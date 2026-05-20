日本のモバイルゲーム市場、2034年までに199億米ドルの収益を創出――9.90%という急成長率で拡大
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日本のモバイルゲーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のモバイルゲーム市場：種類別、デバイスタイプ別、プラットフォーム別、ビジネスモデル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のモバイルゲーム市場は2025年に83億米ドルに達し、2034年には199億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.90%となる見込みである。
日本はゲーム総収益で世界第3位にランクインしており、世界のゲーム支出の9.1%を占めている。これは、世界のプレイヤーベースに占める割合がわずか2.2%であるにもかかわらず、あらゆるゲームセグメントの中で最大の収益化ギャップとなっている。このことは、日本のモバイルユーザーが世界のパブリッシャーにとってどれほど貴重な存在であるかを示している。モバイルゲームは、日本におけるゲーム総収益の大部分を占める主要なセグメントであり、深く根付いたガチャ型課金文化、強力な国内IPフランチャイズ、そして通勤生活が生み出す理想的な日常的なモバイル利用パターンによって牽引されている。
日本のモバイルゲーム市場は、独自の文化的特徴によって特徴づけられています。日本のプレイヤーは、ストーリー性の高い体験、アニメ風の美学、そして人気の国内フランチャイズをフィーチャーしたIPベースのタイトルを好みます。日本のモバイルゲーム文化に深く根付いたガチャ（ランダムドロップ）収益化モデルは、ユーザー1人当たりの平均収益（ARPU）を極めて高くし、比較的小規模なユーザーベースにもかかわらず、日本を世界で最も価値のあるモバイルゲーム市場の1つにしています。日本のモバイルゲーム市場は2024年に1兆7420億円（円ベースで前年比+16.2%）に達しましたが、為替の逆風により米ドルでは異なる状況となっています。これは、為替レートが成長を覆い隠している場合でも、日本のモバイル市場が実質的な消費支出の面で確実に成長していることを改めて示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-mobile-gaming-market/requestsample
主要な市場推進要因
IPを活用したガチャ収益化と高ARPU文化
日本のモバイルゲーム市場は、ガチャ方式の収益化モデルによって構造的に支えられています。ガチャとは、プレイヤーがゲーム内通貨（獲得または購入）を使ってランダムな報酬を得る仕組みで、日本のゲーム文化に深く根付いており、ユーザーあたりの収益が非常に高いのが特徴です。日本は購買力の高い、コンテンツ重視のプレミアム市場です。国内で開発されたIPベースのゲームは、ダウンロード数と収益ランキングの上位を常に占めており、『モンスターストライク』、『ウマ娘プリティーダービー』、『ドラゴンクエストウォーク』といった代表的な国内タイトルは、日本の消費者の嗜好に合わせて開発・収益化された日本限定IPの持続的な商業的影響力を証明しています。
ガチャモデルの収益ポテンシャルは、日本の洗練されたプレイヤーの消費習慣と、デジタルコンテンツへの課金に対する文化的な受容度の高さによってさらに強化されています。スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスは、今後大幅な市場成長が見込まれ、日本のモバイル市場で61.4%という圧倒的なシェアを占めると予想されています。また、強力な知的財産に支えられたRPGは相当な市場シェアを維持しており、ロールプレイングゲームはあらゆるジャンルの中でセッションあたりの収益が最も高いゲームとなっています。こうしたプレミアムデバイスの普及率、強力な知的財産への忠誠心、そして消費意欲の高さが相まって、モバイルゲームパブリッシャーにとって他に類を見ない高収益環境が生まれています。
日本のモバイルゲーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のモバイルゲーム市場：種類別、デバイスタイプ別、プラットフォーム別、ビジネスモデル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のモバイルゲーム市場は2025年に83億米ドルに達し、2034年には199億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.90%となる見込みである。
日本はゲーム総収益で世界第3位にランクインしており、世界のゲーム支出の9.1%を占めている。これは、世界のプレイヤーベースに占める割合がわずか2.2%であるにもかかわらず、あらゆるゲームセグメントの中で最大の収益化ギャップとなっている。このことは、日本のモバイルユーザーが世界のパブリッシャーにとってどれほど貴重な存在であるかを示している。モバイルゲームは、日本におけるゲーム総収益の大部分を占める主要なセグメントであり、深く根付いたガチャ型課金文化、強力な国内IPフランチャイズ、そして通勤生活が生み出す理想的な日常的なモバイル利用パターンによって牽引されている。
日本のモバイルゲーム市場は、独自の文化的特徴によって特徴づけられています。日本のプレイヤーは、ストーリー性の高い体験、アニメ風の美学、そして人気の国内フランチャイズをフィーチャーしたIPベースのタイトルを好みます。日本のモバイルゲーム文化に深く根付いたガチャ（ランダムドロップ）収益化モデルは、ユーザー1人当たりの平均収益（ARPU）を極めて高くし、比較的小規模なユーザーベースにもかかわらず、日本を世界で最も価値のあるモバイルゲーム市場の1つにしています。日本のモバイルゲーム市場は2024年に1兆7420億円（円ベースで前年比+16.2%）に達しましたが、為替の逆風により米ドルでは異なる状況となっています。これは、為替レートが成長を覆い隠している場合でも、日本のモバイル市場が実質的な消費支出の面で確実に成長していることを改めて示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-mobile-gaming-market/requestsample
主要な市場推進要因
IPを活用したガチャ収益化と高ARPU文化
日本のモバイルゲーム市場は、ガチャ方式の収益化モデルによって構造的に支えられています。ガチャとは、プレイヤーがゲーム内通貨（獲得または購入）を使ってランダムな報酬を得る仕組みで、日本のゲーム文化に深く根付いており、ユーザーあたりの収益が非常に高いのが特徴です。日本は購買力の高い、コンテンツ重視のプレミアム市場です。国内で開発されたIPベースのゲームは、ダウンロード数と収益ランキングの上位を常に占めており、『モンスターストライク』、『ウマ娘プリティーダービー』、『ドラゴンクエストウォーク』といった代表的な国内タイトルは、日本の消費者の嗜好に合わせて開発・収益化された日本限定IPの持続的な商業的影響力を証明しています。
ガチャモデルの収益ポテンシャルは、日本の洗練されたプレイヤーの消費習慣と、デジタルコンテンツへの課金に対する文化的な受容度の高さによってさらに強化されています。スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスは、今後大幅な市場成長が見込まれ、日本のモバイル市場で61.4%という圧倒的なシェアを占めると予想されています。また、強力な知的財産に支えられたRPGは相当な市場シェアを維持しており、ロールプレイングゲームはあらゆるジャンルの中でセッションあたりの収益が最も高いゲームとなっています。こうしたプレミアムデバイスの普及率、強力な知的財産への忠誠心、そして消費意欲の高さが相まって、モバイルゲームパブリッシャーにとって他に類を見ない高収益環境が生まれています。