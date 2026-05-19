「Claude Code」って最近よく聞くけど、何ができるの？6/5（金）無料セミナー「はじめてのClaude Code講座 ～デザイナーのためのAIツール活用術～」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月5日（金）、クリエイターの方を対象に、無料のオンラインセミナー「はじめてのClaude Code講座 ～デザイナーのためのAIツール活用術～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174727/?rls)」を開催します。



「Claude Code」は、Anthropic社が提供するAIツール「Claude」の中でも、今もっとも注目されている機能です。

チャットで質問に答えてくれるだけのAIとは異なり、実際にコードを書いたり、ファイルを操作したり、作業そのものを自動化してくれる、いわば“実際に作業をこなしてくれる優秀な秘書AI”です。

本セミナーでは、Claude Codeをはじめて触る方を対象に、デモを交えながら実際にどんなことができるのかを解説します。

さらに、2026年4月にリリースされた新機能「Claude Design」を使って、テキストの指示だけでデザインやプロトタイプを生成する方法もご紹介します。

「Claude Codeって最近よく聞くけど、何ができるの？」「デザイナーの自分には関係ないのでは？」と感じている方は、この機会にぜひご参加ください。



＜こんな方におすすめ＞

・「Claude Code」を使ったことがない、または名前を聞いたことがある程度の方

・AIツールに興味はあるが、チャットAI以外の活用法を知りたい方

・デザインやWeb制作の作業でAIをどう活用できるか探りたい方

・話題の「Claude Design」がどんなものか見てみたい方

はじめてのClaude Code講座 ～デザイナーのためのAIツール活用術～

■日時

2026年6月5日（金） 19：00～20：20



■場所

オンライン開催



■登壇者

もち氏

@makiko_sakamoto(https://x.com/mochitaro_de)

AI系BtoB SaaSのスタートアップ株式会社xenodata lab. CDO（Chief Design Officer）

株式会社Fluxion代表

専門学校でグラフィックデザインを学んだのち、複数のスタートアップでプロダクトのUIデザインを経験し、現在はUI・UXデザインを中心に社内の全クリエイティブを担当。IT業界でのデザイナー歴は10年以上。本業以外ではStudio公式パートナーとしてweb制作も行う。

オンラインスクール事業（https://notdesignschool.jp/）やTwitterの発信などデザインを教える活動も積極的に行っている。

【著書】

はじめてでも迷わないFigmaのきほん やさしく学べるWebサイト・バナーデザイン入門



■参加費

無料



■定員

60名



▼「はじめてのClaude Code講座 ～デザイナーのためのAIツール活用術～」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174727/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174727/?rls)

※締切： 2026年6月5日（金） 20：20



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/webーcreator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web%E3%83%BCcreator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「はじめてのClaude Code講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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