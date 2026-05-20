リトラクタブルライトが点灯！『頭文字D』 トヨタ AE86 型無線マウス （後期版）が、一般販売開始！

株式会社フェイス無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様

『頭文字D』の人気キャラクター藤原拓海のトヨタ AE86をモチーフにした無線マウスが CAMSHOP.JP より登場。一般販売開始となりました。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

『頭文字D』の人気キャラクター藤原拓海のトヨタ AE86 後期版をモチーフにした無線マウスが、CAMSHOP.JPより一般販売開始となりました。

CAMSHOP.JP（石川県白山市／運営：株式会社フェイス）が企画する本商品は、『頭文字D』に登場する伝説のマシンAE86をモチーフにした旧モデルからデザインを全面刷新し、『頭文字D』の世界観をより深く体感できる一台へと進化しました。ボディサイズは手にしっかり馴染むよう再設計され、操作時の安定感と快適性を両立。長時間使用してもストレスを感じさせない仕上がりです。

さらに最大の注目ポイントは、象徴的なリトラクタブルライトの開閉ギミックを搭載したこと。ライトを実際に上げ下げできる仕様となり、実車さながらの演出を手元で楽しめます。

使うたびに“走り”の記憶がよみがえる、『頭文字D』ファンの心を直撃する新生AE86マウスが誕生しました。

ミニカーのような見た目のマウスは、細部のディテールにまでこだわった仕上がりで、ヘッドライト・リアライトも点灯する本格仕様。使わない時はデスクに手のひらサイズのミニカーとして飾っておくことができます。ご購入特典として、オリジナルデザインのマウスパッドが付属します。

（3種のうちいずれか1つが付属）

ぜひこの機会にお求めください。

(C)しげの秀一／講談社

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●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。

●トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。

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●ヘッドライトが開閉可能。

無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様

●特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。3種類のいずれかが当たります。)

商品詳細

付属マウスパッド

サイズ

本体 ：全長10.5cm x 幅4.3cm x 高さ3.8cm

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm

重さ ：およそ 40g

パッド：21.5cm × 18cm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用



JAN

前期：4570138441359 (品番：441359)

後期：4570138441366 (品番：441366)

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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