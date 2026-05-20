宮城県・仙台市で「ドラム式洗濯機買取強化」を開始 」 『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)）は、2026年5月より、ドラム式洗濯機の買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

- 引越し- マンション住み替え- 家電買い替え- 遺品整理- 共働き世帯増加

などを背景に、

「ドラム式洗濯機を搬出できない」

「高かった家電なので捨てるのがもったいない」

という相談が増加しています。

当店では今回、大型家電専門の査定・搬出体制を強化し、宮城県内で増加する

「ドラム式洗濯機処分・売却」ニーズへ対応する体制を整備いたしました。

また、一部対象モデルについては、50,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。メーカー・年式・容量・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報 (https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「ドラム式洗濯機処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/69_1_df4b7d9faa4f142018d91665cf8f8a21.jpg?v=202605200951 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/高性能家電への買い替え需要増加

近年、宮城県では、

- 共働き世帯増加- 時短家電需要- 高性能乾燥機能需要

などを背景に、ドラム式洗濯機の普及が進んでいます。

一方で、

- 新型への買い替え- 引越し- 容量変更

などによる売却相談も増加しています。

「重すぎて運べない」問題

ドラム式洗濯機は非常に重量が重く、

70kg～90kg超

になるケースもあります。

特に、

- 階段搬出- 防水パン- 狭い洗面所

などで搬出困難になるケースが増えています。

処分費用トラブルも増加

大型家電のため、

- リサイクル料金- 搬出費- 作業費

が発生し、

「想像以上に費用がかかった」

というケースも少なくありません。

ドラム式洗濯機とは｜なぜ中古市場でも需要があるのか

高性能モデルは新品価格が高額

近年のドラム式洗濯機は、

- ヒートポンプ乾燥- AI洗浄- 自動投入- スマホ連携

など高性能化が進んでいます。

新品価格は、

20万円～40万円超

となるモデルも増えており、中古市場でも需要があります。

高年式モデル人気が高い

特に、

- 製造5年以内- 乾燥機能正常- 大容量モデル

は中古市場でも人気があります。

単身・ファミリー層双方で需要

中古市場では、

- ファミリー層- 新生活需要- 単身赴任

など幅広い需要があります。

重点買取対象メーカー・シリーズ

Panasonic（パナソニック） NA-LXシリーズ

パナソニックの「NA-LXシリーズ」は、圧倒的な洗浄力と省エネ性能を誇る同社のフラッグシップ（最上位）ドラム式洗濯乾燥機です。

さらに、低温のヒートポンプ乾燥によって衣類を傷めずふんわりと仕上げ、日々の洗濯の手間を劇的に減らしてくれる大人気シリーズです。

HITACHI（日立） ビッグドラムシリーズ

日立の「ビッグドラム」は、大容量の大型ドラムによる高い洗浄力が特徴のドラム式洗濯乾燥機です。時速約300kmの高速風でシワを伸ばしアイロンがけの手間を減らす「風アイロン」機能や、洗剤の自動投入を搭載。頑固な汚れもすっきり落とし、衣類をふんわり仕上げる人気シリーズです。

SHARP（シャープ） ESシリーズ

シャープの「ESシリーズ」は、独自の「プラズマクラスター」による衣類の除菌・消臭機能が最大の強みである洗濯機シリーズです。

ドラム式には、ボタン1つでフィルターのホコリを自動で集める「乾燥フィルター自動おそうじ」機能を搭載。縦型には、内側の槽に穴がない「穴なし槽」を採用しており、黒カビの侵入を防ぎながら大幅な節水を実現できる、清潔性とケアの手軽さにこだわった人気ラインです。

TOSHIBA（東芝） ZABOONシリーズ

東芝の「ZABOON（ザブーン）」は、ナノサイズの微細な泡で繊維の奥の汚れを落とす「抗菌ウルトラファインバブル洗浄」が特徴の洗濯機シリーズです。高い洗浄力と、深夜でも気兼ねなく回せる優れた静音性を両立しています。

「ドラム式洗濯機50,000円保証」施策について

一部対象モデルは50,000円～保証

以下対象商品については、50,000円～の買取保証を実施いたします。

- Panasonic NA-LXシリーズ- 日立 ビッグドラムBD-SXシリーズ

など。

保証対象条件- 動作正常- 乾燥機能正常- 製造5年以内- 再販可能状態保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 異音- 水漏れ- 乾燥不良- 強い臭い- 搬出不可大型家電再販体制を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築しています。

販路強化による査定向上

販路を持つことで、

- 高価査定- 廃棄削減- 買取可能範囲拡大

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

「捨てる前に査定」の文化づくり

大型家電の適正評価を広めてまいります。

宮城県での家電循環促進

ドラム式洗濯機の再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。