株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』より、ブランドアンバサダーの小芝風花さんを起用した新CMを順次放映いたします。ドライシャンプー新CM「シュッとしていきましょう。」篇を2026年5月20日(水)より、ブランド新CM「わたしの新章が、はじまる。」篇を2026年6月1日(月)より、テレビCMおよびデジタルにて放映開始いたします。

ブランド新CM「わたしの新章が、はじまる。」篇では、仕事もプライベートも全力で向き合いながらも、自分らしく毎日を楽しむ女性の姿を描いています。日々を過ごす中で、嬉しいこともあれば落ち込んでしまうこともある。目まぐるしく変化する毎日の中でも、気持ちを切り替えながら前を向いて進んでいくーー。そんなポジティブで芯の強い女性を小芝さんに表現していただいています。

6月1日より発売するダイアンの新シリーズ「シルキーシャイン」は、「シャンプーの香りが、夕方まで続いたらいいのに--」そんな想いから生まれた、ダイアンパーフェクトビューティーの新ライン。本シリーズでは、香りを髪に閉じ込める新技術「LOCKSCENT(TM)（ロックセント）テクノロジー＊」を採用した香料を、日本で初めてヘアケアアイテムに使用しました。香り成分が毛髪内部にとどまることで、ふとした瞬間に心地よい香りがふんわりと広がり、長時間持続します。さらに、オーガニックアルガンオイル＊1やシルキーケラチン＊2、「ゴールデンシルクペプチド＊3」「セラミド＊4」を配合した“シルキーシャイン処方”を採用。ダメージ髪にうるおいを与え、シルクのようなツヤとなめらかな指通りへ導きます。

また、ドライシャンプー新CM「シュッとしていきましょう。」篇では、車を停めるシーンから始まります。考え事をし、車を降りて、取り出したのはドライシャンプー。深呼吸してドライシャンプーをシューっと噴射して瞬時＊5にリフレッシュし、気持ちを切り替えます。いつでもどこでもすっきりサラサラにしてくれるドライシャンプーが気分を切り替えるスイッチとなり、「うまくいかないこともあるけれど、ポジティブに切り替えて日々を前向きに過ごしていこう」というメッセージが込められたCMが完成しました。

「ダイアン ドライシャンプー」は、微粒子パウダーが頭皮の余分な皮脂や汗を吸収し、ベタつきをスッキリさせることができるアイテム。汗や皮脂による髪のべたつきを抑え、気になるニオイも抑制＊6します。2019年3月の発売以降、ダイアンのドライシャンプーシリーズの売上は、6年連続No.1ブランド＊7になっています。

＊LOCKSCENT TM（ロックセントテクノロジー）は、香りを髪に閉じ込めて持続させるテクノロジーを利用した香料が使用されています。

※この技術は、日本ではダイアンパーフェクトビューティーが初めて採用しました。＊1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ＊2 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羊毛・羽毛)、ケラチン(羊毛)（補修成分）＊3 加水分解シルク(補修成分) ＊4 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(全て保湿成分) ＊5 塗布する時間 ＊6 香りによって ＊7 出典：True Data（全国のドラッグストア、スーパーマーケットなどの消費者購買情報【ID-POSデータ】を統計化した日本最大級の標準データベース）において2020年1月～2025年12月にドライシャンプー年間売上ランキング1位（モイストダイアン パーフェクトビューティー ドライシャンプー フレッシュシトラスペアの香り95g）

■TV CM概要

タイトル：ダイアン 「わたしの新章が、はじまる。」篇 15秒/30秒

ダイアン 「シュッとしていきましょう。」篇 15秒/30秒

出演：小芝風花（こしば ふうか）

Youtube URL：https://www.youtube.com/watch?v=2slXCkiO44k （ダイアン「シュッとしていきましょう。」篇 30秒）

■ダイアン ブランド 「わたしの新章が、はじまる。」篇 CMストーリー

静寂に包まれた夕暮れの部屋、窓辺で髪に触れながら遠くを見つめる彼女の表情には、どこか新しい自分を待ち望むような期待が滲みます。都会の喧騒を歩く姿、華やかな夜のパーティ、日常のふとした瞬間――。

その表情は、凛とした眼差し、何かに思い悩むような横顔、そしてふと見せる無邪気な笑顔など、

日々うごめく複雑な感情に合わせて豊かに移ろいます。

「どんな今日でも、明日は笑える。」――

最後は、晴れやかな空の下で、新しい物語の始まりを予感させる力強い笑顔で締めくくります。

■ダイアン ドライシャンプー 「シュッとしていきましょう。」篇 CMストーリー

見渡す限りの青空の下、白いオープンカーに座り髪に触れる彼女の表情には、どこかまとわりつく暑さに心急がせられるような、少し晴れない様子が滲みます。ふと彼女が手に取ったのは1本のボトル。髪にシュッとスプレーし、手ぐしでなじませた瞬間、一気に視界が開けるような爽快感とともに、まるで洗いたてのようなふんわりとした髪が蘇ります。

「ドライに生きろ。」――

それまでの重たい空気を脱ぎ捨て、心までもリフレッシュした彼女は、眩いばかりの笑顔に。最後は、風になびく軽やかな髪とともに、しなやかに、そして自分らしく、再び明日へと力強く走り出します。

■キービジュアル

ブランドのリステージという転換点に合わせ、小芝さんが持つ本質的な強さと気品を軸にビジュアルを制作しました。

表面的な華やかさだけではなく、内面から滲み出る意志や美しさも捉えることで、「これまでに見たことのない小芝さん」を表現。上質さを打ち出しつつも、使用シーンを想起させる水滴の表現により、思わず目を止める印象的な世界観に仕上げています。

■TV CM出演者プロフィール

小芝風花（こしば ふうか）

1997年4月16日生まれ。大阪府出身。

2012年俳優デビュー。最近の出演作に、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、Amazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」、日曜劇場「19番目のカルテ」、BS 時代劇「あきない世傅 金と銀」シーズン3、映画「えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」(声の出演)などがある。

■StaffList

〈Movie〉

CD/AD 小杉幸一(onehappy)

PL/C 稗田倫広（夢の稗田）

Dir 山口祐果

DP 北川隼

Li 谷諭

Art 三藤秀仁

STY 小川未久

HM 河嶋希（coeurc）

Location 前山浩二

Offline ED 菅野有沙（T-and.）

Online ED 高橋日明（DIGITAL GARDEN）

Color 川村尚寛（DIGITAL GARDEN）

SE/MIX 戸田航

Music 磨田幸樹（YUGE）

BP 足立真悠子（GEEKPICTURES）

Pr 村上輝樹/土屋涼（GEEKPICTURES）

PM 大石桃美 （GEEKPICTURES）

〈GR〉

CD/AD 小杉幸一(onehappy)

C 稗田倫広（夢の稗田）

D 岡崎美空

PH 青山たかかず（青山たかかず写真事務所）

Sizzle 菅野幸光（リバティハウス）

STY 小川未久

HM 池田奈穂

Retouch 大井一葉（大井商店）

Pr 村上輝樹/飯島伊織（GEEKPICTURES）

PM 田村杏樹（GEEKPICTURES）

■小芝風花さんへのインタビュー

Q. 本日の撮影はいかがでしたか？撮影で印象に残ったシーン、エピソードを聞かせてください。

A. 実際にドライシャンプーを使うシーンがあったんですけれど、撮影で何回使用しても固まることがなく、本当にさらさらで、しかもとても良い香りで、これは今年の夏にたくさん使いたいなと思いました。

Q. 今回新たに『ダイアン』のイメージキャラクターに就任されることとなりましたが、意気込みを教えてください。

A. すごく嬉しかったです。最初の撮影に参加させて頂いた時に、会社や商品の説明をして頂いたんですけど、熱意がすごくて。この商品の特徴や会社として伝えていきたいメッセージなどをお客様にどういう風にお届けしたいという熱意をたくさんお話ししてくださって。こんなに愛されている商品のイメージキャラクターを務めさせて頂くということがすごく光栄だなと思い、精一杯色んな方にダイアンの魅力をお伝え出来るように頑張りたいなと思いました。

Q. 日々のヘアケアで小芝さんが大切にされていることやこだわりはどのようなものがありますか？

A. 香りですかね。お風呂って私の中ではすごくリフレッシュ出来る時間でもあって。もちろんケア自体も大切なんですけど、どういう香りに包まれるかっていうのが自分の中ですごく重要なので、ヘアケア商品では香りにこだわっています。

Q. どのような香りが好きですか？

A. 強すぎず、優しく寄り添ってくれる香りが好きです。

Q. CMでは「どんな今日でも、明日は笑える」「さ、切り替えていこう。」というナレーションがあります。小芝さんは普段、お仕事とプライベートをどのようにして上手く切り替えられていますか？

A. 買いたい物を買ってみるとか、好きな香りを嗅ぐとか、美味しいご飯を食べるとか、寝るとか自分の好きなことをして切り替えています。切り替えたい時はモヤモヤしていたりネガティブになっている時が多いので、ちょっとでも自分の気分を上げられるようなことをしています。

Q. ドライシャンプーは“新しいヘアケアの習慣”として注目されていますが、小芝さんの中で“新しく習慣化しようとしているもの”は何かありますか？

A. ジャーナリングに興味を持っていて。自分の今思っている素直な気持ちをノートに書いていくものなんですけど。ふと思った時にいつも同じことで悩んでいる気がすると思って。でもそういう時になんとなくのモヤモヤで留めないで文字にすると、具体的な原因やどういう風に切り替えたら自分はいつもスッキリするんだろうとか自分の中で整理されそうな気がしてやっています。続けるために可愛いノートを探しているところです。形から入ろうと思って、文房具をよく見ています。

Q. ジャーナリングを始めようと思ったきっかけはありますか？

A. SNSのおすすめで流れてきたんですよ。朝ノートに書く、その人のルーティンを映している動画があって。私、ルーティンがあんまりないんです。今年20代最後の年で、30代に向けてもう少し自分と向き合う時間を増やしたいなと思っていたタイミングだったので、一回ジャーナリングをして、今自分が何を持っているのか、どういう風に生きて行きたいのかというのを、考えてみたいなと思って始めました。

Q. 最後に、ご視聴のみなさまへのメッセージをお願いします。

A. 夏はどうしてもベタついたり、皮脂だったりが気になると思うんですけれど、そういう時は「ダイアンのドライシャンプー」をシュッとするだけでリフレッシュにもなりますし、本当に使い心地がいいので、ぜひ試してみて頂きたいです。シャンプーもご覧の通りたくさん種類があり、お好みのものが絶対に見つかると思うので、ぜひみなさんに試して頂きたいです。

これからダイアンの魅力をたくさんお伝え出来るように精一杯頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。

■商品ラインナップ

ドライシャンプー

薬用デオドラントドライスプレー

速乾ドライヘアスプレー

パーフェクトビューティーライン

※価格は全て税込表記

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー 。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分