京都カグヤライズ・小林りんご選手が参加！

株式会社京都卓球クラブ

京都を拠点に活動する女子プロ卓球チーム 京都カグヤライズ（運営：京都卓球クラブ株式会社）は、2026年5月31日（日）に開催される「第4回 光華ワクワク×健やかフェス2026」(https://www.koka.ac.jp/news/17772/)において、卓球教室および卓球体験コーナーを実施いたします。

当日は、今シーズンより京都カグヤライズ所属の小林りんご選手が参加し、子どもから大人まで幅広い世代の皆さまと卓球を通じた交流の機会を創出します。

卓球経験の有無を問わず、どなたでも気軽に参加できる内容となっており、卓球の魅力や楽しさを身近に感じていただけるイベントです。

【開催日時】

2026年5月31日（日）10:00～16:00

【開催場所】

京都光華女子大学

【参加費】

無料

京都カグヤライズ 卓球教室 実施内容

【10:00～11:00】卓球台一般開放（事前申込不要）

【11:00～11:40】卓球教室（事前申込制・定員10名）

※京都カグヤライズ所属選手によるワンポイントレッスンを実施

【11:40～16:00】卓球台一般開放（事前申込不要）

卓球を通じた社会的Well-beingの実現へ

京都カグヤライズは、「ともに挑み、ともに強く。」を理念に掲げ、競技活動だけでなく地域社会とのつながりを大切にしています。卓球は年齢や性別、経験を問わず誰もが一緒に楽しめるスポーツです。本イベントでは、卓球を通じて世代や立場を超えた交流の機会を創出し、人と人とのつながりを育むことで、社会的Well-beingの向上に貢献することを目指しています。地域の皆さまにプロスポーツ選手をより身近に感じていただくとともに、スポーツの持つ力を体感していただける場となることを期待しています。

【参加選手】小林りんご

今シーズンより京都カグヤライズよりTリーグに参戦。地域イベントや卓球教室にも積極的に参加し、卓球の普及活動に取り組んでいます。当日は参加者との交流やワンポイントレッスンを通じて、卓球の楽しさをお届けします。

京都カグヤライズについて

京都カグヤライズ は京都府を拠点に活動する女子プロ卓球チームです。地域に根ざした市民クラブとして、トップレベルの競技活動と地域貢献活動の両立を目指しています。学校訪問や卓球教室、地域イベントへの参加などを通じて、スポーツによる地域活性化と次世代育成に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

京都カグヤライズ

運営：京都卓球クラブ株式会社

担当：池袋 晴彦

MAIL：inquiry@kyoto-kaguyalyze.com

WEB：https://kyoto-kaguyalyze.com/