーズが生み出す、
軽やかな余韻。
限定チーズケーキを期間中 毎日先着50組様へ。
↑チーズケーキ ノルマンディー
↑海風が吹き抜けるノルマンディーの牧草地
イベント期間中は、毎日先着50組様へ、チーズケーキノルマンディー《フランス ノルマンディー産クリームチーズを使用した特別なチーズケーキ》をプレゼントいたします。
今回使用するクリームチーズは、なめらかな口どけと、やさしく広がるミルクのコクが特徴。
濃厚でありながら重たすぎず、後味は軽やかに。
口に入れた瞬間から、ゆっくりと余韻が広がるような味わいに仕上げました。
Masahiko Ozumi Parisが大切にする、
ノルマンディーの“フランスらしい繊細なミルクの美味しさ”を感じていただける4周年限定の一品です。
※複数名でご来店の場合でも、ひとつのお会計につき1点のお渡しとなります。
※こちらの商品は、店頭での販売はございません。
開催概要- イベント名Masahiko Ozumi Paris 天満橋本店 4周年アニバーサリーイベント
- 開催期間2026年6月6日（土）～10日（水）
- 営業時間10:00～19:00※売切次第終了
- 場所Masahiko Ozumi Paris 天満橋本店〒540-0021大阪市中央区大手通2丁目4-8
- 施設
□トイレ／無し
□イートイン／無し（テイクアウトのみ）
- アクセス電車でお越しの場合□堺筋線 北浜駅 5番出口より徒歩7分□堺筋線 堺筋本町駅 1番、12番出口より徒歩8分□谷町線 谷町四丁目駅 4番出口より徒歩11分
お車でお越しの場合専用駐車場のご用意はございません。近隣店舗様や住宅へのご迷惑となりますため、路上駐車はご遠慮いただき、近隣コインパーキングをご利用くださいますようお願いいたします。
MAP :
https://www.google.com/maps/place/Masahiko+Ozumi+Paris+%E6%9C%AC%E5%BA%97/@34.6862905,135.5123643,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6000e7079ccb5147:0xddf78eca642b9e81!8m2!3d34.6862905!4d135.5123643!16s%2Fg%2F11s2jd2_ql?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
販売について
■販売形式
・店頭販売のみ
・購入制限はございません
・整理券の配布はございません
■ご来店について
・来店予約不要（先着順）
・事前予約、お取り置き不可
・混雑状況により、入店制限を行う場合がございます
■商品について
・全商品 数量限定／売切次第終了
（追加販売・再製造なし）
・商品により販売開始時間が異なる場合がございます
ご来店のお客様へのお願い
・混雑時はスタッフのご案内にご協力をお願いいたします
・駐車場のご用意はございません。近隣コインパーキングをご利用ください
・公共交通機関でのご来店をおすすめしております
・近隣店舗様・住宅へのご配慮をお願いいたします