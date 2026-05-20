日本の歯科用接着剤市場規模、シェア、動向、成長予測および将来見通し 2025年～2035年
KD Market Insightsは、『日本の歯科用接着剤市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう構成されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、およびそれら企業のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
歯科用接着剤は、「義歯安定剤」とも呼ばれ、義歯を歯ぐきに固定し、安定性と快適性を提供するために使用される製品です。これらの接着剤は、ペースト、粉末、ストリップの形態で提供され、唾液を吸収して柔軟な層を形成し、骨の萎縮によって生じた隙間を埋めることで機能します。適切に使用すれば安全ですが、亜鉛を含む製品を過剰に使用すると健康問題を引き起こす可能性があります。日本では、先進技術への嗜好と都市化の進展により、若年層を中心に審美歯科への関心が高まっており、これが日本市場における歯科用接着剤需要を押し上げています。日本の歯科用接着剤市場の主要企業には、Dentsply Sirona、GC Corporation、GluStitch、Pulpdentなどがあり、これらのメーカーはスマートかつ環境配慮型ソリューションの導入において主導的役割を果たしています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/698
日本の歯科用接着剤市場規模およびシェア
日本の歯科用接着剤市場は、修復歯科、審美歯科治療、および先進的接着技術への需要増加により、大きな成長を遂げています。
日本の歯科用接着剤市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％を記録し、2035年末までに市場規模が6億2,540万米ドルに達すると予測されています。
接着剤製品は、虫歯充填、クラウン、ブリッジ、ベニア、矯正治療などの修復処置に幅広く使用されていることから、最大の市場シェアを占めています。
歯科医院は、日本全体で審美および修復歯科治療件数が増加していることにより、市場シェアの大部分を占めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349825/images/bodyimage1】
主な市場成長要因
高齢化人口の増加：
日本の高齢者人口の増加により、修復歯科、義歯、クラウン、インプラントへの需要が高まっており、歯科用接着剤の使用拡大につながっています。
審美歯科需要の増加：
ベニア、ラミネート、コンポジットボンディングなどの審美歯科処置への関心増加が、市場成長を大きく後押ししています。審美歯科処置の約49％が接着剤用途を伴っています。
口腔健康意識の向上：
口腔衛生および予防歯科ケアに対する意識向上により、定期的な歯科検診や修復治療が促進されています。
歯科疾患の高い有病率：
子どもから成人に至るまで、虫歯、歯の腐食、歯周病の増加により、歯科用ボンディング材やシーラントへの需要が拡大しています。
歯科技術の進歩：
CAD/CAMシステム、デジタル歯科、セルフエッチ接着剤、高度なレジンベース材料の導入により、接着効率および治療成果が向上しています。
政府の口腔健康プログラム：
予防歯科ケアや小児口腔健康を推進する公的医療施策が、歯科用シーラントおよび接着剤需要に好影響を与えています。
歯科用接着剤は、「義歯安定剤」とも呼ばれ、義歯を歯ぐきに固定し、安定性と快適性を提供するために使用される製品です。これらの接着剤は、ペースト、粉末、ストリップの形態で提供され、唾液を吸収して柔軟な層を形成し、骨の萎縮によって生じた隙間を埋めることで機能します。適切に使用すれば安全ですが、亜鉛を含む製品を過剰に使用すると健康問題を引き起こす可能性があります。日本では、先進技術への嗜好と都市化の進展により、若年層を中心に審美歯科への関心が高まっており、これが日本市場における歯科用接着剤需要を押し上げています。日本の歯科用接着剤市場の主要企業には、Dentsply Sirona、GC Corporation、GluStitch、Pulpdentなどがあり、これらのメーカーはスマートかつ環境配慮型ソリューションの導入において主導的役割を果たしています。
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日本の歯科用接着剤市場規模およびシェア
日本の歯科用接着剤市場は、修復歯科、審美歯科治療、および先進的接着技術への需要増加により、大きな成長を遂げています。
日本の歯科用接着剤市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％を記録し、2035年末までに市場規模が6億2,540万米ドルに達すると予測されています。
接着剤製品は、虫歯充填、クラウン、ブリッジ、ベニア、矯正治療などの修復処置に幅広く使用されていることから、最大の市場シェアを占めています。
歯科医院は、日本全体で審美および修復歯科治療件数が増加していることにより、市場シェアの大部分を占めています。
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主な市場成長要因
高齢化人口の増加：
日本の高齢者人口の増加により、修復歯科、義歯、クラウン、インプラントへの需要が高まっており、歯科用接着剤の使用拡大につながっています。
審美歯科需要の増加：
ベニア、ラミネート、コンポジットボンディングなどの審美歯科処置への関心増加が、市場成長を大きく後押ししています。審美歯科処置の約49％が接着剤用途を伴っています。
口腔健康意識の向上：
口腔衛生および予防歯科ケアに対する意識向上により、定期的な歯科検診や修復治療が促進されています。
歯科疾患の高い有病率：
子どもから成人に至るまで、虫歯、歯の腐食、歯周病の増加により、歯科用ボンディング材やシーラントへの需要が拡大しています。
歯科技術の進歩：
CAD/CAMシステム、デジタル歯科、セルフエッチ接着剤、高度なレジンベース材料の導入により、接着効率および治療成果が向上しています。
政府の口腔健康プログラム：
予防歯科ケアや小児口腔健康を推進する公的医療施策が、歯科用シーラントおよび接着剤需要に好影響を与えています。