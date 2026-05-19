Masahiko Ozumi Paris天満橋本店、5日間限定の4周年ケーキコレクションを開催

株式会社Masahiko Ozumi Paris

株式会社Masahiko Ozumi Paris（大阪市中央区）は、2026年6月6日（土）～10日（水）の5日間限定で、天満橋本店4周年アニバーサリーイベントを開催いたします。

本イベントでは、“ニットのようなモンブラン”で話題を集めるブランドならではの限定ケーキコレクションを展開。

4周年限定の新作ケーキをはじめ、過去コレクションの復刻販売など、特別ラインナップをご用意いたします。

さらに、〈pionunnal（ピオヌンナル）〉との限定コラボ保冷バッグセットも数量限定で再登場。

期間中は、フランス ノルマンディー産クリームチーズを使用した限定チーズケーキを、毎日先着50組様へプレゼントいたします。

“まるでニット”と話題に。3D CADから生まれる、Masahiko Ozumi Parisの造形美

Masahiko Ozumi Paris（マサヒコオズミパリ）は、パティシエ・小住匡彦が手掛けるパティスリーブランド。

フランスで培った技術をベースに、日本ならではの繊細な美意識や造形感覚を掛け合わせたスイーツを展開しています。

ブランドを象徴する“ザブトンモンブラン”は、まるでニットのように編み込まれた独自のフォルムが特徴。

また、3D CAD技術を活用した設計による精密な造形表現も特徴のひとつで、「まるでアートピースのよう」とSNSやメディアでも話題を集めています。

2022年に天満橋本店をオープン。

現在は大阪を中心に、東京にも店舗を展開しており、2026年3月には神戸阪急への出店も加わり、全5店舗での展開となります。

4周年を記念した、5日間限定の特別ラインナップ

今回のイベントでは、4周年を記念した新作ケーキや限定商品が登場。

さらに、過去コレクションの中でも特に人気を集めたケーキの限定復活販売も予定しています。

イベント限定仕様のケーキを、数量限定でご用意いたします。

なお、4周年限定ラインナップの詳細は、

Masahiko Ozumi Paris公式Instagramにて順次公開予定です。

4周年に寄せて

4周年を迎えられたことを、心より嬉しく思っております。

日々ご来店くださるお客様をはじめ、支えてくださる皆様のおかげで、こうしてお店を続けることができています。

今回の5日間は、感謝の気持ちを込めて、この期間だけの特別なラインナップをご用意しました。

皆様に楽しんでいただける時間となれば幸いです。

ご来店を心よりお待ちしております。

オーナーシェフパティシエ

小住 匡彦

オーナーシェフパティシエ 小住匡彦話題となった、pionunnalコラボが復活“持ち歩けるスイーツ体験”をテーマに限定展開

今回の4周年イベントでは、〈pionunnal（ピオヌンナル）〉とのコラボレーション保冷バッグを、数量限定で再販売いたします。

ピオヌンナルならではの柔らかなヌビキルト素材を使用し、マサヒコオズミパリのケーキBOXが収まるサイズ感に仕上げた特別仕様。

内側には保冷剤を入れられるポケットを備えており、保冷バッグとしてもご使用いただけます。

また、本体は洗える仕様となっており、食品を入れるバッグとして使いやすい点も特徴です。

ピオヌンナル セザムノワールピオヌンナル カシス

セット内容

■ pionunnal（ピオヌンナル）「something」保冷バッグ

※ネイビーカラー限定

■ 限定ケーキ 2種

・ピオヌンナル セザムノワール

・ピオヌンナル カシス

■【限定 60 セット】

価格：13,300円（税込）

※ケーキ2個入りセット

販売について

販売開始：2026年５月２３日（土）

※数量限定・売り切れ次第終了

こちらの商品は、BASEオンラインショップにて予約販売を実施いたします。

BASE マサヒコオズミパリ :https://masahikoozu.base.shop/categories/6371642

Present - 感謝の気持ちを込めて -



フランス ノルマンディーのクリームチーズが生み出す、

軽やかな余韻。

限定チーズケーキを期間中 毎日先着50組様へ。

↑チーズケーキ ノルマンディー↑海風が吹き抜けるノルマンディーの牧草地

イベント期間中は、毎日先着50組様へ、チーズケーキノルマンディー《フランス ノルマンディー産クリームチーズを使用した特別なチーズケーキ》をプレゼントいたします。

今回使用するクリームチーズは、なめらかな口どけと、やさしく広がるミルクのコクが特徴。

濃厚でありながら重たすぎず、後味は軽やかに。

口に入れた瞬間から、ゆっくりと余韻が広がるような味わいに仕上げました。

Masahiko Ozumi Parisが大切にする、

ノルマンディーの“フランスらしい繊細なミルクの美味しさ”を感じていただける4周年限定の一品です。



※複数名でご来店の場合でも、ひとつのお会計につき1点のお渡しとなります。

※こちらの商品は、店頭での販売はございません。

開催概要

- イベント名Masahiko Ozumi Paris 天満橋本店 4周年アニバーサリーイベント- 開催期間2026年6月6日（土）～10日（水）- 営業時間10:00～19:00※売切次第終了- 場所Masahiko Ozumi Paris 天満橋本店〒540-0021大阪市中央区大手通2丁目4-8- 施設□トイレ／無し□イートイン／無し（テイクアウトのみ）- アクセス電車でお越しの場合□堺筋線 北浜駅 5番出口より徒歩7分□堺筋線 堺筋本町駅 1番、12番出口より徒歩8分□谷町線 谷町四丁目駅 4番出口より徒歩11分お車でお越しの場合専用駐車場のご用意はございません。近隣店舗様や住宅へのご迷惑となりますため、路上駐車はご遠慮いただき、近隣コインパーキングをご利用くださいますようお願いいたします。MAP :https://www.google.com/maps/place/Masahiko+Ozumi+Paris+%E6%9C%AC%E5%BA%97/@34.6862905,135.5123643,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6000e7079ccb5147:0xddf78eca642b9e81!8m2!3d34.6862905!4d135.5123643!16s%2Fg%2F11s2jd2_ql?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

販売について

■販売形式

・店頭販売のみ

・購入制限はございません

・整理券の配布はございません

■ご来店について

・来店予約不要（先着順）

・事前予約、お取り置き不可

・混雑状況により、入店制限を行う場合がございます

■商品について

・全商品 数量限定／売切次第終了

（追加販売・再製造なし）

・商品により販売開始時間が異なる場合がございます

ご来店のお客様へのお願い

・混雑時はスタッフのご案内にご協力をお願いいたします

・駐車場のご用意はございません。近隣コインパーキングをご利用ください

・公共交通機関でのご来店をおすすめしております

・近隣店舗様・住宅へのご配慮をお願いいたします