リサ・パートナーズ、『西新宿プライムスクエア』への投資実行のお知らせ

株式会社リサ・パートナーズ

このたび、株式会社リサ・パートナーズ（以下「RISA」）は、不動産信託受益権の取得・運用を行う合同会社Rオフィス1号への匿名組合出資を通じて、東京都新宿区西新宿に所在するオフィスビル『西新宿プライムスクエア』への投資を実行いたしましたので、お知らせいたします。

本件は、建築費の高騰による新規供給の抑制や、人材確保を目的としたオフィス環境の高度化を背景に、今後も需給の逼迫が続くと見込まれる東京都心部オフィスマーケットの安定性と成長性に着目した投資となります 。

本物件が所在する新宿エリアは、世界一の乗降客数を誇る新宿駅を背景とした知名度の高さや人材確保の優位性を有しており、また、特定の業界に偏らない幅広い産業集積が見られることから、特定業界の不況による影響を受けにくく、安定したオフィスニーズが存在します 。

引続き、RISAグループの不動産投資事業では、「不動産・金融・建築・事業」の融合による独自の価値創造を軸に、資産価値および社会的価値を高める投資・アドバイザリー機能をワンストップで実行・提供してまいります。

本物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175028/table/8_1_cb872ff75436f81f83870c071c69655d.jpg?v=202605200951 ]株式会社リサ・パートナーズ

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