【導入事例】サッポロファクトリーが、リゾームとSparticleの協業により提供するAIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support」を導入！

Sparticle株式会社

Sparticle株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：金田 達也）が開発したAIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support(https://cs.gbase.ai/solution#case-study?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)」が、株式会社リゾーム（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中山 博光）との協業のもと、サッポロ不動産開発株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：富岡 良之）が運営するサッポロファクトリーへ導入されました。

背景：歴史的商業施設が直面する課題

GBase Support - 生成AIが顧客と施設をつなぐ

サッポロファクトリーは、日本人の手による初のビール工場「開拓使麦酒醸造所」の跡地に立つ商業施設です。敷地内には約150のショップやレストランが立ち並び、シンボルであるアトリウム（古代ローマ建築で「中庭」が語源）は地下から4階までの吹抜けになっており、ガラス越しに日差しが注ぐ気持ちのよい空間が特徴です。

これまで同施設では有人によるインフォメーション対応を行っていましたが、案内業務をAIが安定的に担い、スタッフがより付加価値の高い業務に専念できる役割分担を実現するツールとして、音声対話と地図ナビゲーション（フロアマップ連携）を備えた商業施設特化型AIコンシェルジュ「GBase Support(https://cs.gbase.ai/solution#case-study?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)」の導入が決定いたしました。

導入の決め手

導入の決め手となったのは、以下の点です。

- 高い回答精度：問い合わせ自動回答率90%以上を実現- 地図連携機能：回答内容に応じて該当テナントをフロアマップ上に自動表示- シームレスな有人切り替え：AIチャットからボタン操作一本で有人対応へ切り替え可能

■「GBase Support(https://cs.gbase.ai/solution#case-study?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)」を導入した、サッポロファクトリーのインフォメーションカウンター

「GBase Support」を導入した、サッポロファクトリーのインフォメーションカウンター

■「GBase Support」

AIチャットボットでショッピングセンターでの顧客体験向上をサポート

GBase Supportソリューション :https://cs.gbase.ai/solution#case-study?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support

詳細はこちら／https://www.rhizome-e.com/downloads/GbaseSupport_pamph.pdf(https://www.rhizome-e.com/downloads/GbaseSupport_pamph.pdf)

■ サッポロ不動産開発株式会社

https://www.sapporo-re.jp/(https://www.sapporo-re.jp/)

■ サッポロファクトリー

https://sapporofactory.jp/(https://sapporofactory.jp/)

GBase Supportについて

GBase Support(https://cs.gbase.ai/solution#case-study?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)は、Sparticleが開発するAIカスタマーサポートプラットフォームです。生成AIと独自のRAG（検索拡張生成）技術を組み合わせることで、商業施設における多様な問い合わせに対し、高い精度で自動応答を実現します。

公式サイト：https://cs.gbase.ai/

商業施設・百貨店ソリューション：https://cs.gbase.ai/solution#case-study

GBase Support 商業施設・百貨店ソリューション

主な特長：

今後の展望：商業施設向けAIソリューションのさらなる進化へ

- 専用アプリのインストール不要（Webブラウザから即座に利用可能）- 店舗・施設情報の事前学習と自動更新機能で常に最新のナレッジベースを維持- チャット＋フロアマップのピン表示で、行きたい場所をわかりやすく案内- 10言語対応（日本語・英語・中国語・韓国語等、今後さらに拡充予定）- チャット・音声入力に対応した柔軟なインターフェース- 24時間対応による有人対応の削減と対応品質の平準化

Sparticleでは、商業施設・百貨店向けのAI活用支援をさらに強化してまいります。

業界特化型モデルの開発

商業施設の運営ノウハウ・テナント情報・来館者行動など、業界固有の知識を深く理解したAIモデルの構築を推進。より精度の高い応答と、施設ごとのカスタマイズ対応を実現します。

マルチモーダルAIへの対応拡充

フロアマップ・テナント写真・イベント画像など、商業施設特有のビジュアルデータを活用した解析機能の提供を予定。「写真を見せるだけで目的地へ案内」「空席状況のビジュアル確認」など、テキスト×画像を組み合わせたより直感的な情報検索を実現します。

エージェント機能による業務自動化の推進

GBase Supportでは、今後以下のような機能拡張を計画しています。

- 複数システム横断での統合検索（POS・在庫・予約システムとの連携）- インフォメーション対応ログからの課題検知と改善提案- 定型レポート（来館者数・問い合わせ傾向等）の自動生成- 分析ダッシュボードインバウンド対応のさらなる強化

訪日外国人旅行者の増加に対応し、対応言語の拡充（現在10言語）と、より自然な音声対話機能の向上を図ります。専用アプリ不要で、誰もが即座に利用できる環境を整備することで、あらゆる来館者にストレスレスな体験を提供します。

「商業施設のお客様が持つ膨大なナレッジと来館者データを、AIで最大限に活用できる環境を提供していきたい」と、Sparticle開発チームは語ります。商業施設に最適化されたAIで、運営効率と顧客体験の両立を支援します。

会社概要

Sparticle株式会社

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町6-12 日本橋森ビル3F

代表者：代表取締役 金田達也

事業内容：

・AIコンサルティング

・AI研究開発

・AIプロダクト開発

・SaaS / クラウド導入支援

公式サイト：https://www.sparticle.com/

株式会社リゾーム

株式会社リゾームは、「気づきを“かたち”に未来をITでリードする」をミッションとして掲げ、商業施設やショップ向けに、分析・リーシング・運営業務・販売促進の4つの分野にわたるソリューションを展開しています。顧客情報の集計・分析や、売上・賃料分析を支援する「戦略会議NEXT」、全国の商業施設6,400施設と約25万ショップ・ブランドを登録したショップ出退店データベース「SC GATE（エスシーゲート）」、商業施設の運営業務を一元管理し、効率化を支援するクラウドサービス「BOND WORKS（ボンドワークス）」、生成AIがリーシング業務をMicrosoft・Azureのセキュアな環境で支援するクラウドサービス「商業施設リーシングAI／PROCOCO（プロココ）」などを主要なソリューションとして提供しています。

サッポロファクトリー

サッポロ不動開発株式会社が管理・運営するサッポロファクトリーは、日本人の手による初のビール工場跡地に立つ商業施設です。ガラス越しに日差しが注ぐアトリウムをシンボルに、約150のショップやレストランが出店しています。

URL：sapporofactory.jp/

お問い合わせ先

Sparticle株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://news.sparticle.com/contact/

TEL：03-3527-2828