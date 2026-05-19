株式会社プエンテ、社内AIエージェント体制を「3階層35エージェント」へ刷新 ── AIエージェント開発の加速と少人数経営による高効率運営を両立

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：保科 一男、以下「プエンテ」）は、社内のAIエージェント運営体制を3階層・35エージェントから成る新フレームへと刷新し、本日2026年5月19日より本格運用を開始したことをお知らせいたします。本体制の移行により、顧客向けAIエージェント開発の生産性を大幅に高め、市場調査から開発・実装に至るまで一気通貫で提供する総合AIコンサルティングの提供価値をさらに引き上げてまいります。

Puente オートエージェント体制

■ 新体制の概要

プエンテはこれまで、少数精鋭の人的体制に各種AIエージェントを組み合わせる形で、市場調査・要件定義・開発・実装・運用までをワンストップで提供してまいりました。

今回の刷新では、これらAIエージェントを以下の「3階層・合計35エージェント」の構造に再編成。

各層に明確な役割と権限境界を設定し、自律的かつ協調的に稼働するアーキテクチャへと進化させております。

【戦略・意思決定層】方向性の決定・最適判断・リソース配分を担う中枢

【専門・マネジメント層】専門領域の判断・タスク管理・他エージェント連携を担う中間層

【実行・オペレーション層】データ処理・業務実行・改善・サポートを担う実働層

代表取締役 保科一男のビジョン・戦略のもと、合計35体のAIエージェントが3階層で連携し、価値を創造し続ける自律的な組織として稼働します。

■ 新体制の3つの狙い

【1】AIエージェント開発のリードタイム短縮

受託・自社プロダクト双方において、要件定義から本番リリースまでのリードタイムを抜本的に短縮し、顧客のAI活用ニーズへ高い応答速度で応えてまいります。

【2】高品質と高効率の両立

各階層が独立してレビュー・検証・改善を担う構造により、品質ゲートを多層化。

少人数経営を維持したまま、エンタープライズ水準の品質を担保いたします。

【3】総合AIコンサルとしての提供価値の深化

調査・企画・設計・実装・運用といったプロセス全域でAIエージェントが稼働することで、人的リソースに依存しない継続的なナレッジ蓄積と再利用を可能にし、プロジェクトごとの提供価値をさらに高めてまいります。

■ 新体制が生み出す5つの価値

【高い成果創出力】多様なタスクを並列処理し、圧倒的な生産性を実現

【スピードと柔軟性】迅速な意思決定と柔軟な対応で、変化に強い体制を実現

【高い品質と安定性】多層チェックと継続的改善で、品質を安定して維持

【スケーラビリティ】構造化された体制で、拡張・進化が容易

【継続的な進化】メンテナンスを繰り返し、常に進化し続けるAI組織へ

透明性・信頼性・セキュリティを基盤に、人とAIの最適な協働で持続的な価値創出を実現してまいります。

■ お客様への提供価値

本体制への移行により、当社サービスをご利用のお客様には以下のメリットを順次ご提供してまいります。

・AIエージェント開発プロジェクトの提案・着手スピードの向上

・要件確定から実装完了までのリードタイム短縮

・市場調査・PoC・本番開発・運用までを一貫したAIエージェント主導で支援

・少人数経営の強みを活かした、機動的かつ柔軟なプロジェクト推進

■ 開発背景

生成AIおよびAIエージェント領域は急速に成熟し、企業に求められるのは「単発のAI導入」ではなく「持続的にAIを活用し続けられる体制」へと変化しています。

一方で、人的リソースのみで開発体制を拡張するアプローチには限界があり、品質・スピード・コストのトレードオフが顕在化しています。

プエンテは、こうした業界課題に対し、自社の運営体制そのものをAIエージェント主導に再設計することで応えるべく、本体制の整備を進めてまいりました。今回の刷新は、その第一フェーズの完了に当たります。

■ 今後の展開

今後は、新体制下での開発知見をもとに、お客様向けの「AIエージェント運営体制構築支援」プログラムの提供も視野に入れ、市場調査・戦略立案・PoC・本番運用までを一気通貫で支援するメニューを順次拡充してまいります。

■ 株式会社プエンテについて

市場調査から開発・実装まで、AIに関するあらゆるフェーズを一気通貫でご支援する総合AIコンサルティングカンパニーです。

少人数経営とAIエージェント運営を組み合わせ、機動力・専門性・コスト効率のいずれにおいても高い水準でお客様の事業成長に貢献してまいります。

・社名：株式会社プエンテ（PUENTE Inc.）

・代表取締役：保科 一男

・所在地：〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2951-44 アートベースA-202

・事業内容：AI領域における市場調査・戦略立案・PoC・開発・実装・運用支援

・コーポレートサイト：https://www.puentework.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

本リリースおよび当社サービスに関するお問い合わせは、コーポレートサイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

お問い合わせフォーム：https://www.puentework.com/