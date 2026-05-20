日本のプロテイン市場、2034年までに30億米ドルに達する見通し | 5.43%という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録

日本のプロテイン市場、2034年までに30億米ドルに達する見通し | 5.43%という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録