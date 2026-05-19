赤見かるび（Crazy Raccoon）全国5都市をめぐる「シール交換」ソロツアー開催決定！最終目的地はZepp Haneda(TOKYO)2DAYS！

株式会社UTAGE

赤見かるび（Crazy Raccoon）が6月から全国4都市のショッピングモールをめぐり、7月のZepp Haneda(TOKYO)を最終目的地としたシール交換イベント『赤見かるび1st全国ツアー シール交換修学旅行 ☆あの日の青春とりもどそ☆』『赤見かるび1stソロ全国ツアー 青春文化祭』を開催することを発表した。

『赤見かるび1st全国ツアー シール交換修学旅行 ☆あの日の青春とりもどそ☆』メインビジュアル（Illustration,Logo：ささみグミ）

本ツアーは、プロゲーミングチームCrazy Raccoon所属の女性Vtuber、赤見かるび初のソロオフラインイベントとなる。

赤見かるびが青春を再び謳歌するべく6月に全国4か所（福岡、神戸、名古屋、宮城）で修学旅行を敢行。

観光名所プレゼン大会、ご当地お菓子品評会、全国のリスナーとの交流としてシール交換会などを行う。

各地のショッピングモールにて2部制で開催される本イベントは参加費無料で、数量限定で「デブかるび キラキラ立体シール」がもらえるチャンスも。

全国各地でスタンプラリーも開催され、全部集めると何かがもらえるかも？

さらに、7月には最終目的地としてZepp Haneda(TOKYO)にて2DAYSの観客参加型3Dトークイベント＆超大規模シール交換会が開催されることが発表された。

赤見かるびと親交の深いSPECIAL GUESTが後日発表されるということで、こちらの情報からも目が離せない。

『赤見かるび1stソロ全国ツアー 青春文化祭』メインビジュアル（Logo：かゆいゆいか）

『赤見かるび1stソロ全国ツアー 青春文化祭』のチケットは、まずはCrazy Raccoon FAN CLUB限定で申込み受付中。

Vtuberによる前代未聞の大規模シール交換イベント、赤見かるびを知っている人も知らない人も、大人も子どもも、自慢のシールコレクションを持ちよってあの時の青春をみんなで楽しもう。

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『赤見かるび1st全国ツアー シール交換修学旅行 ☆あの日の青春とりもどそ☆』

■SCHEDULE

2026年6月1日(月) 14:00START

福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1階 メディアパーク

2026年6月3日(水) 14:00START

神戸・三井アウトレットパーク マリンピア神戸 大屋根広場

2026年6月10日(水) 14:00START

名古屋・三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 1階 センターコート

2026年6月25日(木) 14:00START

宮城・イオンモール新利府 南館1階 ライブスクエア

■出演者

赤見かるび（Crazy Raccoon）

■ABOUT

★参加費無料

第1部「共感する時間」14:00START

はじめましての人とも“好き”や“青春”をきっかけに仲良くなる時間です。

- シール交換じゃんけん大会- 1対1交換タイム- お菓子品評会（ティア表）- 観光地プレゼン

第2部「行動する時間」16:00START

出会った人と、もっと仲良くなる時間。自分から一歩踏み出して、交流を広げよう！

- シール交換じゃんけん大会- 1対1交換タイム- お菓子品評会（ティア表）- 青春どん底エピソード

＜このイベントの楽しみ方＞

第1部に参加したあなた、第2部では“上級生”です！新しく来た人に、優しく声をかけてあげてください。

- シール交換をする- プロフ帳を書く- いろんな人と話す

今日だけの“青春”を楽しもう！

『赤見かるび1stソロ全国ツアー 青春文化祭』

■SCHEDULE

2026年7月4日(土) 16:00OPEN / 17:00START

2026年7月5日(日) 14:00OPEN / 15:00START

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

[INFO]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/（11:00～19:00※土日祝休み)

※開場開演時間は状況により変更となる場合がございます。

※配信はございません。

■出演者

赤見かるび（Crazy Raccoon）

[SPECIAL GUEST]

Coming soon…

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

■TICKET

1階スタンディング(整理番号付)：6,500円(税込)

2階指定席：8,000円(税込)

※3歳以上有料

※別途ドリンク代600円必要

■CR FAN CLUB限定先行受付（抽選）

受付期間：2026年5月19日(火)～5月24日(日)23:59

受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）

受付枚数：1公演につきお一人様4枚まで

FC入会URL：https://crazyraccoon.jp/fanclub/

抽選結果発表・入金期間：2026年5月29日(金)13:00～5月31日(日)21:00

※Crazy Raccoon FAN CLUB [STANDARD]プラン以上限定の受付となります。同行者がFC会員である必要はございません。

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。

※6月開始の2次先行受付よりFC会員以外の方もお申込みいただけます。

[TICKET INFO] イープラスカスタマーセンター http://eplus.jp/qa/

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■SNS

赤見かるび X：https://x.com/AkamiKarubi

Crazy Raccoon X：https://x.com/crazyraccoon406