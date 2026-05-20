2026年5月20日、箏奏者渡邊香澄による『伝えたい箏-koto-V』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！

2026年5月20日、箏奏者渡邊香澄による『伝えたい箏-koto-V』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！