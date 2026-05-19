【GUCCI】Stray Kidsリノが東京渡航に向けて金浦空港に到着

株式会社ケリングジャパン

グッチのグローバルアンバサダーで、世界的な人気を博しているボーイズグループ Stray Kidsのリノが2026年5月19日、東京での撮影に向けて金浦空港に登場しました。

Images Courtesy of Gucci

ブランドコードのウェブストライプを現代的に解釈したデザインが、洗練されたテクスチャーとコンテンポラリーなディテールを際立たせ、エッセンシャルなウェアを彩る最新コレクション〔GENERATION GUCCI〕を纏って金浦空港に到着。

ウォッシュ加工を施した認証コットン デニムで仕立てたジャケットとローウエストのパンツに、ブラックのホースビットローファー、ハーフムーン シェイプのコンパクトなバッグ〔ルネッタ〕を携えて登場しました。

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。