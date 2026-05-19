ローグライクARPG『Raiders of Blackveil』、本日から大規模コンテンツアップデートを配信開始。待望のオフラインプレイも実装

Wombo Games ApS

Wombo Gamesは、Steamで早期アクセス中のローグライクARPG『Raiders of Blackveil』において、大型コンテンツアップデート「グーラグ」を5月19日に配信開始したことを発表いたします。

新バイオーム「グーラグ」に加え、新たな脅威となる敵キャラやボス、新装備、チャンピオン専用パークや新たなビルドも追加されます。「グーラグ」は、呪われた遺跡の上に築かれたブラックヴェイルの尋問施設を舞台とした新バイオームです。12種類の新ステージに加え、新たな脅威「ワンダ」が登場します。フクロウのような見た目をした「ワンダ」は、このバイオームの監守であり、最終ボスでもあり、そしてプレイヤーを常に監視し続ける存在です。彼女の目に留まれば、容赦ない怒りが襲いかかります。





トレーラー：

https://www.youtube.com/watch?v=cOP2y_MPg10(https://www.youtube.com/watch?v=cOP2y_MPg10)

Steamストアページ：

https://store.steampowered.com/app/3352240/(https://store.steampowered.com/app/3352240/)

『Raiders of Blackveil』は、人類が支配する巨大企業「ブラックヴェイル」に対し、虐げられてきた動物たちが反乱を起こす物語を描いたローグライクARPGです。ディストピア化したインダストリアル・ファンタジーの世界を舞台にした本作は、MOBA風のチャンピオンシステム、ハクスラのような奥深いARPG要素、そしてPvEエクストラクション（脱出）要素を融合させています。プレイヤーは仲間たちと共に敵地へ潜入し、敵勢力に大混乱を引き起こしながら装備を回収し、生還を目指します。それぞれのレイドは、選んだチャンピオン、構築したビルド、そして道中で手に入れた戦利品によって緊張感あるミッションへと変化します。





■ グーラグアップデートの内容

- 新バイオーム限定装備

ユニークなパーク効果を持つ新装備が登場し、「グーラグ」の攻略をサポートします。

- チャンピオン・パーク

選択したチャンピオンの能力を変更・大幅強化できるようになり、新たなビルド構成や、まったく新しい戦闘戦略が可能になります。

- パーク＋（Perk+）システム

プレイヤーのプレイスタイルに合った特定のパークをさらに強化・発展させることが可能になります。キャラクターを成長させながら戦略を磨き、シナジーを最大限発揮した究極のビルドを構築しましょう。

- 新たな敵やミニボス

ラットヘッド、ラットゴースト、カースド・ブック、オカルティスト・ドクターなど、多数の新敵に加え、新たなミニボス「ハウンドマスター」が登場します。

- オフラインプレイ

早期アクセス開始以来、最もリクエストの多かったオフライン機能がついに実装されます。

『Raiders of Blackveil』は、IO インタラクティブの共同創設者であり、スクウェア・エニックスの元チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるJanos Flosser氏が率いる独立系スタジオ、Wombo Gamesによって開発されています。『Raiders of Blackveil』は、現在Steamで早期アクセス中で、Ver. 1.0（正式版）は2026年後半にリリース予定です。最新情報は、Steam(https://store.steampowered.com/app/3352240/)、YouTube(https://www.youtube.com/@Wombo-Games)、Bluesky(https://bsky.app/profile/wombogames.bsky.social)、Instagram(https://www.instagram.com/wombo_games/)、X(https://x.com/wombogamesaps)、TikTok(https://www.tiktok.com/@raidersofblackveil)、および公式サイト(https://raidersofblackveil.com/)にてご確認いただけます。

■ Wombo Gamesについて

2023年に設立されたWombo Gamesは、IOインタラクティブの共同創設者Janos Flosser氏が率いるコペンハーゲン拠点のインディーゲームスタジオであり、『Tomb Raider』『Deus Ex』『Just Cause』『Hitman』『Kane & Lynch』といった名だたるシリーズに携わった21名の開発者で構成されています。フラットで協力的な組織体制と現代的な開発理念のもと、プレイヤー主導の豊かな体験づくりに取り組み、次世代を担う世界的ゲームスタジオの確立を目指しています。



■ ゲーム情報

タイトル：Raiders of Blackveil

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3352240/

ジャンル：ローグライト / アクション

プラットフォーム：PC (Steam)

対応言語：日本語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語（スペイン） / 韓国語 / ポーランド語 / ポルトガル語（ブラジル） / ロシア語 / 中国語（簡体字） / スペイン語（ラテンアメリカ）

デベロッパー / パブリッシャー：Wombo Games







