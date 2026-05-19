【兵庫ブロック協議会】20 超の地域クラブが集結！5/23 三田でフェス開催

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 兵庫ブロック協議会（会長：中嶋 崇、所在地：兵庫県姫路市下寺町 43 番地）は、2026 年 5 月 23 日（土）、三田市の駒ヶ谷運動公園体育館にて、市内 20 以上の地域クラブが合同で活動紹介・体験会を行う「さんだ地域クラブフェスティバル」を開催いたします。

【企画背景：部活動の地域移行を”自分ごと”に】

現在、全国的に中学校の部活動を地域クラブ等へ移行する取り組みが進められています。しかし、受け皿となる地域活動の全体像が見えにくいという課題があります。本事業では、三田市内の多様な地域クラブを可視化し、子どもたちが直接体験できる場を創出することで、学校外での新たな学びや交流のきっかけを提供したいと考えました。

【本イベントの見どころ】

１．地域クラブブース（20 団体以上）: 三田市内の多様なクラブがブース出展。活動内容を直接聞いたり体験したりできます。

２．パフォーマンスステージ: 日頃の練習の成果をステージで披露。活動の熱気を感じられます。

３．体験エリア: 広いスペースで実際にスポーツや活動を体験し、自分に合った活動を見つけられます。

４．お楽しみコンテンツ: スタンプラリーやキッチンカーの出店もあり、家族で一日楽しめる内容です。

■実施スケジュール

2026 年 5 月 23 日（土）11:00～16:00

■実施場所

駒ヶ谷運動公園体育館（三田市ゆりのき台 1 丁目 44）

■対象

主に小学 5 年生～中学 2 年生とその保護者（小学 4 年生以下も参加可能）

■参加費

無料

■内容

クラブ PR ブース、体験会、ステージ発表、スタンプラリー、キッチンカー出店

■主催

さんだ地域クラブフェスティバル実行委員会、公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区 兵庫ブロック協議会

■後援

三田市、三田市教育委員会

■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区 兵庫ブロック協議会

兵庫の未来創造委員会 委員長 濱 寿樹

TEL：080-2403-5515

Mail：toshiki@k-kunimatsu.jp

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント(https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja)