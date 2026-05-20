エクセルソフトは、HPC/AI アプリケーションの最適化および高速化を支援するインテル(R) ソフトウェア開発ツール最新バージョンのリリースセミナーを 7 月 10 日にオンラインで開催

エクセルソフト株式会社

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、インテルの CPU や GPU 向けに HPC/AI アプリケーションを最適化および高速化するための開発ツールスイートについて説明する「インテル(R) ソフトウェア開発ツール 2026 リリースセミナー」を 7 月 10 日にオンラインで無料開催します。

2026 年 5 月、インテル コーポレーションは、インテル(R) ソフトウェア開発ツールの新しいメジャーバージョンである「インテル(R) oneAPI ツールキット」バージョン 2026 の提供を開始しました。このセミナーでは、バージョン 2026 における主な変更点を、インテルのプロセッサー製品に関する最近の公開情報とともに説明します。新しいバージョンの開発ツールを利用することや、インテルによる最新世代のプロセッサー向けに最適化することを検討されている方は、どうぞご参加ください。

■ イベント名:

インテル(R) ソフトウェア開発ツール 2026 リリースセミナー

■ イベント開催概要:- 開催日時: 2026 年 7 月 10 日 (金) 13:30～15:00- 主催: エクセルソフト株式会社- 定員: 70 名 参加費: 無料 (事前登録制)- 会場: オンライン (ZOOM)- 対象者:- - ソフトウェアの開発に C、C++ または Fortran 言語を使用している方- - インテル(R) ソフトウェア開発ツールの最新情報に興味のある方- - HPC、AI 開発におけるインテル アーキテクチャーとその開発環境について知りたい方セミナーへのお申込みはこちら :https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/seminar/oneapi.html

■ インテル(R) ソフトウェア開発ツールについて:

インテル(R) ソフトウェア開発ツールは、インテルによる現行および将来の CPU や GPU から最大限にパフォーマンスを引き出すためのプログラミング手段を、あらゆる開発者へと開放します。開発ツールスイート「インテル(R) oneAPI ツールキット」として、Windows* および Linux* の各 OS 向けに、単一のコードから複数種類のアクセラレーターに対応できる SYCL* と C++ のコンパイラー、最適化された各分野に固有の計算ライブラリー、インテルのプロセッサー・アーキテクチャー上での性能解析ツール、および最新の OpenMP*、MPI、Fortran 標準に基づいてインテルの CPU と GPU を HPC に活用するための新しい Fortran コンパイラーと MPI ライブラリーを提供しています。

バージョン 2026 においてサポートが追加または強化されたインテルの CPU と GPU には、2026 年前半に発表されたインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー (開発コード名 Panther Lake) とインテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサー (開発コード名 Wildcat Lake)、インテル(R) Arc(TM) Pro B シリーズ・グラフィックス、および今後発表予定とされるインテル(R) Xeon(R) 6+ プロセッサー (開発コード名 Clearwater Forest) が含まれます。

なお、従来の 2 つの開発ツールスイート「インテル(R) oneAPI ベース・ツールキット」および「インテル(R) HPC ツールキット」は、バージョン 2026 において単一の開発ツールスイート「インテル(R) oneAPI ツールキット」へと集約されました。 各ツールについての変更点、動作環境、非推奨または削除されたサポートといった詳細は、以下のリリースノートよりご参照ください。

リリースノート (日本語版) はこちら :https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/release-notes/intel-oneapi-toolkit-2026.html

■ エクセルソフト株式会社について:

エクセルソフト株式会社 (東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875) は、 グローバル ソフトウェア・ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI/機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。