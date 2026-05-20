ワイヤレスイヤホン市場規模は、2025年に541億米ドルと推定され、2036年までに1兆7,542.5億米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年の予測期間中、年平均成長率は37.2％

ワイヤレスイヤホン市場規模は、2025年に541億米ドルと推定され、2036年までに1兆7,542.5億米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年の予測期間中、年平均成長率は37.2％