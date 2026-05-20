日本のプロテイン市場、2034年までに30億米ドルに達する見通し | 5.43%という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録
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日本のタンパク質市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本タンパク質市場：供給源、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタンパク質市場は2025年に18億米ドルに達し、2034年までに30億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は5.43%となる見込みである。
日本のタンパク質市場は、動物性および植物性の両方から得られる幅広いタンパク質原料を網羅しており、食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、パーソナルケア・化粧品、臨床栄養など、多様な最終用途に対応しています。動物性タンパク質には、ホエイ、カゼイン、乳タンパク質、コラーゲン、ゼラチン、卵タンパク質、昆虫タンパク質などがあり、植物性タンパク質には、大豆、エンドウ豆、麻、小麦、米、ジャガイモ、藻類、マイコプロテインなどがあります。日本のタンパク質市場は、主に3つの構造的要因によって形成されています。1つ目は、人口の29%以上が65歳以上という世界で最も高齢化が進んでいる日本の人口構成で、筋肉の維持、関節の健康、健康的な加齢をサポートする機能性タンパク質の需要が高まっていること。2つ目は、働き盛りの成人の間でスポーツやフィットネス文化が拡大していること。3つ目は、植物由来で持続可能なタンパク質源への消費者のシフトが進んでいることです。
日本の海洋由来タンパク質市場は、2026年には約11億～14億米ドル規模になると予測されており、これは日本の確立された水産加工産業と、生理活性タンパク質に対する消費者の嗜好を反映している。特に、魚タンパク質加水分解物と海洋コラーゲンペプチドは、海洋タンパク質市場全体の約65～70%を占める。また、この市場は、機能性食品、利便性の高いタンパク質製品、そして日本の健康志向で高齢化が進む消費者層に合わせた個別栄養製品など、幅広い分野でイノベーションを推進する世界的なタンパク質トレンドにも影響を受けている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-protein-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化社会と筋肉維持および臨床栄養に対する需要
日本の人口構造は、タンパク質市場の成長を牽引する最も強力な要因です。世界で最も高齢化が進んでいる日本（2026年には国民の29%以上が65歳以上）では、医療制度、食品メーカー、サプリメント会社がこぞって、サルコペニア（加齢に伴う筋肉量の減少）対策、骨の健康維持、高齢者の機能的自立維持を目的としたタンパク質強化製品に注力しています。乳製品由来のタンパク質市場は、こうした人口動態の変化に大きく影響を受けており、関節の健康維持、筋肉の維持、肌の活力向上をサポートする機能性タンパク質が、臨床栄養分野と一般消費者向け食品分野の両方で高い評価を得ています。
2025年12月、明治ホールディングスは、タンパク質強化と健康的なエイジングへの応用を目的とした機能性食品および栄養補助食品の開発を加速させた。これは、日本の大手食品企業が高齢者向け栄養市場にますます注力していることを反映している。政府の栄養ガイドラインでは、高齢者の適切なタンパク質摂取量（1日あたり体重1kgあたり1.0～1.2g）を推奨するなど、高齢者に対する適切なタンパク質摂取の重要性がますます強調されており、臨床栄養製品の拡大と機能性食品の主流化の両方にとって、科学的根拠に基づいた基盤が構築されている。
日本のタンパク質市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本タンパク質市場：供給源、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタンパク質市場は2025年に18億米ドルに達し、2034年までに30億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は5.43%となる見込みである。
日本のタンパク質市場は、動物性および植物性の両方から得られる幅広いタンパク質原料を網羅しており、食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、パーソナルケア・化粧品、臨床栄養など、多様な最終用途に対応しています。動物性タンパク質には、ホエイ、カゼイン、乳タンパク質、コラーゲン、ゼラチン、卵タンパク質、昆虫タンパク質などがあり、植物性タンパク質には、大豆、エンドウ豆、麻、小麦、米、ジャガイモ、藻類、マイコプロテインなどがあります。日本のタンパク質市場は、主に3つの構造的要因によって形成されています。1つ目は、人口の29%以上が65歳以上という世界で最も高齢化が進んでいる日本の人口構成で、筋肉の維持、関節の健康、健康的な加齢をサポートする機能性タンパク質の需要が高まっていること。2つ目は、働き盛りの成人の間でスポーツやフィットネス文化が拡大していること。3つ目は、植物由来で持続可能なタンパク質源への消費者のシフトが進んでいることです。
日本の海洋由来タンパク質市場は、2026年には約11億～14億米ドル規模になると予測されており、これは日本の確立された水産加工産業と、生理活性タンパク質に対する消費者の嗜好を反映している。特に、魚タンパク質加水分解物と海洋コラーゲンペプチドは、海洋タンパク質市場全体の約65～70%を占める。また、この市場は、機能性食品、利便性の高いタンパク質製品、そして日本の健康志向で高齢化が進む消費者層に合わせた個別栄養製品など、幅広い分野でイノベーションを推進する世界的なタンパク質トレンドにも影響を受けている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-protein-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化社会と筋肉維持および臨床栄養に対する需要
日本の人口構造は、タンパク質市場の成長を牽引する最も強力な要因です。世界で最も高齢化が進んでいる日本（2026年には国民の29%以上が65歳以上）では、医療制度、食品メーカー、サプリメント会社がこぞって、サルコペニア（加齢に伴う筋肉量の減少）対策、骨の健康維持、高齢者の機能的自立維持を目的としたタンパク質強化製品に注力しています。乳製品由来のタンパク質市場は、こうした人口動態の変化に大きく影響を受けており、関節の健康維持、筋肉の維持、肌の活力向上をサポートする機能性タンパク質が、臨床栄養分野と一般消費者向け食品分野の両方で高い評価を得ています。
2025年12月、明治ホールディングスは、タンパク質強化と健康的なエイジングへの応用を目的とした機能性食品および栄養補助食品の開発を加速させた。これは、日本の大手食品企業が高齢者向け栄養市場にますます注力していることを反映している。政府の栄養ガイドラインでは、高齢者の適切なタンパク質摂取量（1日あたり体重1kgあたり1.0～1.2g）を推奨するなど、高齢者に対する適切なタンパク質摂取の重要性がますます強調されており、臨床栄養製品の拡大と機能性食品の主流化の両方にとって、科学的根拠に基づいた基盤が構築されている。