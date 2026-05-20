シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演2027年2月より東京で開幕

株式会社フジテレビジョン

株式会社フジテレビジョン（東京都港区、代表取締役社長 清水賢治 ※以下フジテレビ）は、世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユの4年ぶりとなる日本公演を2027年2月より東京で開催いたします。

フジテレビとシルク・ドゥ・ソレイユは1992年に開催した「ファシナシオン」以来30年以上にわたり、日本公演全14作品でのべ1,525万人もの方々にご来場をいただいております。今回の日本公演においても、観客の皆様へ魂を揺さぶるような感動や喜びをお届けしたい、という当初からの変わらぬ思いを胸に、さらに進化した感動体験へと日本中の皆様をご案内いたします。ぜひご期待ください。

【株式会社フジテレビジョン代表取締役社長 清水賢治より】

フジテレビは現在、放送の枠にとどまらず、世界に通用するコンテンツを創り、育て、届ける企業へと変革を進めています。この転換点において、長年にわたり信頼関係を築いてきたシルク・ドゥ・ソレイユの日本公演を、関係各社の皆様のご支援のもと再びお届けできることに心より感謝申し上げます。本公演を通じて、世代や言葉を超えて共有できる「本物の感動」を、日本中の皆様にお届けしたいと考えています。この日を心待ちにしてくださったファンの皆様、そして初めてシルク・ドゥ・ソレイユの世界に触れる皆様にとって、この公演が単なる観劇体験にとどまらず、心に残り続ける記憶となりますよう、フジテレビは全力で取り組んでまいります。

【シルク・ドゥ・ソレイユ バイスプレジデント ショーオペレーション ヤゴ・ピタ=アルバレスより】

30年以上も前に、シルク・ドゥ・ソレイユとフジテレビが初めてタッグを組んで日本の皆様へ革新的なサーカス・パフォーマンスをお届けして以来、14のオリジナル作品が1,500万人以上の観客の皆様に披露され、子どもから大人まで、多くの人々に驚きと喜びをもたらしてきました。フジテレビとの長きにわたる協力関係は、単に壮大な舞台作品を提供するに留まらず、目の肥えた日本の観客の皆様に忘れられない体験をお届けするという私たちの決意の表れです。今回、シルク・ドゥ・ソレイユの日本における新たなチャプターを切り開き、ファンの皆様との絆を再び構築できる機会を得たことを大変嬉しく思っています。

なお、演目は後日改めて発表いたします。

【シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演概要（26年5月20日時点）】

・公演期間：2027年2月～

・企画制作：フジテレビジョン ／ シルク・ドゥ・ソレイユ

・日本公演オフィシャルホームページ：https://www.cirque-japan.jp

・15秒TVCM動画：https://youtu.be/9yn4h6SXFjk

・日本公演オフィシャルSNS

― X：@CirqueJapan

― Instagram：＠cirquedusoleil.jp

■日本公演オフィシャルHP■TVCM（YouTube）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9yn4h6SXFjk ]

【シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテインメント・グループについて】

1984年に設立されたシルク・ドゥ・ソレイユは、40年以上にわたり、息をのむようなライブパフォーマンス、マルチメディア作品、オリジナル音楽、没入型体験などにより、芸術とエンターテインメントの境界を再定義するとともに、人間の創造力の無限の可能性を示し続けています。現在では、80以上の国や地域から集まった1,200人を超えるアーティストが、6大陸86か国で4億人以上もの人々にインスピレーションを与えています。

【過去の日本公演一覧】