HoneyWorksサウンドプロデュース“可憐なアイボリー”6月24日(水)発売メジャー3rdシングル「ナイト」の収録曲「運命の出会い」が5月20日(水)配信スタート&MV公開！
クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める、アイドルグループ・可憐なアイボリーが、6月24日(水)に発売するメジャー3rdシングル「ナイト」の収録曲「運命の出会い」を5月20日(水)に配信リリースし、同日20時に「運命の出会い」のミュージックビデオを公開いたします。
「運命の出会い」配信サイト一覧：https://lnk.to/unmeinodeai(https://lnk.to/unmeinodeai)
「運命の出会い」ミュージックビデオ：https://youtu.be/FsLleubnqgM(https://youtu.be/FsLleubnqgM)
「運命の出会い」は、アイドルからファンへの真っ直ぐな思いを表現した楽曲であり、応援しているアイドルと出会ったファンの視点から描かれた「ナイト」に対するアンサーソングになっています。
ミュージックビデオは、「運命の出会い」の衣装をまとったダンスシーンと私服のイメージシーンを組み合わせた作品に仕上がり、さまざまな姿・表情のメンバーを見ることができる映像になっています。
■可憐なアイボリー リリース情報
メジャー3rdシングル「ナイト」2026年6月24日(水)発売
●スペシャル盤【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】
CRCP-10499 \3,300 (税抜価格 \3,000)
1.ナイト
2.運命の出会い
3.ずっとアイドルがいい
4.イジワルな出会い
5.ナイト (instrumental)
6.運命の出会い (instrumental)
7.ずっとアイドルがいい (instrumental)
8.イジワルな出会い (instrumental)
〔スペシャルBOOK〕
オフショット写真や歌割り付き歌詞などファン必読の内容
〔トレーディングカード〕
各メンバーソロ絵柄11種からランダムで1枚封入
●初回限定盤A【CD+DVD】
CRCP-10500 \2,750 (税抜価格 \2,500)
1.ナイト
2.運命の出会い
3.ずっとアイドルがいい
4.ナイト (instrumental)
5.運命の出会い (instrumental)
6.ずっとアイドルがいい (instrumental)
DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈前編〉
●初回限定盤B【CD+DVD】
CRCP-10501 \2,750 (税抜価格 \2,500)
1.ナイト
2.運命の出会い
3.イジワルな出会い
4.ナイト (instrumental)
5.運命の出会い (instrumental)
6.イジワルな出会い (instrumental)
DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈後編〉
●カレアイ盤【CD】
CRCP-10502 \1,300 (税抜価格 \1,182)
1.ナイト
2.運命の出会い
3.ナイト (instrumental)
4.運命の出会い (instrumental)
詳細はこちら：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/music
●先行配信
・「ナイト」
配信サイト一覧：https://lnk.to/karennaivory_knight
ミュージックビデオ：https://youtu.be/IeRyIgTBLLM
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IeRyIgTBLLM ]
■可憐なアイボリー イベント・ライブ情報
●『可憐なアイボリー メジャー3rdシングル「ナイト」リリース記念イベント』
・オンラインサイン会
5月26日(火) 出演：永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ
5月27日(水) 出演：福田ひなた・寺本理絵・高澤百合愛
5月28日(木) 出演：橘美空・西原悠桜・土屋玲実・波左間美晴
and more…
●『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』
5月2日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA ※終了
5月17日(日) 愛知・THE BOTTOM LINE ※終了
6月7日(日) 京都・京都FANJ
7月11日(土) 東京・恵比寿・The Garden Hall
詳細情報：https://karennaivory.jp/news/5550/
■可憐なアイボリープロフィール
世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」とツインプラネットの合同企画オーディション『TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET』において、応募総数3,167名の中から選ばれたメンバーと、2024年6月より開催した可憐なアイボリーにとって初となる新メンバーオーディションで選ばれたメンバーの、計11名からなる女性アイドルグループ。
関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めている。「金曜日のおはよう」や「ファンサ」など、HoneyWorksの数々の人気楽曲を公式カバーしているほか、オリジナル曲も多数リリースし、YouTube総再生回数は3,000万回を超える。
オリジナル曲の1つである「推し変なんて許さない！」は、TikTok公式発表による「HOT SONGS IN JAPAN」にも選出（2022年8月29日付）。有名アイドルやインフルエンサーを含め2.4万件を超える楽曲使用動画が投稿されている。
2025年1月29日にメジャーデビューアルバム「白じゃいられない」にて日本クラウンよりメジャーデビュー。ツインプラネット所属。
グループ名は、「ゾウのように仲間思いで優しく強く、気高いアイドルになってほしい」という願いから、姿・形が可愛らしく守ってやりたくなるような気持ちを起こさせる「可憐」とゾウの象徴である「象牙（アイボリー）」を組み合わせてつけられた。また、子供と大人の間、思春期の曖昧な心の色のイメージ“アイボリー色”という意味もある。
※2026年5月現在
・オフィシャルホームページ：https://karennaivory.jp/
・オフィシャルX：https://x.com/karennaivory
・オフィシャルYouTube：http://youtube.com/@karennaivory
・オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@karennaivory_official
・オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/karennaivory_official/
・日本クラウン：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory