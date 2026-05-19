[Amazonタイム35%OFFセール] P10 KID 子供専用ケース付き｜10.1インチ・90Hz・キッズアプリ搭載Android 16タブレットが12,900円（税込）に大幅値下げ！

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POCKAM P10 KID期間限定35%OFF

子供向け学習タブレット「POCKAM P10 KID」の期間限定セールを実施中です。通常価格19,900円（税込）のところ、約35%OFFとなる12,900円（税込） にて特別提供いたします。さらに、子供用シリコンケース、子供用タッチペン、防藍光類紙膜、子供向けソフトウェアがセットになったキッズプレミアムパッケージです。在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

P10 KID ピンク イメージ図

【セール概要】

商品名：POCKAM P10 KID

通常価格：19,900円（税込）

セール価格：12,900円（税込）

割引率：約35%OFF

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVNQ56F1

販売期間：在庫なくなり次第終了

同梱特典：子供用シリコンケース、子供用タッチペン、防藍光類紙膜、子供向けソフトウェア

【POCKAM P10 KID 主な製品ハイライト】

1. 10.1インチHD大画面＋90Hzリフレッシュレート

POCKAM P10 KIDは、10.1インチのIPSディスプレイを搭載。1280×800のHD解像度に加え、90Hzのリフレッシュレートに対応しており、動画視聴や学習アプリ、お絵かきがなめらかに楽しめます。コントラスト比1200:1、輝度300cd/m²を実現。16:10のアスペクト比は学習コンテンツにも最適です。おうち学習タブレットやキッズタブレットおすすめの一台です。

2. Android 16搭載＋子供向けソフトウェア

Android 16オペレーティングシステムを採用。Google認定のGMS搭載タブレットなので、Google Playストアから安心して子供向けアプリをダウンロードできます。さらに、子供向けソフトウェアがプリインストールされており、学習やエンターテインメントをすぐに楽しめます。知育タブレットやオンライン学習タブレットとして適合です。

3. 32GB拡張メモリ＋64GBストレージ＋2TB対応

プロセッサにはUnisoc T310クアッドコアCPU（最大2.0GHz）を採用。6GB RAMに加え、最大26GBの拡張RAM機能により、実質32GBの大容量メモリとして動作します。ストレージは64GB ROM、さらに最大2TBのmicroSDカードに対応。子供向けアプリや動画、写真をたっぷり保存できます。microSD対応タブレットとしても便利です。

4. 7,000mAh大バッテリー

7,000mAhの大容量バッテリーを内蔵。長時間の動画再生や学習、お出かけ先での使用も安心です。10W充電に対応しており、短時間で充電できます。安全充放電回数は800回と長寿命です。大バッテリータブレットをお探しの方に適合です。

5. 子供に優しい設計：防藍光類紙膜＋シリコンケース＋タッチペン

お子様の目を守る防藍光類紙膜を標準同梱。ブルーライトをカットし、紙のような書き心地を実現します。また、子供用シリコンケースが衝撃からタブレットを保護。子供用タッチペンも付属しており、お絵かきや文字書き学習に適合です。防藍光タブレットやタッチペン付属タブレットとして人気です。

6. 高品質デュアルカメラ

背面には800万画素のメインカメラ（AF、F/2.0、視野角76.5°）を搭載。HDR、夜景モード、QRコード読み取りなどに対応。前面には500万画素カメラ（広角83°、F/2.4）を搭載し、顔認証によるロック解除にも対応。お子様のビデオ通話やオンライン学習に便利です。

7. 充実のエンタメ機能

デュアルスピーカー（1217 BOX）を搭載。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz、802.11ac/a/b/g/n）に対応。1080P 30fpsの動画再生・エンコード（H.265/H.264/H.263/VP8/VP9）が可能です。動画視聴タブレットとしても活躍します。

【キッズプレミアムセット同梱内容】

POCKAM P10 KID本体 ×1

Type-C USBケーブル ×1

充電器 ×1

パッケージ ×1

取扱説明書 ×1

保証カード ×1

子供用シリコンケース ×1

子供用タッチペン ×1

ブルーライトカット保護フィルム ×1

子供向けソフトウェア（プリインストール済み）

※シリコンケース付きタブレット、タッチペン付属タブレット、目に優しいブルーライトカットタブレット、キッズタブレット学習用としてすぐにご利用いただけます。