日本衛星ベース地球観測市場は11.02%のCAGRで2034年までに663.7百万米ドルを超えると予測されています
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日本における衛星地球観測市場レポート 2026-2034
日本の衛星地球観測市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本の衛星地球観測市場：種類別、衛星軌道別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」と題する包括的な市場情報レポートを発表しました。
本報告書によると、日本の衛星地球観測市場は2025年に2億5900万米ドルに達し、2034年には6億6370万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.02%となる見込みである。
日本の衛星地球観測市場は、重要な転換期を迎えている。二つの構造的な力が同時に需要を変革している。一つは、国家安全保障や国境監視を支援する情報収集・監視・偵察（ISR）活動における衛星画像の利用加速、もう一つは、農業、インフラ計画、気候サービス、災害リスク管理といった分野における地球観測データの活用拡大である。
これは漸進的な移行ではありません。市場は根本的な技術革新の過程にあり、従来のリモートセンシングデータセットから、複数の軌道構成でリアルタイムかつ高解像度の地球画像を提供できる、AIを活用した統合型地理空間分析プラットフォームへと移行しています。その結果、日本全国の防衛、農業、エネルギー、都市開発といった分野で、革新的な価値創造が実現しています。
投資前に市場の可能性を評価しましょう - レポートサンプルを入手してください：https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-satellite-based-earth-observation-market/requestsample
日本の衛星地球観測市場の動向と推進要因
災害管理における必須事項が戦略的導入を推進する
地震、津波、火山噴火、台風といった自然災害に対する日本の地理的脆弱性を考えると、衛星による地球観測は、単なる任意投資ではなく、国家にとって不可欠なインフラ資産である。リアルタイムの衛星データは、地上システムでは再現できない規模での早期警報システム、迅速な災害後評価、そして連携のとれた緊急対応を可能にする。
災害対策と危機対応を強化するための、タイムリーかつ正確な地理空間情報への需要は、日本の衛星地球観測市場における一貫した構造的な推進力となっている。政府機関、地方自治体の計画策定機関、および民間防衛組織は、地球観測データおよび付加価値サービスの積極的な機関購入者である。
防衛・情報関連用途の市場範囲が拡大
日本の防衛投資の増加と国家安全保障戦略の進化に伴い、衛星を利用したISR（情報収集・監視・偵察）能力に対する需要が大幅に高まっている。海上活動の監視、国境情勢の追跡、軍事作戦計画の支援などには、高解像度で信頼性の高い衛星画像が最小限の遅延で提供されることが不可欠である。
政府の防衛近代化の優先事項と商用衛星の能力が一致することで、JAXA、PASCO、NEC、日本リモートセンシング技術センター（RESTEC）といった国内企業だけでなく、日本市場で積極的に事業を展開しているエアバスSEなどの海外企業にとっても、収束の機会が生まれている。
環境モニタリングおよび気候政策の要件
日本の環境持続可能性への取り組みと国際気候協定に基づく義務は、衛星を利用した環境モニタリングソリューションに対する機関の需要を拡大させている。活用事例としては、森林破壊の監視、海岸侵食の追跡、都市化の評価、汚染の検出、農作物の収穫量予測などが挙げられる。
日本における衛星地球観測市場レポート 2026-2034
日本の衛星地球観測市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本の衛星地球観測市場：種類別、衛星軌道別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」と題する包括的な市場情報レポートを発表しました。
本報告書によると、日本の衛星地球観測市場は2025年に2億5900万米ドルに達し、2034年には6億6370万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.02%となる見込みである。
日本の衛星地球観測市場は、重要な転換期を迎えている。二つの構造的な力が同時に需要を変革している。一つは、国家安全保障や国境監視を支援する情報収集・監視・偵察（ISR）活動における衛星画像の利用加速、もう一つは、農業、インフラ計画、気候サービス、災害リスク管理といった分野における地球観測データの活用拡大である。
これは漸進的な移行ではありません。市場は根本的な技術革新の過程にあり、従来のリモートセンシングデータセットから、複数の軌道構成でリアルタイムかつ高解像度の地球画像を提供できる、AIを活用した統合型地理空間分析プラットフォームへと移行しています。その結果、日本全国の防衛、農業、エネルギー、都市開発といった分野で、革新的な価値創造が実現しています。
投資前に市場の可能性を評価しましょう - レポートサンプルを入手してください：https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-satellite-based-earth-observation-market/requestsample
日本の衛星地球観測市場の動向と推進要因
災害管理における必須事項が戦略的導入を推進する
地震、津波、火山噴火、台風といった自然災害に対する日本の地理的脆弱性を考えると、衛星による地球観測は、単なる任意投資ではなく、国家にとって不可欠なインフラ資産である。リアルタイムの衛星データは、地上システムでは再現できない規模での早期警報システム、迅速な災害後評価、そして連携のとれた緊急対応を可能にする。
災害対策と危機対応を強化するための、タイムリーかつ正確な地理空間情報への需要は、日本の衛星地球観測市場における一貫した構造的な推進力となっている。政府機関、地方自治体の計画策定機関、および民間防衛組織は、地球観測データおよび付加価値サービスの積極的な機関購入者である。
防衛・情報関連用途の市場範囲が拡大
日本の防衛投資の増加と国家安全保障戦略の進化に伴い、衛星を利用したISR（情報収集・監視・偵察）能力に対する需要が大幅に高まっている。海上活動の監視、国境情勢の追跡、軍事作戦計画の支援などには、高解像度で信頼性の高い衛星画像が最小限の遅延で提供されることが不可欠である。
政府の防衛近代化の優先事項と商用衛星の能力が一致することで、JAXA、PASCO、NEC、日本リモートセンシング技術センター（RESTEC）といった国内企業だけでなく、日本市場で積極的に事業を展開しているエアバスSEなどの海外企業にとっても、収束の機会が生まれている。
環境モニタリングおよび気候政策の要件
日本の環境持続可能性への取り組みと国際気候協定に基づく義務は、衛星を利用した環境モニタリングソリューションに対する機関の需要を拡大させている。活用事例としては、森林破壊の監視、海岸侵食の追跡、都市化の評価、汚染の検出、農作物の収穫量予測などが挙げられる。