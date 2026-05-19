焦点工房オンラインストア、決算セール「決算還元！売り尽くし！大感謝祭」を開催。最大50%OFFの会員限定先行セールを5月22日より実施

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、焦点工房オンラインストアにて、日頃のご愛顧への感謝を込めた決算セール「決算還元！売り尽くし！大感謝祭」を開催いたします。

一般開催に先がけ、2026年5月22日（金）0:00より、焦点工房オンラインストア会員様限定の先行セールを実施いたします。対象商品は最大50％OFF。在庫限り・なくなり次第終了となる特別なセールです。

今回の決算セールでは、交換レンズ、マウントアダプター、フィルター、カメラアクセサリーなど、撮影を楽しむ方に向けた幅広いアイテムを特別価格でご用意いたします。

会員様限定先行セールでは、一般開催には出品されない商品も一部ラインナップ予定です。気になっていた商品や、撮影環境をアップデートするアイテムをお得にお求めいただける機会となっております。

一般公開に先がけてご購入いただける特別な機会となっておりますので、ぜひご覧ください。

【会員様限定 先行セール】- 開催期間：5月22日（金）0:00 ～ 5月24日（日）23:59- 対象：焦点工房オンラインストア会員様- 割引率：最大50%OFF- 先行セール会場はこちら(https://www.stkb.jp/shopbrand/ct1663)特設ページURL：https://www.stkb.jp/shopbrand/ct1663

【ご注意事項】

- 上記リンク先行特設ページの閲覧、お買い物は、5月22日（金）0:00より可能です。- 特設ページへのアクセスには、会員ログインが必要です。- 各商品の割引適用には、ご注文時に該当のクーポンコードをご入力いただく必要がございます。- クーポンコードの入力がない場合は、通常価格でのご注文となりますのでご注意ください。- 目玉商品にはクーポンコードの設定がなく、表示価格が割引後の価格となります。- 特設ページは、割引率ごとにカテゴリを分けてご用意しております。それぞれのカテゴリトップページには、該当商品に適用可能なクーポンコードが掲載されておりますので、必ずご確認ください。- 決算セール対象商品は在庫限りのため、なくなり次第終了となります。- 先行セールのラインナップには、一般開催には出品されない商品も含まれます。- 同じレンズでも、マウントやカラーバリエーションによって割引率が異なる場合がございます。- 予約商品は割引対象外です。

【一般開催について】

5月25日（月）0:00 ～ 5月31日（日）23:59は、どなたでもご参加いただける一般開催を予定しております。

一般開催でも、対象商品を特別価格にて販売予定です。

ただし、先行セール期間中に完売した商品は、一般開催時に販売されない場合がございます。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp)

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