HoneyWorksサウンドプロデュース“可憐なアイボリー”6月24日(水)発売メジャー3rdシングル「ナイト」の収録曲「運命の出会い」が5月20日(水)配信スタート&MV公開！

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める、アイドルグループ・可憐なアイボリーが、6月24日(水)に発売するメジャー3rdシングル「ナイト」の収録曲「運命の出会い」を5月20日(水)に配信リリースし、同日20時に「運命の出会い」のミュージックビデオを公開いたします。

「運命の出会い」配信サイト一覧：https://lnk.to/unmeinodeai(https://lnk.to/unmeinodeai)

「運命の出会い」ミュージックビデオ：https://youtu.be/FsLleubnqgM(https://youtu.be/FsLleubnqgM)

「運命の出会い」は、アイドルからファンへの真っ直ぐな思いを表現した楽曲であり、応援しているアイドルと出会ったファンの視点から描かれた「ナイト」に対するアンサーソングになっています。

ミュージックビデオは、「運命の出会い」の衣装をまとったダンスシーンと私服のイメージシーンを組み合わせた作品に仕上がり、さまざまな姿・表情のメンバーを見ることができる映像になっています。



■可憐なアイボリー リリース情報

メジャー3rdシングル「ナイト」2026年6月24日(水)発売

●スペシャル盤【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】

CRCP-10499 \3,300 (税抜価格 \3,000)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ずっとアイドルがいい

4.イジワルな出会い

5.ナイト (instrumental)

6.運命の出会い (instrumental)

7.ずっとアイドルがいい (instrumental)

8.イジワルな出会い (instrumental)

〔スペシャルBOOK〕

オフショット写真や歌割り付き歌詞などファン必読の内容

〔トレーディングカード〕

各メンバーソロ絵柄11種からランダムで1枚封入

●初回限定盤A【CD+DVD】

CRCP-10500 \2,750 (税抜価格 \2,500)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ずっとアイドルがいい

4.ナイト (instrumental)

5.運命の出会い (instrumental)

6.ずっとアイドルがいい (instrumental)

DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈前編〉

●初回限定盤B【CD+DVD】

CRCP-10501 \2,750 (税抜価格 \2,500)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.イジワルな出会い

4.ナイト (instrumental)

5.運命の出会い (instrumental)

6.イジワルな出会い (instrumental)

DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈後編〉

●カレアイ盤【CD】

CRCP-10502 \1,300 (税抜価格 \1,182)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ナイト (instrumental)

4.運命の出会い (instrumental)

詳細はこちら：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/music

●先行配信

・「ナイト」

配信サイト一覧：https://lnk.to/karennaivory_knight

ミュージックビデオ：https://youtu.be/IeRyIgTBLLM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IeRyIgTBLLM ]

■可憐なアイボリー イベント・ライブ情報

●『可憐なアイボリー メジャー3rdシングル「ナイト」リリース記念イベント』

・オンラインサイン会

5月26日(火) 出演：永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ

5月27日(水) 出演：福田ひなた・寺本理絵・高澤百合愛

5月28日(木) 出演：橘美空・西原悠桜・土屋玲実・波左間美晴

and more…



●『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』

5月2日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA ※終了

5月17日(日) 愛知・THE BOTTOM LINE ※終了

6月7日(日) 京都・京都FANJ

7月11日(土) 東京・恵比寿・The Garden Hall

詳細情報：https://karennaivory.jp/news/5550/

■可憐なアイボリープロフィール

世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」とツインプラネットの合同企画オーディション『TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET』において、応募総数3,167名の中から選ばれたメンバーと、2024年6月より開催した可憐なアイボリーにとって初となる新メンバーオーディションで選ばれたメンバーの、計11名からなる女性アイドルグループ。

関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めている。「金曜日のおはよう」や「ファンサ」など、HoneyWorksの数々の人気楽曲を公式カバーしているほか、オリジナル曲も多数リリースし、YouTube総再生回数は3,000万回を超える。

オリジナル曲の1つである「推し変なんて許さない！」は、TikTok公式発表による「HOT SONGS IN JAPAN」にも選出（2022年8月29日付）。有名アイドルやインフルエンサーを含め2.4万件を超える楽曲使用動画が投稿されている。

2025年1月29日にメジャーデビューアルバム「白じゃいられない」にて日本クラウンよりメジャーデビュー。ツインプラネット所属。

グループ名は、「ゾウのように仲間思いで優しく強く、気高いアイドルになってほしい」という願いから、姿・形が可愛らしく守ってやりたくなるような気持ちを起こさせる「可憐」とゾウの象徴である「象牙（アイボリー）」を組み合わせてつけられた。また、子供と大人の間、思春期の曖昧な心の色のイメージ“アイボリー色”という意味もある。

※2026年5月現在



・オフィシャルホームページ：https://karennaivory.jp/

・オフィシャルX：https://x.com/karennaivory

・オフィシャルYouTube：http://youtube.com/@karennaivory

・オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@karennaivory_official

・オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/karennaivory_official/

・日本クラウン：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory