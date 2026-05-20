【フジテレビ】『パペットスンスン』Vol.１ Blu-ray／DVD 2026年 ７月15日(水) 発売決定！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』（全国ネット／『めざましテレビ』内毎週水曜７時40分頃放送）。この度、７月15日（水）にファン待望のBlu-ray＆DVD発売が決定しました。

『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年５月現在で350万人を突破。昨年３月に発表された“高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング”（株式会社アイ・エヌ・ジー調べ）では第３位を獲得するなど、若者を中心に話題沸騰中。そんなスンスンの日常を切り取ったショートムービー『パペットスンスン』は、スンスンとノンノンの秘密基地やキャベツ畑などを舞台とした全編オリジナルの完全新作。好奇心いっぱいのスンスンと仲間たちがくり広げる“ふんわりパペットムービー”です。

７月15日（水）に発売を迎えるBlu-ray＆DVDは、豪華版と通常版の２形態で登場。豪華版には、スマートフォンをかざすと期間限定で本パッケージ収録映像が視聴可能な【NFCキーホルダー】、秘密基地を背景にしたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの【ジオラマアクリルスタンド】、【スリーブ付きポストカードセット】と、他では手に入らない貴重な豪華グッズが盛りだくさん！

通常版ＤＶＤにはショートムービーのワンシーンを切り取った【フィルムシート２枚セット】入り。豪華版・通常版共通の特典映像には【ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV】と、『2025 FNS歌謡祭』（2025年12月３日放送）でフジテレビ社屋を巡りながら歌うスンスンが大きな話題となった【FNS歌謡祭『とてと』】が収録されます。

いつでもどこでも、テレビやお手元のスマートフォンなどでスンスンをお楽しみいただけるファン必見のアイテムです。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

【商品概要】

■豪華版Blu-ray／DVD

発売日：７月15日（水）

【特典映像】 ※豪華版・通常版 共通

●ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV

●FNS歌謡祭『とてと』

【封入特典】

●NFCキーホルダー【本編・特典映像収録】

スマートフォンをかざすと、期間限定で本パッケージ収録映像が視聴できるNFC内蔵キーホルダー

です。

【ストリーミング視聴期間】2026年７月14日(火)10時～2029年７月16日（月）12時59分まで

※配信スケジュールは変更になる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

●ジオラマアクリルスタンド

●スリーブ付きポストカードセット

■通常版DVD

発売日：７月15日（水）

【特典映像】 ※豪華版・通常版 共通

●ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV

●FNS歌謡祭『とてと』

【封入特典】

●フィルムシート２枚セット

※内容・名称は予告なく変更となる場合がございます。

■キャスト

スンスン ノンノン ゾンゾン ツクツク

■スタッフ

原 作：パペットスンスン

主 題 歌 ：『とてと』

（アーティスト：パペットスンスン 作詞：パペットスンスン 作曲/編曲：Carlos K.

Echoes / Sony Music Entertainment(Japan) Inc.）

監 督：青松拓馬（ドワーフ）

撮 影：米澤佳州子 照明：藤江立 美術：鈴木千佳子

オフライン編集：米倉哲

音 響 効 果：金田良

編集スタジオ：IMAGICA Lab.

映像プロデューサー：加島貴彦 関原崇将

制作プロダクション：CHOCOLATE Inc.

プロデューサー：佐藤帆奈美 小橋美友 菅原花

アシスタントプロデューサー：佐藤まい

制 作：PS committee

【パペットスンスンについて】

パペットの国〈トゥーホック〉には、 ふしぎがいっぱい。

６才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X ： https://x.com/puppet_sunsun

YouTube ： https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト ： https://puppetsunsun.com

ショートムービー『パペットスンスン』Blu-ray／DVD Vol.１ ７月15日（水）発売

Blu-ray 豪華版 TCBD-1934 価格：13,200円(税込)/12,000円(税抜)

【仕様】2025年／日本／カラー／本編29分＋特典映像３分／16:9 1080i High Definition／１層／音声：リニアPCM2.0chステレオ／１～26話／１枚組

DVD 豪華版 TCED-8546 価格：12,100円(税込)/11,000円(税抜)

【仕様】2025年／日本／カラー／本編29分＋特典映像３分／16：9LB／片面１層／音声：ドルビーデジタル2.0chステレオ／１～26話／１枚組

DVD 通常版 TCED-8547 価格：3,300円(税込)/3,000円(税抜)

【仕様】2025年／日本／カラー／本編29分＋特典映像３分／16：9LB／片面１層／音声：ドルビーデジタル2.0chステレオ／１～26話／１枚組

※2025年７月２日（水）～2025年12月24日（水）放送分

発売元：フジテレビジョン 販売元：TCエンタテインメント (C)PUPPET SUNSUN/PS committee