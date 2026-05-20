すみだ北斎美術館（東京・墨田区）は、2026年6月23日（火）～8月30日（日）まで、開館10周年記念 「北斎 広重 ふたりの富士、それぞれの富士」を開催いたします。

ダイナミックな描写と奇想に満ちた大胆な構図で、私たちの記憶に残る傑作を世に送り出した葛飾北斎。一方、温和な筆致で名所絵（風景画）のリアリティーを追求し、数々の心に残る名作を発表した歌川広重。北斎は浮世絵の中で名所絵を主要なジャンルに押し上げ、広重はその人気を長きにわたって支え、圧倒的な支持を受けたため、37歳の年齢差がありながら両者はライバルとして注目されることも少なくありません。本展では、開館10周年を記念し、この浮世絵の名所絵を代表する二人の巨匠が手がけた富士山のシリーズ作品を中心に展示し、その表現方法の違いや影響関係などを丹念に比較することによって、それぞれの個性を浮き彫りにします。北斎の名作「冨嶽三十六景」を約4年ぶりに前後期あわせて全点展示するほか、広重の「冨士三十六景」シリーズ全点および「不二三十六景」シリーズも展示します。北斎と広重それぞれがめざした作品世界に触れていただければ幸いです。

開催概要

●観覧日当日に限り、4階『北斎を学ぶ部屋』、常設展プラスもご覧になれます。

●一般以外の料金対象者は、年齢等の確認できるものをご提示ください。

●障がい者手帳をご提示の方は、付添の方1名まで障がい者料金でご覧いただけます。

●前売券及び当日観覧券・オンラインチケットの発売日・販売方法や、各種割引の詳細、団体でのご来館（事前予約優先制）、最新のイベント情報については、すみだ北斎美術館の公式ホームページをご覧ください。

主な出品作品



葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

吉野石膏コレクション

すみだ北斎美術館寄託（通期）※

歌川広重「不二三十六景 相模七里か浜風波」山梨県立美術館蔵（後期）



歌川広重「冨士三十六景 駿河薩タ之海上」

町田市立国際版画美術館蔵（前期）

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」

すみだ北斎美術館蔵（通期）※



葛飾北斎「冨嶽三十六景 山下白雨」

吉野石膏コレクション

すみだ北斎美術館寄託（通期）※

歌川広重「不二三十六景 駿河冨士沼」

太田記念美術館蔵（後期）



二代歌川国輝「冨士山諸人参詣之図」

山梨県立博物館蔵（前期）

歌川広重「名所江戸百景 目黒新冨士」

東京藝術大学蔵（前期）

※ 通期の表記のあるものは、 半期で同タイトルの作品に展示替えをします

関連イベント

■ 講演会「富士塚をめぐる北斎のヒミツ・広重のキモチ」

日時 6月27日（土）14：00～15：30（開場13：30）

講師 有坂蓉子氏（美術家）

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（事前申込制・応募者多数の場合抽選）※詳細は公式ホームページを通じてお知らせします

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

■ 講演会「浮世絵師、富士を描くー北斎と広重を中心にー」

日時 8月15日（土）14：00～15：30（開場13：30）

講師 大久保純一（すみだ北斎美術館館長）

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（事前申込制・応募者多数の場合抽選）※詳細は公式ホームページを通じてお知らせします

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

■スライドトーク

日時 7月18日（土）、8月8日（土）各日14：00～14：30（開場13：30）

講師 本展担当学芸員

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（先着順・各回開場時間から整理券配布）

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

◎最新の状況は、公式ホームページにてご確認ください

オンラインチケットのご案内

ご来館当日に受付に並ばずにご入館いただけますので、下のリンクからぜひご利用ください。

https://art-ap.passes.jp/user/e/hokusaihiroshige/

※販売数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

※各種割引サービスでのご購入は、当館受付でのみ取り扱いとなります。（日時指定制・枚数に限りあり）

※提携館等各種割引は当日券窓口のみ扱い。

すみだ北斎美術館について

すみだ北斎美術館（墨田区亀沢）は、浮世絵師・葛飾北斎（1760-1849）が生まれ、生涯のほとんどを過ごしたゆかりの地に2016 年に開館しました。開館以来、展覧会事業や教育普及事業を通して北斎の生涯や作品を発信しています。

【開館時間】9:30～17:30（入館は17:00 まで）

【休館日】毎週月曜日（月曜が祝日または振替休日の場合はその翌平日）、年末年始

【所在地】〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-7-2

【アクセス】都営地下鉄大江戸線「両国駅」A3 出口より徒歩5 分、JR 総武線「両国駅」東口より徒歩9 分

【お問い合わせ】03-6658-8936 （9:30～17:30 ※休館日を除く）

ホームページ ： https://hokusai-museum.jp/

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