【金曜夜、仕事モードを脱ぎ捨てる】ビヨンセが手掛けるウイスキー『SIRDAVIS』の世界観に浸るテイスティングイベントを「BAR 東京バーボンクラブ」にて2026年5月29日(金)19:00～開催。

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイルが運営する「BAR 東京バーボンクラブ」は、2026年5月29日（金）、モエ ヘネシー ディアジオ株式会社が有する世界的に注目を集めるアメリカンウイスキーブランド『SIRDAVIS（サーデイヴィス）』を五感で体感するシグネチャーセミナーを開催いたします。

本イベントのテーマは「AFTER HOURS（アフターアワーズ）」。一週間の仕事を終え、週末へと切り替わる金曜日の夜、高揚感とリラックスが同居する特別なひとときをお届けします。

従来の重厚な知識習得型のセミナーとは一線を画し、まずはサーデイビスを使用した「ウイスキーレモネード」での乾杯からスタート。レモンの爽快感とハニーの柔らかな甘みが、仕事終わりの心身を心地よく解きほぐします。

会場では、ブランドストーリーの解説やテイスティングに加え、SIRDAVISのポテンシャルを最大限に引き出したクラシックカクテルも提供。洗練された音楽と空間の中で、ウイスキー初心者から愛好家までが自由にナイトカルチャーを楽しめる、新しいスタイルのブランド体験をご提案いたします。

申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1JR6c7pKotizqXa8Dk36Np-JixvJSFEXqcJeO_TPSw-Q/viewform?edit_requested=true開催概要

■日時： 2026年5月29日（金） 19:00～20:00（受付18:45～）

■場所：BAR 東京 バーボンクラブ

■定員：20名

■参加費：4,000円（税込）

■提供内容：SIRDAVIS SIGNATURE、ウイスキーレモネード 、SIRDAVISを使用したカクテルなど

■会場アクセス：Goole map(https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA) 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目11-13 新宿土地建物第3ビル B1-A

お問い合わせ： 03-3354-2229

講師： ロバート・ストックウェル 氏

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

シングルモルト アンバサダー

スコットランドの4カ所の蒸留所で勤務した経験を持ち、英国酒造・蒸留酒製造研究所（I.B.D.）の蒸留学資格を保持。さらに、ウイスキー界への多大な貢献が認められた者のみに贈られる「ザ・キーパーズ・オブ・ザ・クエイヒ」の称号を有するスペシャリスト。

現在はその深い造詣と流暢な日本語を活かし、ウイスキーの魅力を多角的に伝えるセミナー講師や啓蒙活動を全国で展開。「ボブ」の愛称で多くのファンから親しまれている。

商品概要

「サーデイヴィス」は、世界的なアーティストであるビヨンセ・ノウルズ・カーターとモエ ヘネシーの共同開発により誕生しました。ブランド名は、禁酒法時代に密造酒を造っていた彼女の曽祖父、デイヴィス・ホーグへの敬意を込めて名付けられています。

商品の特徴

- 独自のブレンド: ライ麦51%とモルト大麦49%という稀有なマッシュビルを採用。- 洗練された味わい: マスターディスティラーのビル・ラムズデン博士が監修し、シェリー樽での二次熟成を経て、シルキーでエレガントな口当たりを実現しました。- 象徴的なデザイン: ビヨンセ自身が手掛けたボトルには、彼女のルーツであるテキサスを象徴する「青銅の馬」のメダリオンが施されています。

すでに国際的なスピリッツコンペティションで最高賞を受賞するなど、世界中で高い評価を得ているこの一本。アメリカンウイスキーの常識を塗り替える、大胆かつ洗練された世界観をぜひご体感ください。

サーデイヴィス 公式ウェブサイト

https://www.mhdkk.com/brands/sirdavis

開催場所（BAR 東京 バーボンクラブ）

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目11-13 新宿土地建物第3ビル B1-A (Google map(https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA))

電話番号： 03-3354-2229 営業時間： 18:00-26:00

BAR 東京バーボンクラブ オーナー 静谷和典



■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR 東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営３店舗に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は120万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

サーデイヴィス 公式ウェブサイト

https://www.mhdkk.com/brands/sirdavis

Homepage | モエ ヘネシー ディアジオ

https://www.mhdkk.com/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel