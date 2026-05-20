梅雨・初夏に北鎌倉でしっとり大人時間を楽しむアート展

YAEZAKURA

北鎌倉の閑静な住宅街の中で隠れ家的に運営しておりますgallerYAEZAKURAにて

「気負わず、2Kのアパートの中で、ほっこり、リラックスしながら作品を楽しんでいただく事」をコンセプトにした展示会。

アートが暮らしに溶け込むと、どう感じるかを体験しながら鑑賞できる仕様です。

つきましては下記の内容にて、お近くにお越しの際は、ご覧いただけますと幸いです。

展示会情報

【展示会目】アートと暮らし展

【展示会場】gallertYAEZAKURA北鎌倉店

〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内807

【展示期間】2026年6月3日(水) - 6月28日(日) 11:00 - 17:00

※小袋谷川にホタルが出る為、金・土は19:00まで延長

【定休日】毎週 月・火曜日

【入場料金】 無料

作家情報

Sumino

北鎌倉・横浜元町にて、アトリエ兼灯りgalleryYAEZAKURAを展開。

独自の技法を使い、あかりを灯した時に彫りの深さで柄が浮き上がるように彫刻し、幻想的な作品を制作。目にする方の心がほんの少しでも温かくなるような空間演出を目指している。

Minami Nakamura

鮮やかな色彩と多文化的要素を融合させた表現を特徴とし、旅先で得た記憶や文化、現地の技法を作品へと取り込む。近年はチェコビーズに着目し、絵画的な視点からビーズをコラージュするブローチ作品を展開。平面と装身具の領域を横断する独自の表現として評価されている。

黒猫モモ

独学で切り絵を始め、京都で型紙彫刻を学ぶ。独自の視点と多層の色彩で表現する現代切り絵作家。

個展、教室やライブ活動を通じ、切り絵の魅力を発信している。

sumino制作のひょうたんランプ通常営業時のギャラリーの様子