日本の刃物市場、年平均成長率（CAGR）7.81%で拡大し、2034年には7億1830万米ドルに達する見通し

日本の刃物市場、年平均成長率（CAGR）7.81%で拡大し、2034年には7億1830万米ドルに達する見通し