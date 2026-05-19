ドイツ ROSSMANN、GAUSIUM 自律清掃ロボット「Phantas S1」を200店舗以上に導入

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

GAUSIUM（高仙ロボット）は、ドイツ大手ドラッグストアチェーンの ROSSMANN に自律清掃ロボット「Phantas S1」を200台以上納入しました。厳格な実証試験を経て新店舗の標準設備に採用され、現在は第2期の導入計画も進行中です。

ドイツ販売実績トップ 業務用清掃ロボット Gausium Phantas

導入の背景と課題

ROSSMANN は1972年創業の欧州有数のドラッグストアチェーンで、約4,000店舗・従業員56,200名を擁し、小売業界のDX推進に積極的に取り組んでいます。同社では店舗清掃の効率化、品質の均一化、省人化が長年の経営課題でした。

導入ソリューション：GAUSIUM Phantas S1

・ 効率性：約1.5時間で店舗全体の清掃を完了し、閉店後の無人運用が可能

・ 標準化：清掃品質を均一に維持し、管理工数を削減、顧客満足度の向上に寄与

・ 利便性：アプリによる簡単操作に加え、人間工学に基づくスマートハンドルで自動・手動モードの切替もスムーズ

・ 環境適応力：棚レイアウトの変更後も清掃範囲を自動調整

ドイツ薬粧店に導入された Gausium Phantas

導入効果

・ 清掃業務の自動化により、店舗スタッフが接客などのコア業務に専念可能

・ 清掃品質の安定化により、店舗運営の効率化および顧客体験の向上を実現

・ 営業時間中も来店客の動線を妨げることなく、清掃をスムーズに実施

・ 新店舗の標準機として正式採用され、全店規模での展開を決定

ドイツスタッフ大好評 ゴーシエム業務用清掃ロボット

お客様の声

ROSSMANN 運営ディレクター Arwed E. Gronsky 氏「ロボットは導入直後から明確な成果を上げ、ROSSMANNの先進的な企業文化を体現する存在となりました。テクノロジーによる業務革新を目指すすべての企業に、GAUSIUMを強くお勧めします。」

ROSSMANN ヴィルセ店 店長 Sebastian Rehse 氏「導入前は不安もありましたが、操作は非常に簡単で清掃品質も良好です。スタッフが接客という本来の業務に集中できるようになり、ROSSMANNのブランド価値にも合致しています。」

今後の展開

ROSSMANN は GAUSIUM とのパートナーシップをさらに深化させ、第2期のロボット導入により一層の省人化と業務効率化を推進するとともに、小売業界におけるイノベーションを加速してまいります。

会社情報ROSSMANN について

1972年創業、欧州有数の総合ドラッグストアチェーン。ドイツを中心に約4,000店舗を展開し、小売業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を積極的に推進。

GAUSIUM について

GAUSIUM は、AI搭載の自律清掃ソリューションにおけるグローバルリーディングカンパニーです。2013年の設立以来、世界70カ国以上・6,500社以上のお客様にご採用いただいています。床洗浄機、掃引機、多機能清掃ロボットなど充実した製品ラインアップを展開し、清掃・サービス産業のインテリジェント化とDXをリードしています。小売分野では Metro、Walmart、Carrefour、大潤発をはじめ、世界各国の大手小売企業に幅広く導入されています。