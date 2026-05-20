人的資本経営時代に求められる「人事施策設計」とは？「設計」の視点から考えるデータ活用セミナー開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年7月3日（金）に無料オンラインセミナー「人事施策は設計が9割 ～成果を変えるデータ活用とは～」を開催いたします。

本セミナーでは、『圧倒的成果を生む 人事施策の考え方』を出版された合同会社プリディレクション代表／組織人事コンサルタント・エグゼクティブコーチの浜岡範光氏と、当協会代表理事／4designs株式会社代表取締役CEOの有山徹が登壇。人事施策の成果を左右する「設計」の考え方と、現場で活かせるデータ活用の実践知を解説します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260703designofhrm.peatix.com/

人的資本経営に関する取り組みが広がる中、企業においては、人材開発やキャリア自律支援に関する施策の検討・実施が進んでいます。

一方で、「研修やサーベイを実施しているものの、成果につながっている実感がない」「人事施策をどのように設計すべきかわからない」「データを取得しても、施策への活かし方が見えてこない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

人的資本経営が重視される今、求められているのは、経験や勘だけに頼るのではなく、データをもとに組織課題を見立て、施策へとつなげていく視点です。

そこで本セミナーでは、人事施策の成果を左右する「設計」の考え方をテーマに、サーベイ・キャリア開発データの読み解き方や、実務での活用方法について紹介します。

セミナー内容

本セミナーでは、人事施策の成果を左右する「設計」の考え方をテーマに、サーベイ・診断データをどのように読み解き、人事施策に活かしていくのかについて紹介します。

また、「なぜ人事施策は成果につながらないのか」「人事施策は“設計が9割”と言える理由」などをテーマに、人的資本経営時代に求められる人事のあり方について対談形式でお届けします。

開催概要

◆こんな方におすすめ- 人事施策の成果実感が弱く、データドリブンな人事へ進化したい人事担当者の方- サーベイ結果を具体的施策に落とし込めていないと感じる人事・HRBP担当者の方- 研修・1on1・配置・育成施策を見直したい上司・マネージャー層の方- 経営に対して人事施策の説明責任を高めたい経営者の方

《日時》2026年7月3日（金）12:00～13:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事・HRBP・人材開発ご担当の方、経営者・CHROの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・サーベイ・定量データを活かした人事施策の設計（浜岡 範光氏）

・キャリア開発データの活用と人事施策（有山 徹）

・対談

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

合同会社プリディレクション 代表／組織人事コンサルタント・エグゼクティブコーチ 浜岡 範光

4designs株式会社代表 取締役社長CEO／一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事 有山 徹

《申込》https://20260703designofhrm.peatix.com/

登壇者

合同会社プリディレクション 代表／組織人事コンサルタント・エグゼクティブコーチ

浜岡 範光

1983年、静岡県生まれ。リクルートや面白法人カヤックなど、大手企業とベンチャー企業の双方で、事業と人事という両極の役割を担い、事業成長を実現してきた実績を持つ。2023年に独立。現在は組織人事コンサルタントとして、採用・配置任用・育成・制度策定・サクセッションプランニングなど、さまざまな人事施策の立案・実行を支援する。大手とベンチャー、事業とコーポレートの両面に精通する強みを持ち、経営と現場をつなぐ専門家として活動を続けている。また、エグゼクティブコーチとして経営者を中心に年間約200セッションを担い、個人と組織の両面から企業を支援している。

4designs株式会社代表 取締役社長CEO／一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事

有山 徹

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて中期経営計画策定等の戦略策定並びに大手外資系PEファンドのMBO/IPOプロジェクトグループERPプロジェクト、M&A案件等の数多くのプロジェクトを推進、早稲田大学大学院MBA。2019年7月に経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を設立。2020年3月共同代表の法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。設立後5年間で35万人、250社以上に組織開発、キャリア自律を伝えている。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他250社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean