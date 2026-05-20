2026年5月20日、箏奏者渡邊香澄による『伝えたい箏-koto-V』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/代表取締役：金野貴明）は、2026年5月20日(水)、箏奏者渡邊香澄による『伝えたい箏-koto-V』を全国リリースいたします。
CDデビュー10周年を記念して制作された今作は、ソロの他、彼女の代名詞ともいえる箏だけのワンマンオーケストレーション曲（多重録音）で満載のラインナップとなっています。
ボーナストラックには原点に返り、13絃箏と尺八で「春の海」を全曲披露。
贅沢な1枚をお楽しみください。
渡邊香澄 /「伝えたい箏-koto-V」
発売日 2026年05月20日
制作・発売元 : ティートックレコーズ
販売元 : ディスクユニオン
メンバー
25絃箏＆17絃箏＆箏/ 渡邊香澄
尺八/ 白倉柳一
プロデュース & トータルエンジニア 金野貴明
【録音】
2025-2026 ティートックスタジオにて収録
1 春よ、来い(O.Dub）
2 砂山 （Solo）
3 愛燦燦（O.Dub）
4 荒城の月 （Solo）
5 禁じられた遊び（O.Dub）
6 通りゃんせ（Solo）
7 ゴンドラの唄（Solo）
8 Over the rainbow （Solo）
9 ひまわり（O.Dub）
10 蘇州夜曲 （Solo）
11 人生の扉（O.Dub）
12 春の海（Duo)
ティートックレコーズより2016年にメジャーデビューし、この10年で5枚のアルバム、アナログレコード1枚をリリースした渡邊。精力的に活動を続け、今作品は6枚目のアルバムとなる。
邦楽本来の楽曲は1曲が20分以上あるものが通常で、馴染みのない方にはなかなか興味も持ってもらえない。そのためまだマイナー感が強い。そういった事を払拭し、もっと沢山の方に興味を持ってほしいという思いからこのシリーズを開始した。耳なじみの曲は人々に受け入れられやすく、渡邊は演奏を聴いて下さったお客様から「固定概念が崩れて楽しかった」「箏をやめていたが再開した」等という方が増えて嬉しいと語る。
このアルバムもリスナーからのリクエストを多く取り入れた力作となっている。この10年で学んだ事を活かした独奏と多重録音、それぞれで魅せる表現をぜひ聴きとっていただきたい。
渡邊 香澄プロフィール
東京藝術大学音楽学部邦楽科 箏曲生田流専攻卒業。
箏を大畠博子氏・25絃箏を野坂操壽氏・作曲を肥後一郎氏に師事。
25絃箏による巾広い楽曲を取り入れた演奏スタイルは、邦楽ファンのみならず、初めて箏を聴く人にも喜ばれている。
2016年3月 ティートックレコーズよりオール箏によるアルバム「伝えたい箏-koto-」でメジャーデビュー。
世代を問わず愛されている曲を奏者一人で創り上げたこの1枚は、 「これまでにない」と好評を博す。
同年7月、2018年7月HYPER JAPAN（ロンドン）に出演。
2017年2月、9月、2018年1月 JAPAN EXPO THAILAND(バンコク）に出演。
2017年10月 セカンドアルバム「伝えたい箏-koto-2」をリリース。
ツアー12か所を成功させる。
2018年 人気アニメ「この音とまれ！」アルバムレコーディングに参加、邦楽ランキング一位を取得。
放送されたTV番組内の音楽も担当、関連イベントにも出演。
2019年4月～2023年5月 演奏活動の節目として全国47都道府県70カ所でのLIVEを 達成。（コロナ禍は1年間自粛）
2021年6月 25絃箏誕生30周年を記念し、3rdアルバム「伝えたい箏-koto-3」をリリース。
（複数のカテゴリーでamazonランキング一位を取得）
8月 中国の全世界配信アプリゲーム『原神』音楽制作に参加。
MVでは東京フィルハーモニー交響楽団と共演。
9月 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会_文化プログラム「Tokyo Tokyo FESTIVAL」に出演。
10月 ニューアルバム「絃」（いと）を全国リリース。
2022年5月 アメリカ・ワシントン大学にて招待演奏。
6月 アナログレコード「伝えたい箏コレクション」を全国リリース。
2024年10月 世界初となる25絃箏をメインとしたフルバンド編成での「伝えたい箏_-koto-4」をリリース。amazonランキング一位。
2025年3月 リーディングオペラ「蝶々夫人」に出演。
2026年5月 CDデビュー10周年を記念し、ティ―トックレコーズより「伝えたい箏-koto-5」をリリース。
アルバムリリースツアー（東京公演４/18 、青森公演5/16 ともに終了）
●6 月13 日（土）新潟
場所：ギャラリー蔵織（新潟県新潟市中央区西堀前通1-700）時間：(1)10:30 開場 / 11:00 開演
(2)13:30 開場 / 14:00 開演
(2 回公演となります。プログラムは同じ）
友情出演：奥村京子（箏）
チケット：3000 円
お申込み：025-225-0300( コンチェルト)
●6 月14 日（日）長野
場所：ロズベリーカフェ（長野県長野市大字鶴賀田町2194-12)
時間：14:30 開場 / 15:00 開演
チケット：3500 円（1 ドリンク別） お申込み：070-8970-3335
●７月10 日（金）愛知
場所：アコースティックスペースひこざえもん
（愛知県一宮市本町2-3-2 イトカンビル1F)
時間：3000 円（1 ドリンク別）
チケット：18:30 開場 / 19:00 開演 お申込み：0586-72-9118
●7 月11 日（土）大阪
場所：13BASE（大阪府大阪市淀川区新北野1-9-29)
時間：18:30 開場 / 19:00 開演
チケット：3500 円（1 ドリンク付き） お申込み：06-6301-0888
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL:https://www.t-tocrecords.net/
E-mail:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349792/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
CDデビュー10周年を記念して制作された今作は、ソロの他、彼女の代名詞ともいえる箏だけのワンマンオーケストレーション曲（多重録音）で満載のラインナップとなっています。
ボーナストラックには原点に返り、13絃箏と尺八で「春の海」を全曲披露。
贅沢な1枚をお楽しみください。
発売日 2026年05月20日
制作・発売元 : ティートックレコーズ
販売元 : ディスクユニオン
メンバー
25絃箏＆17絃箏＆箏/ 渡邊香澄
尺八/ 白倉柳一
プロデュース & トータルエンジニア 金野貴明
【録音】
2025-2026 ティートックスタジオにて収録
1 春よ、来い(O.Dub）
2 砂山 （Solo）
3 愛燦燦（O.Dub）
4 荒城の月 （Solo）
5 禁じられた遊び（O.Dub）
6 通りゃんせ（Solo）
7 ゴンドラの唄（Solo）
8 Over the rainbow （Solo）
9 ひまわり（O.Dub）
10 蘇州夜曲 （Solo）
11 人生の扉（O.Dub）
12 春の海（Duo)
ティートックレコーズより2016年にメジャーデビューし、この10年で5枚のアルバム、アナログレコード1枚をリリースした渡邊。精力的に活動を続け、今作品は6枚目のアルバムとなる。
邦楽本来の楽曲は1曲が20分以上あるものが通常で、馴染みのない方にはなかなか興味も持ってもらえない。そのためまだマイナー感が強い。そういった事を払拭し、もっと沢山の方に興味を持ってほしいという思いからこのシリーズを開始した。耳なじみの曲は人々に受け入れられやすく、渡邊は演奏を聴いて下さったお客様から「固定概念が崩れて楽しかった」「箏をやめていたが再開した」等という方が増えて嬉しいと語る。
このアルバムもリスナーからのリクエストを多く取り入れた力作となっている。この10年で学んだ事を活かした独奏と多重録音、それぞれで魅せる表現をぜひ聴きとっていただきたい。
渡邊 香澄プロフィール
東京藝術大学音楽学部邦楽科 箏曲生田流専攻卒業。
箏を大畠博子氏・25絃箏を野坂操壽氏・作曲を肥後一郎氏に師事。
25絃箏による巾広い楽曲を取り入れた演奏スタイルは、邦楽ファンのみならず、初めて箏を聴く人にも喜ばれている。
2016年3月 ティートックレコーズよりオール箏によるアルバム「伝えたい箏-koto-」でメジャーデビュー。
世代を問わず愛されている曲を奏者一人で創り上げたこの1枚は、 「これまでにない」と好評を博す。
同年7月、2018年7月HYPER JAPAN（ロンドン）に出演。
2017年2月、9月、2018年1月 JAPAN EXPO THAILAND(バンコク）に出演。
2017年10月 セカンドアルバム「伝えたい箏-koto-2」をリリース。
ツアー12か所を成功させる。
2018年 人気アニメ「この音とまれ！」アルバムレコーディングに参加、邦楽ランキング一位を取得。
放送されたTV番組内の音楽も担当、関連イベントにも出演。
2019年4月～2023年5月 演奏活動の節目として全国47都道府県70カ所でのLIVEを 達成。（コロナ禍は1年間自粛）
2021年6月 25絃箏誕生30周年を記念し、3rdアルバム「伝えたい箏-koto-3」をリリース。
（複数のカテゴリーでamazonランキング一位を取得）
8月 中国の全世界配信アプリゲーム『原神』音楽制作に参加。
MVでは東京フィルハーモニー交響楽団と共演。
9月 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会_文化プログラム「Tokyo Tokyo FESTIVAL」に出演。
10月 ニューアルバム「絃」（いと）を全国リリース。
2022年5月 アメリカ・ワシントン大学にて招待演奏。
6月 アナログレコード「伝えたい箏コレクション」を全国リリース。
2024年10月 世界初となる25絃箏をメインとしたフルバンド編成での「伝えたい箏_-koto-4」をリリース。amazonランキング一位。
2025年3月 リーディングオペラ「蝶々夫人」に出演。
2026年5月 CDデビュー10周年を記念し、ティ―トックレコーズより「伝えたい箏-koto-5」をリリース。
アルバムリリースツアー（東京公演４/18 、青森公演5/16 ともに終了）
●6 月13 日（土）新潟
場所：ギャラリー蔵織（新潟県新潟市中央区西堀前通1-700）時間：(1)10:30 開場 / 11:00 開演
(2)13:30 開場 / 14:00 開演
(2 回公演となります。プログラムは同じ）
友情出演：奥村京子（箏）
チケット：3000 円
お申込み：025-225-0300( コンチェルト)
●6 月14 日（日）長野
場所：ロズベリーカフェ（長野県長野市大字鶴賀田町2194-12)
時間：14:30 開場 / 15:00 開演
チケット：3500 円（1 ドリンク別） お申込み：070-8970-3335
●７月10 日（金）愛知
場所：アコースティックスペースひこざえもん
（愛知県一宮市本町2-3-2 イトカンビル1F)
時間：3000 円（1 ドリンク別）
チケット：18:30 開場 / 19:00 開演 お申込み：0586-72-9118
●7 月11 日（土）大阪
場所：13BASE（大阪府大阪市淀川区新北野1-9-29)
時間：18:30 開場 / 19:00 開演
チケット：3500 円（1 ドリンク付き） お申込み：06-6301-0888
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL:https://www.t-tocrecords.net/
E-mail:info@t-tocrecords.net
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