【日本初】韓国ウェディングフォトの巨匠イ・ギョンホが、PLUSC株式会社とコラボし日本に上陸！

PLUSC株式会社

韓国フォトウェディング「THE DAY」を運営するPLUSC株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：岸本 有加）は、韓国で圧倒的な人気を誇るフォトグラファー、イ・ギョンホ氏と提携し、日本国内でのウェディングフォト撮影プランを正式にローンチいたしました。韓国の花嫁がこぞって憧れ、アーティストのちゃんみな氏とASH ISLAND氏の挙式撮影も担当した同氏による、芸術的なスチール撮影が日本で実現します。

本リリースのポイント

韓国最高峰の技術がチームで来日 : 韓国国内では 「知らない人はいない」と言われる、VIPやセレブリティを顧客に持つハイエンド層向けのイ・ギョンホ氏が、自身のチームを率いて日本での活動を本格始動。

待望のコラボ：日本での韓国フォトウェディング流行のトップを走る「THE DAY」を運営し日本のニーズを知り尽くしたPLUSC株式会社と、韓国の感性を極めたイ・ギョンホ チームとのタッグ。

多角的な展開： ウェディングのみならず、広告やファッションなど、様々なジャンルでの撮影を日本で展開予定。

【背景と想い】

日本のウェディングシーンにおいて、今や一つの文化として確立された「韓国フォト」。その熱狂的なニーズが高まる一方で、渡航に伴う物理的制約や言語の壁は、多くのカップルにとって高いハードルとなっていました。これまで累計2000組以上をプロデュースしてきた、韓国フォトウェディングの先駆者「THE DAY（運営：PLUSC株式会社）」は、この課題を打破し、日本国内で“真の芸術”を昇華させる新プロジェクトを始動いたします。

より本物志向のカップルの願いを叶えるべく 、本場韓国のウェディングフォト界を牽引する巨匠、イ・ギョンホ 氏が率いる韓国最高のウェディングフォトチームを招聘いたしました。

数々のセレブリティを魅了し、圧倒的な美学を持つ同氏の感性を日本へ招き入れることで、移動の負担を排しながらも、本場以上のクオリティを約束する「本物志向」の撮影環境を実現。言葉の壁を超え、心を通わせながら創り上げる一枚は、単なる記録を超えた「一生モノの芸術作品」へと昇華されます。

「THE DAY」が培ってきた確かな実績と、巨匠が描く独創的な世界観。その融合が生み出す、かつてないハイエンドなフォトウェディング体験を、今ここに解禁いたします。

【世界を魅了するクリエイティブチーム】

・フォトグラファー：イ・ギョンホ（LEE KYUNG HO）

韓国で不動の人気を誇るフォトグラファー。そのドラマチックで唯一無二の世界観は、多くのセレブリティから支持されています。直近では、アーティストの「ちゃんみな」氏と「ASH ISLAND」氏の挙式撮影を担当し、世界的に大きな話題を呼びました。韓国国内では基本的にVIPの撮影をメインとするハイエンドな活動を行っており、今回の日本企業との本格的なタッグによる国内展開は「初」となります。

・ファッション＆リテールディレクター：イ・ジョンミ(LEE JEONG MI)

ブランドの「ストーリー」を空間とキュレーションで具現化するスペシャリスト。イ・ギョンホ氏のパートナーとして、「LeeKyungHo Photography」および「Notrescene」スタジオの設立を主導し、スタジオのアイデンティティ構築から空間ディレクションまでを網羅し、ブランドを成功へと導きました。ファッション業界で培った鋭いトレンド分析力と、トータルスタイリングの知見をウェディング分野へと昇華し、新郎新婦のパーソナリティを引き出す「高付加価値なウェディングシーン」を提案します。

その他韓国トップの実力を誇るビデオプロダクションチーム「Sobers Studio」「Gravity visual works」も参加し、韓国最高峰のクリエイティブチームとして日本での活動に乗り出します。

【最高峰のクオリティを支える国内提携企業】

本プロジェクトでは、日本のウェディング業界をリードする「Number5」「BiE & Co.」「Leciel」などの企業との提携を実現し、イ・ギョンホ氏の世界観を構築します。

【今後の展望】

本プランを皮切りに、日本国内の美しいロケーションを活かしたウェディングフォトを提供します。また、イ・ギョンホ氏は今後、ウェディングに留まらず、日本での広告スチールやポートレート撮影など、幅広いジャンルでのクリエイティブ活動を広げていく予定です。

【PLUSC株式会社について】

PLUSC株式会社は、韓国フォトウェディング事業とシェアリングエコノミー事業を軸に展開する、次世代型ライフスタイル・クリエイティブカンパニーです。

主力事業である韓国ウェディングフォト事業は、創業から数年で急成長を遂げ、現在では業界トップクラスへと発展しました。

・韓国フォトウェディング「THE DAY」の運営

「韓国ウェディングフォトを、日本人カップルにとって当たり前の選択肢にしたい」という思いから誕生した韓国フォトウェディングブランド。

本場韓国のフォトスタジオと提携し、圧倒的なビジュアルクオリティと洗練された世界観のウェディングフォトを提供。日本国内における「韓国フォト」ブームの先駆けとして、創業以来2000組以上のカップルの韓国でのウェディングフォト撮影をサポートしてきました。

・クリエイティブ拠点「+C」の運営

無人化システムの開発をベースとしたシェアリングエコノミー事業も展開。

そのフラッグシップショップとしてコワーキングスペース「＋C」を運営し、多様な働き方を支援するとともに、快適なサードプレイスを提供しています。

【新ブランド「PLUSC WEDDING」の展開】

イ・ギョンホ氏とのコラボレーションを牽引するのは、PLUSC株式会社が新たに展開するハイエンド・ウェディングブランド「PLUSC WEDDING」です。 これまで「THE DAY」で培った韓国ウェディングのノウハウをベースに、日本国内のロケーション撮影や、よりアーティスト性の高いスチール撮影に特化したサービスを提供。

世界トップクラスのクリエイターと共に、日本のウェディングシーンに新たな「芸術性」を吹き込みます。

【お問い合わせ先】

日本国内での撮影依頼・取材に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

PLUSC株式会社

メールアドレス：[pluscwedding@gmail.com]

URL：[https://plusc-w.com/leekyungho-home]