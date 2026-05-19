婚活支援イベント「Livi Kon（リビコン）」を開催【30代限定カジュアルパーティー in Dining&Lounge Largo】

株式会社NSGホールディングス

株式会社リビングギャラリー（NSGグループ）は、新潟県の「出会いの一歩・縁結び」応援プロジェクト認定イベントとして、30代限定の婚活支援イベント「Livi Kon（リビコン）」を2026年7月25日（土）に開催します。

昨年の初開催では予想を上回る応募と高い満足度をいただき、今年は第2回として実施します。

新潟県では、少子化対策の一環として、未婚化・晩婚化の改善に向けた出会いの場づくりを推進しています。

当社はパーパス『人と、まちと、暮らしを、ともに。』のもと、地域の若い世代のライフイベントを支える取り組みとして、本イベントを企画しました。

2025年に初めて開催した「Livi Kon」は、募集開始直後から多数の応募が集まり、参加者アンケートでも「雰囲気が良かった」「話しやすかった」など高い評価をいただきました。

この反響を受け、今年も継続開催が決定しました。

当社は2025年7月より、新潟県結婚支援パスポート「mari＊pass」協賛企業として加盟し、結婚前後2年の方および「ハートマッチにいがた」会員を対象に、

・ 仲介手数料20％OFF（自社管理物件）

・ 売買仲介手数料20％OFF

などのサービスを提供しています。

本サービスも、地域の結婚支援を推進する取り組みの一環です。

タイトル/新潟県 出会いの一歩縁結びプロジェクト Livi Kon（リビコン）

～ 30代限定のカジュアルパーティー in Dining＆Lounge Largo ～

開 催 日/2026年7月25日（土）

参加条件/新潟県内在住の30～39歳の独身男女

参 加 費/男性：6,000円 女性：4,000円

定 員/男女各25名 ※応募多数の場合は抽選となります。

会 場/ Dining&Lounge Largo（新潟市中央区万代4-1-6 新潟あおば生命B1F）

応募締切/7月5日（日）

申込方法/「FM-NIIGATA」のホームページにて

https://www.fmniigata.com/program/1/event/59935

問合せ先/FM-NIIGATA Livi Kon 係 TEL：025-246-2311 受付時間：9：00～18：00（平日のみ）

＜株式会社リビングギャラリーについて＞

総合不動産企業として新潟県、首都圏、福島県にて計19店舗を展開。年間仲介件数、管理戸数ともに、新潟県内トップの実績を誇り「人と、まちと、暮らしを、ともに。」をパーパスに地域に根ざした企業を目指しています。また、経年や市場の変化により、価値を喪失した不動産に対し、独自の視点で可能性を見極め、新たな価値を持つ不動産に再生する事業や、新築分譲マンションの企画開発・販売など、新たな分野に挑戦し、総合不動産企業への成長を目指します。

＜株式会社リビングギャラリー ホームページ＞

https://living-gallery.com/

所在地：新潟市中央区米山4丁目1番28号

TEL：025-246-0609 FAX：025-242-1338

代表取締役：舟崎 義朗

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/