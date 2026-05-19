【TAC公務員】「現職若手職員に聞く！　公務員のリアルと試験対策！」を5/26（火）にTAC池袋校で開催します！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様や、すでに学習を開始されている皆様へ向けて「現職若手職員に聞く！ 公務員のリアルと試験対策！」をTAC池袋校で開催します。

2026年5月26日（火）20:00 ～21:30 TAC池袋校で開催！※事前予約は不要です

特別区職員（26年4月入庁）と、裁判所職員（24年4月入庁）の2名が登壇します！

●合格者の自己紹介および仕事説明

●公務員試験の概要

●合格者に聞く学習戦略

など、公務員試験対策をする上での大切な情報が盛りだくさん！

※事前予約不要ですので、当日直接受付までお気軽にお越しください。

■日時／場所

2026年5月26日（火）20：00～21：30 TAC池袋校で開催！（+質問・相談）



資格の学校TAC 池袋校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/ikebukuro.html)

【アクセス】

〒171-0022 豊島区南池袋1-19-6 オリックス池袋ビル6F

※JR・私鉄・地下鉄池袋駅東口より徒歩3分

西武百貨店別館1F無印良品の向かい

■担 当 講 師

TAC公務員講座 関内 悠真 講師

皆さんが道を作り、壁を乗り越え、新たな物語を作るチャンスがTACにはあります。

見据えた先の想いを行動に。共に歩んで行きましょう！

■参 加 方 法

事前予約不要ですので、当日直接受付までお気軽にお越しください。

資格の学校TAC 池袋校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/ikebukuro.html)TAC池袋校は、池袋駅のJR、私鉄、地下鉄、各沿線から徒歩3分の好立地！都内の中心部からはもちろん、埼玉県からのアクセスも抜群なため、学校帰りやお仕事帰りの方々がキャリアアップをめざして通っています。各種イベントは毎週実施しておりますので、スキルアップ、キャリアアップ、転職、起業などをご検討の方は、ぜひ一度相談にお越しください。

【アクセス】

〒171-0022 豊島区南池袋1-19-6 オリックス池袋ビル6F

※JR・私鉄・地下鉄池袋駅東口より徒歩3分

西武百貨店別館1F無印良品の向かい

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00／土日祝 9:00～17:00

※池袋校は休業日がございます。詳細はコチラからご確認ください。

【お問い合わせ】

電話番号 03（5992）2850（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

オンラインで無料お試し受講！公務員トライアルパック

厳選したTACのWeb講義を体験しよう！

公務員トライアルパックとは、お申込み後にご覧になれるTACのWeb講義を申込前に、無料でお試し視聴いただけるパックです。色々な試験種の動画が幅広く体験可能なので、自分に合った試験種を選ぶ上でもぜひご活用ください！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/trialpack.html

これを見れば、講義の内容はもちろんどのように講義が進んでいくのかイメージできます！予備校を検討している方も独学と迷っている方も、トライアルパックでTACのクオリティをぜひ体感してください！

こんな方にオススメ

・どんなことを学習するのか知りたい

・色々な試験種の講義を見てみたい

・講義の内容・進め方を見てみたい

・オンラインでの学習を検討している

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/trialpack.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html